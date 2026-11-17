Thiel Macro incrementó su participación en Vista Energy a más de 1,8 millones de acciones valuadas en casi 123 millones de dólares.

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Peter Thiel cambió una parte sustancial de la cartera de uno de sus fondos de inversión entre junio y septiembre: vendió cuatro eléctricas estadounidenses y X-Energy, reforzó su posición en Vista Energy y convirtió a un ETF de semiconductores en su mayor apuesta declarada. El movimiento dejó a la petrolera que opera en Vaca Muerta con un peso de casi USD 123 millones, una de las dos principales tenencias individuales de Thiel Macro LLC al cierre del tercer trimestre.

El formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 16 de noviembre muestra que el vehículo de inversión de Peter Thiel tenía 1.886.835 acciones de Vista Energy al 30 de septiembre. La participación aumentó 58,59% frente a los 1.189.792 papeles informados tres meses antes y quedó valuada en USD 122,8 millones al precio de cierre de esa fecha, de acuerdo con la presentación 13F de Thiel Macro LLC ante la SEC (un requerimiento burocrático para todos los inversores con más de USD 100 millones y residencia en los EEUU).

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La decisión prolonga, al menos en los registros públicos disponibles, una relación reciente entre el fundador de PayPal y Palantir y la Argentina. Thiel ingresó a Vista durante el segundo trimestre, cuando su fondo comunicó una inversión cercana a USD 76 millones. La compañía fundada y dirigida por Miguel Galuccio es una productora independiente de petróleo con operaciones en Vaca Muerta y cotiza en Nueva York mediante certificados representativos de sus acciones.

Vista pasó de una posición inicial de USD 76 millones a casi USD 123 millones

El incremento de la tenencia no fue solo efecto de la cotización. Thiel Macro sumó 697.043 acciones de Vista entre el 30 de junio y el 30 de septiembre, según la tabla del 13F. Así, la empresa petrolera pasó de representar alrededor del 18% de la cartera declarada a cerca del 27%.

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Vista quedó prácticamente empatada con Amazon, que el fondo mantuvo sin cambios en 495.000 acciones, valuadas en USD 122,6 millones al cierre del trimestre. La distancia entre ambas posiciones contrasta con el nuevo primer lugar de la cartera: el iShares Semiconductor ETF, identificado por el símbolo SOXX, concentró USD 161 millones, el 35% del total informado.

La cartera declarada por Thiel Macro pasó de ocho posiciones y unos USD 419 millones al cierre de junio a cinco posiciones por aproximadamente USD 460 millones a fines de septiembre. Además de SOXX, el fondo abrió una tenencia pequeña de 2.000 acciones de Microsoft, valuada en torno a USD 1 millón.

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Peter Thiel adquirió una residencia en Buenos Aires y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei durante el año.

La cifra de USD 460 millones es una fotografía de títulos registrados en Estados Unidos al último día del trimestre, no una estimación del patrimonio completo de Thiel ni el valor actual de sus activos. El 13F tampoco informa la fecha exacta ni el precio de cada compra, por lo que no permite determinar qué parte del avance de Vista responde a nuevas adquisiciones y cuál a variaciones de mercado.

Thiel salió de cuatro eléctricas reguladas y de la firma nuclear X-Energy

El otro cambio de magnitud estuvo en las ventas. El fondo liquidó la totalidad de sus posiciones en American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy y FirstEnergy, cuatro empresas eléctricas reguladas de Estados Unidos. También dejó de figurar X-Energy, compañía dedicada al desarrollo de reactores nucleares pequeños que había salido a bolsa en abril.

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Esas cinco inversiones reunían unos USD 166 millones en el reporte anterior. Vistra, una generadora estadounidense de electricidad con centrales nucleares y de gas, fue la única exposición del rubro energético que se mantuvo en la declaración: conservó 1.111.534 acciones, aunque su valor informado bajó de unos USD 59 millones a USD 52,4 millones por la cotización al cierre del período.

La sustitución de eléctricas y X-Energy por un fondo de chips no trae una explicación de gestión. Los formularios 13F obligan a detallar determinadas acciones y participaciones negociadas en Estados Unidos, pero no exigen que los administradores expongan las razones de sus compras o ventas. Tampoco muestran efectivo, bonos, derivados, apuestas bajistas, inversiones privadas ni todos los activos internacionales.

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El historial reciente ilustra ese límite. En septiembre de 2025, Thiel Macro había vendido por completo su participación en Nvidia y en Vistra, después de haberlas tenido entre sus principales posiciones. Luego presentó dos informes trimestrales sin valores declarados, antes de regresar en junio de 2026 con una cartera concentrada en electricidad, energía nuclear, Amazon y Vista.

La petrolera con operaciones en Vaca Muerta igualó en valor a la posición que el fondo mantiene en Amazon. (REUTERS/José Miguel Gómez)

La mayor inversión petrolera coincide con un acercamiento de Thiel al país y a Milei

La exposición a Vista da una dimensión financiera verificable al interés de Thiel por la Argentina. Durante 2026, el empresario visitó el país, se reunió en abril con el presidente Javier Milei y con funcionarios del Gobierno, y compró una residencia en Buenos Aires. Esos hechos son antecedentes del año y no anuncios vinculados al nuevo 13F.

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El 25 de septiembre, antes del cierre del trimestre que refleja el formulario, Thiel sostuvo en el pódcast MD Meets que esperaba la reelección de Milei en 2027, aunque planteó dudas sobre el resultado final de las reformas económicas. “Creo que lo será, porque la gente entiende que esto es algo tan existencial que no se puede volver atrás”, dijo en una entrevista.

El vínculo combina afinidad política e interés por activos asociados a la energía. Thiel ha argumentado que Estados Unidos y Europa necesitan recuperar capacidad productiva fuera del sector digital, una agenda que incluye energía, industria y tecnología. Su cartera declarada hasta junio reflejaba esa perspectiva mediante empresas eléctricas, una desarrolladora nuclear y Vista; el informe de septiembre desplazó el centro hacia los semiconductores sin reducir la apuesta por la petrolera argentina.

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Para los inversores, la lectura exige cautela. La información llega con retraso: la declaración presentada el 16 de noviembre describe una cartera al 30 de septiembre y puede haber cambiado desde entonces. El próximo 13F mostrará recién a mediados de febrero qué posiciones mantenía Thiel Macro al cierre de diciembre.