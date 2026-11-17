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Un escándalo internacional se vive por estas horas en Australia tras la difusión de un video en Facebook con imágenes que expusieron un accionar desagradable: tiraron el cuerpo de un caballo a la basura y la trama detrás del hecho desató un escándalo. El animal, llamado So You Are, había estado involucrado en la 166ª edición de la Copa de Melbourne: una tradicional carrera de caballos de pura sangre que se realizó por primera vez en 1861.

El tema mantiene en vilo a la comunidad australiana a partir de la viralización de una filmación de un constructor llamado Gregg Jowett. Por intermedio de Facebook, mostró que había encontrado el cuerpo de un caballo dentro de un contenedor de escombros en el centro de residuos de Lucas Heights. En la grabación, según replicó el diario local The Age, expresó su sorpresa por la situación: “Han tirado un caballo a la basura”. “¿Me están tomando el pelo? Eso no puede ser normal. ¿Alguien sabe si eso es legal? Eso no es normal. Por favor, díganme si me equivoco", agregó Jowett en el video grabado en el centro de residuos del sur de Sídney.

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El caballo, que tenía cinco años, murió tras ser trasladado de urgencia al quirófano luego de sufrir un “grave ataque de cólicos”, según reportes de la cadena australiana News24. El hallazgo ocurrió un día después de que se comunicara la muerte del animal: Bjorn Baker en Warwick Farm estaba a cargo de su entrenamiento. So You Are era de Stuart Ramsey y su esposa, Trish. Había terminado octavo en la Copa de Melbourne 13 días antes de fallecer.

Las especulaciones sobre la identidad del animal crecieron después de la difusión de las imágenes, hasta que finalmente Baker confirmó luego que los restos correspondían a So You Are y cuestionó el trato que recibió el caballo después de su muerte. “Al igual que todos los que han visto las imágenes, estoy profundamente consternado por el trato que se le ha dado a los restos de So You Are”, afirmó el entrenador en un mensaje publicado en redes sociales.

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El aberrante hecho provocó una investigación de Racing NSW, la autoridad de las carreras de caballos en Nueva Gales del Sur, y derivó en pedidos de explicaciones de parte del entrenador, la clínica veterinaria y funcionarios locales. Según informó News24 Australia, Racing NSW sostuvo que el cuerpo de So You Are permanecía de forma temporal en el lugar a la espera de su entierro cuando se registraron las imágenes. El organismo calificó la situación como “angustiante y completamente inaceptable”.

La diputada de Justicia Animal por el norte de Victoria, Georgie Purcell, cuestionó las condiciones que quedaron expuestas tras el hallazgo. “La industria de las carreras de caballos cría estos caballos y se beneficia de ellos, pero incumple la obligación más básica de tratarlos con dignidad después de su muerte”, afirmó mientras el caso continúa bajo investigación para determinar culpabilidades y posibles cambios en los protocolos.

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Stuart Ramsey, definido como “propietario y criador” por el The Canberra Times, aseguró que es una “auténtica vergüenza” lo sucedido con So You Are y exigió: “Debería haber una investigación exhaustiva. Hay que tomar medidas drásticas, así de simple. Él era mucho más que un caballo de carreras”, dijo a la Agencia AAP.

Elio Celotto, director de campaña de la Coalición para la Protección de los Caballos de Carreras, se metió de lleno en la discusión y ante la citada agencia aseguró: “Siempre existe la opción de enterrar al caballo o de incinerarlo. Sin embargo, resulta más conveniente tirar el caballo en un vertedero local. Esto es lo habitual en una industria en la que el beneficio siempre es más importante que los sentimientos”.

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Ramsey, por su lado, aseguró que “ni siquiera nos dieron la opción de enterrarlo” y pidió que sean despedido los encargados de tomar la decisión con el caballo: “Deberían echarlos a todos, que se vayan. No me refiero a todos, sino a los jefes y a quienes han tomado las decisiones”.

