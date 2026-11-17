El Tribunal de lo Criminal de San Miguel impuso prisión perpetua a un adolescente de 17 años por la violación continuada de una niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un adolescente de 17 años deberá pasar toda su vida en prisión tras recibir una condena a prisión perpetua por violación en menor o incapaz, en modalidad de delito continuado, contra una niña de 11 años en San Miguel.

El Tribunal de lo Criminal de esa ciudad impuso la pena durante una audiencia especial. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que es el primer adolescente juzgado en la zona oriental bajo la reforma que establece prisión perpetua para delitos sexuales.

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La acusación fiscal indica que los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026 dentro de una vivienda de la colonia Prados, en San Miguel.

Según la investigación, el adolescente aprovechó una relación de poder y la condición de vulnerabilidad de la víctima para obligarla a mantener relaciones sexuales.

Los familiares de la niña denunciaron el caso el 18 de mayo de 2026, después de encontrar mensajes de texto del menor infractor.

La resolución aplicó la reforma vigente en materia de delitos sexuales.

Una adolescente quedó embarazada tras los abusos denunciados en Chalatenango

La manipulación a una adolescente derivó en una condena contra Carlos Manuel Girón Rivera, quien recibió 20 años de prisión por violación en menor o incapaz agravada.

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El Tribunal de Sentencia de Chalatenango dictó la sentencia tras valorar pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron durante 2025, según la investigación fiscal. Rivera manipuló a la adolescente y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Carlos Manuel Girón Rivera recibió una pena de 20 años de cárcel por violación en menor o incapaz agravada en Chalatenango. (Foto: FGR)

La víctima quedó embarazada como resultado de los abusos, de acuerdo con la información presentada por el ente fiscal en el proceso.

La evidencia expuesta ante el tribunal permitió establecer la culpabilidad del acusado por el delito atribuido.

Además de la pena de cárcel, el juez impuso el pago de USD 1,000 por responsabilidad civil a favor de la víctima.

La compensación económica se sumó a la condena penal dictada contra Rivera en Chalatenango.

Una denuncia familiar llevó a la condena de 15 años en Soyapango

El relato de un menor de edad a una familiar permitió activar la denuncia que llevó a la condena de Jonathan Alexander Cáceres, sentenciado a 15 años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz.

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitió el fallo después de valorar los elementos probatorios aportados por la representación fiscal durante la vista pública.

El caso comenzó en agosto de 2025, cuando Cáceres mantuvo comunicación constante con el menor por medio de una red social.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Jonathan Alexander Cáceres por agresión sexual. (Foto: FGR)

Durante una de las conversaciones, el condenado ofreció dinero a la víctima y la invitó a reunirse a solas en una vivienda ubicada en Soyapango, distrito de San Salvador Este.

La acusación fiscal estableció que Cáceres aprovechó el encuentro para agredir sexualmente al menor. Después del hecho, le entregó dinero para que no contara lo sucedido.

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La víctima relató la situación a una familiar. Ambos interpusieron la denuncia ante las autoridades.