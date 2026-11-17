Romario criticó con dureza a Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

Guardar

Romario protagonizó un nuevo cruce con Carlo Ancelotti y respondió a los dichos del entrenador de la selección de Brasil, quien había sido duramente criticado por el ex futbolista tras la derrota del equipo ante Japón por 3 a 2 en un amistoso internacional. “Tengo la talla, el peso y el poder para hablar”, escribió el Chapulín en sus redes sociales.

Este martes, el conjunto brasileño logró una goleada ante Singapur por 7-0 con un hat-trick de Vinicius Júnior y otros tantos de Endrick, Estevao y Ryan. Sin embargo, la gran actuación de los dirigidos por Ancelotti no calmó las aguas en el pentacampeón y Romario contraatacó con un filoso posteo en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Quiero decirle a Ancelotti lo siguiente: hablo mucho porque, cuando se trata de la Selección, tengo la talla, el peso y el poder de hablar. No hablo para ganar seguidores, no hablo para que le guste a la gente. Hablo lo que pienso. ¡Me importa mucho la Selección! Me puse esta camiseta durante muchos años y estoy seguro de que fui uno de los que ayudó al equipo amarillo a ser respetado en todo el mundo. Tú, Ancelotti, sigues con mi respeto por lo que hiciste en los clubes por los que pasaste", escribió el campeón del mundo en 1994 con una foto en la que se lo ve sosteniendo el trofeo durante su etapa como futbolista. La publicación alcanzó más de 50 mil ‘me gusta’.

El mensaje para Ancelotti, que fue publicado horas antes del partido frente a Singapur, siguió en un tono directo y mantuvo la misma línea que el posteo realizado tras la caída con Japón: “No has aportado nada nuevo a nuestro fútbol. Lo voy a repetir: ¡Pide que te saquen! Encontraremos a otro entrenador que hará un mejor trabajo que tú. Y te lo digo a la cara, sin mensajes encubiertos, incluso al presidente de la CBF, a quien ya le pasó la hora de despedirte".

PUBLICIDAD

La foto que eligió Romario para su lapidario posteo contra Carlo Ancelotti (Instagram @Romariofaria)

El técnico italiano respondió a la primera crítica que efectuó el ídolo del fútbol brasileño en la conferencia de prensa previa al partido con Singapur y sostuvo que, en un país democrático, el campeón mundial tiene derecho a expresar “mentiras, verdades o tonterías”.

La crítica de Romario apuntó directamente a su continuidad. “¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate”, escribió el ex delantero en redes sociales después del amistoso perdido ante el conjunto japonés. “Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!”, afirmó Romario.

PUBLICIDAD

Carlo Ancelotti y el Chapulín Romario protagonizaron un nuevo cruce por la selección de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es libertad de expresión y, en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión. Romario dio la suya, y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o tonterías. Lo cierto es que Romario habla mucho, y está en su derecho”, expresó el técnico de 67 años. “Tengo que hacer más y lo haré. Me gusta estar aquí, me gusta estar en la selección nacional y tengo que mejorar. Tengo que hacer más para que la selección vuelva a ser competitiva. Hace mucho tiempo que no somos competitivos”, afirmó Carletto.

Por otro lado, Romario también reclamó que la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tenga “la valentía de tomar una decisión”. Su advertencia se extendió a la próxima Copa del Mundo de 2030: “No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya nos hemos avergonzado demasiado y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!”.

PUBLICIDAD