El descargo de Bjorn Baker en sus redes sociales

Baker remarcó el vínculo que mantenían quienes trabajaban con el caballo. “Era un caballo muy querido y merecía ser tratado con dignidad y respeto después de su muerte”, señaló. El entrenador explicó que esperaba una revisión de las circunstancias que llevaron a que el cadáver fuera encontrado en un contenedor. “Entiendo que el centro hospitalario especializado REC Equine Specialists está investigando las circunstancias y espero una explicación completa de lo ocurrido”, sostuvo.

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También se refirió al impacto del caso en los dueños y en el personal de su establo. “Mis pensamientos siguen estando con la familia Ramsey y con todo mi personal, para quienes esto supone una pérdida aún más devastadora”, dijo Baker. REC Equine Specialists indicó, en un comunicado enviado al Sydney Morning Herald, que el cuerpo había sido retirado por un proveedor contratado después de la muerte de So You Are y trasladado a un vertedero autorizado.

“Tras su fallecimiento, el cuerpo de So You Are fue recogido por nuestro proveedor de servicios contratado y llevado a un vertedero autorizado”, afirmó la institución. La clínica admitió que el procedimiento posterior no cumplió con el estándar que correspondía. “Debería haber sido enterrado con prontitud y respeto”, señaló REC Equine Specialists. “Lo que sucedió fue inaceptable e irrespetuoso para So You Are y para todos los que lo querían”.

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El organismo sostuvo que no realizó el entierro de forma directa, aunque reconoció su responsabilidad por haber elegido a la empresa que tuvo un deficiente accionar. “Nosotros no realizamos el entierro, pero elegimos al proveedor y los arreglos, y asumimos toda la responsabilidad por ello”, expresó el comunicado.

So You Are terminó octavo en la Copa Melbourne (AFP)

El doctor Jonathan Lumsden, socio director de REC Equine Specialists, también se pronunció sobre la muerte del animal. En declaraciones recogidas por The Guardian, afirmó: “A pesar de los mejores esfuerzos de nuestro equipo veterinario, no se pudo salvar y se le practicó la eutanasia humanitaria bajo anestesia”.

Lumsden indicó que la clínica dejó de utilizar al proveedor contratado y revisaría sus procedimientos posteriores a la muerte de los animales. “Deberíamos haber sabido exactamente cómo se trataba a los caballos después de salir de nuestro hospital, y no lo sabíamos. Ese procedimiento no es adecuado y debe cambiar”, declaró.

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Racing NSW explicó que, de acuerdo con las directrices del Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, el entierro en vertederos autorizados puede ser la alternativa prevista para animales sometidos a eutanasia por los productos químicos utilizados en el procedimiento. El organismo aclaró que esa disposición exige un tratamiento adecuado. “Sin embargo, ese entierro debería haberse realizado de manera oportuna y respetuosa”, indicó.

Este mismo organismo afirmó que no dudaría en tomar medidas si detectaba irregularidades. También anunció una revisión de sus normas y estándares mínimos junto con el Departamento de Industrias Primarias, con el objetivo de determinar qué cambios pueden aplicarse para evitar que un episodio similar se repita.

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El ministro de Juegos y Carreras de Nueva Gales del Sur, David Harris, respaldó la investigación iniciada por la autoridad hípica. “Este es un incidente preocupante. El marco legislativo de las carreras de caballos y Racing NSW, como organismo rector de este deporte, cuentan con medidas para salvaguardar la integridad de las carreras y el bienestar animal”, afirmó, según The Guardian.

Las partes implicadas dieron su versión de los hechos

Antes de su muerte, So You Are había tenido una campaña de primavera con cuatro victorias, entre ellas tres carreras de Grupo 3 en Rosehill, Randwick y Bendigo. Su participación en la Copa de Melbourne terminó con un octavo puesto en una prueba que ganó Point of Law.

El anuncio de su fallecimiento precisó que el caballo había presentado síntomas de cólico abdominal cuando se encontraba en un período de descanso. “Nos entristece profundamente comunicar que So You Are ha fallecido tras sufrir un grave ataque de cólico”, señaló el comunicado difundido por el entorno del entrenador. “Estaba disfrutando de un merecido descanso cuando esta mañana se le detectaron síntomas de cólicos. Fue trasladado de urgencia a un hospital equino especializado para recibir tratamiento veterinario de emergencia, pero lamentablemente no se pudo salvar”, agregaron.