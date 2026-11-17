La panelista mostró cómo sacarse las fotos como la conductora de MasterChef Celebrity y se volvió viral (Video: Agenda A24-A24)

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Wanda Nara dejó atrás, por unas horas, el ida y vuelta que la volvió a enfrentar a la China Suárez y gozó de un fin de semana de sol junto a su hermana Zaira y Martín Migueles, su actual pareja. En las fotos que compartió en sus redes sociales aparece recostada boca abajo, mientras Martín Migueles apoya la cabeza en uno de sus glúteos. Eso fue suficiente para que el estudio de Agenda (A24) se transformara en un set destinado a recrear esa imagen. Paula Varela se subió al escritorio del noticiero para la recreación y Horacio Cabak asumió el papel de director de fotografía.

“¿Vos te podés acostar?”, le preguntó el conductor. “Sí, claro, chicos. Si lo hago en la playa, no lo voy a hacer acá”, respondió ella antes de subirse a la mesa, sin dudarlo. Cabak comenzó entonces a darle indicaciones precisas: “Girá la cintura y subí un poquito la nalga derecha. ¿Ves cómo cambia?”. Varela siguió el juego y remató: “Andie (Pignanelli, su compañera), soy Wanda, mirame”.

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El clima en el estudio no tardó en generar risas a partir de la escena. Desde el panel comenzaron a llegar comentarios para Cabak: “Dejalo para tu programa de la noche”, le dijeron. Él respondió en defensa de lo que hacía: “No, mi programa de la noche va en serio. Acá no”. Varela, mientras permanecía sobre el escritorio, cerró la escena con gracia: “El ciático”. Antes de concluir, Cabak destacó que “Paulina tiene una muy buena figura” y explicó que sostener esa pose supone un esfuerzo real: “Es un esfuerzo ese, porque encima tenés que sonreír y todo eso”.

Así recreó Varela la foto de Wanda Nara

El origen de la foto de Wanda Nara tomando sol

La foto de Wanda había llegado a las redes cargada de contexto. La imagen fue publicada después de un tenso cruce con Eugenia “la China” Suárez en Instagram. Ese intercambio fue, a su vez, el coletazo del conflicto judicial que enfrenta a Nara con Mauro Icardi por una denuncia de lesiones leves.

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El fin de semana de la conductora de MasterChef Celebrity comenzó con la pelea con la actriz de Casi Ángeles; sin embargo, decidió dejar el conflicto atrás e invitó a su familia a pasar un día a puro relax y sol. Todo comenzó cuando publicó una foto junto a su hermana, ambas de espaldas, tomando sol en bikini en la misma propiedad de Nordelta, sin texto ni aclaración alguna.

Las hermanas Nara aprovecharon los primeros rayos de sol del fin de semana

La sensual foto que compartió la empresaria junto a su pareja (Instagram)

Minutos después fue Icardi quien se sumó a la secuencia de posteos: compartió un carrusel desde la pileta de la llamada “La casa de los sueños”, ubicada en el barrio La Isla, donde aparece con la China Suárez durante una tarde de descanso. El futbolista eligió una frase en inglés como epígrafe: “Sunday mood, do not disturb”. El carrusel incluyó una selfie de Icardi en el agua y varias imágenes de la actriz con una bikini negra, sobre un inflable y al borde de la pileta.

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Fue después de ese posteo que Wanda publicó la foto con Migueles, acompañada de emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño. En redes, la sucesión de imágenes fue leída por sus seguidores como un juego de respuestas indirectas entre las partes. Ninguno de los cuatro hizo una referencia explícita a los posteos de los demás. La China Suárez no realizó comentarios públicos sobre las fotos del domingo, aunque le dio “me gusta” a la publicación de su actual pareja.