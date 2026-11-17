La PNC y la SAT decomisaron mercadería de contrabando en la Aduana El Florido, en Chiquimula. (PNC de Guatemala)

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La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala intensificó los controles contra el contrabando y la defraudación aduanera entre enero y octubre de 2026, con 2,349 acciones interinstitucionales y 2,293 decomisos.

Las mercancías retenidas alcanzaron un valor aduanero de unos USD 22.5 millones, mientras que los ajustes pagados por importadores sumaron cerca de USD 77 millones.

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Las acciones coordinadas crecieron 19% frente al mismo período del año anterior y los decomisos aumentaron 27%. El valor de los bienes incautados tuvo una suba de 91%, mientras que los pagos derivados de medidas y ajustes aduaneros se incrementaron 35%.

Los resultados fueron presentados por el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero, integrado por entidades estatales para prevenir e investigar delitos vinculados con el comercio ilegal. La Superintendencia de Administración Tributaria preside esa instancia.

Una infografía de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala expone las cifras de acciones y decomisos por defraudación y contrabando aduanero entre enero y octubre. (SAT de Guatemala)

Los puestos de control concentraron 1,470 detecciones

Los Puestos de Control Interinstitucional concentraron 1,470 de las acciones registradas en el período. En esos puntos, instalados en distintas zonas del territorio guatemalteco, agentes de varias dependencias inspeccionan mercancías que circulan por rutas del país.

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La SAT efectuó además 301 operativos en ruta, identificó 257 casos relacionados con propiedad intelectual y registró 238 incidencias directamente en aduanas.

El detalle también incluyó 52 allanamientos, 19 detecciones impulsadas por el Ministerio de Gobernación, 11 operativos dentro de recintos aduaneros y una acción regional coordinada con autoridades de países vecinos.

Los procedimientos por propiedad intelectual, que abarcan mercancía falsificada, aumentaron 78% frente al período previo. El valor aduanero de los productos decomisados en esa categoría creció 281%.

Las autoridades contabilizaron 537 denuncias por irregularidades aduaneras durante los primeros diez meses del año. El Ministerio Público presentó 432 casos y la SAT promovió los 105 restantes.

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Ocho de esas denuncias correspondieron específicamente a defraudación aduanera, con un monto acumulado de Q 42,06 millones. Los decomisos representan bienes retenidos físicamente por irregularidades, mientras que los ajustes aduaneros agrupan pagos de importadores tras la detección de inconsistencias en sus declaraciones, sin que necesariamente exista una incautación.

Calzado falsificado y prendas sin documentación

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió el 3 de noviembre en Puerto Quetzal, Escuintla, donde las autoridades retuvieron 51,624 pares de tenis por presunta falsificación de marcas. Los productos estaban distribuidos en dos cargamentos sin la documentación ni las pólizas requeridas y tenían un valor aduanero de Q 22.1 millones.

En ese operativo participaron agentes de la SAT, personal del Ministerio de Gobernación y representantes legales de marcas internacionales. Los participantes verificaron el uso de signos distintivos protegidos en empaques y etiquetas.

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El 15 de octubre, el Puesto de Control Interinstitucional de Chiquimula decomisó 3,763 prendas de vestir por inconsistencias en la Factura y Declaración Única Centroamericana, conocida como FYDUCA. La mercancía tenía un valor aduanero de Q 156.163.

A principios de octubre, la institución tributaria presentó ante la Comisión de Defensa del Comercio Formal y la Cámara de Industria de Guatemala un balance de los decomisos efectuados entre enero y septiembre. En ese momento, las incautaciones acumulaban Q 144,25 millones.

La región sur concentró la mayor parte de los decomisos, con Q 81,8 millones, seguida por la región central, con Q 34,1 millones. El intendente de Aduanas, Edwin Curtidor, también informó entonces 234 casos de propiedad intelectual, con productos valuados en Q 99,8 millones.

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Entre enero y agosto fueron decomisadas 55,28 millones de unidades de cigarrillos, con un valor aduanero conjunto de Q 11,3 millones. La Aduana Express Aéreo encabezó ese rubro con 92 casos.

Controles sobre contenedores y mercancías de riesgo

El Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 2026 prevé reforzar la Unidad de Control de Contenedores y la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio. Ambas estructuras buscan identificar mercancías consideradas de riesgo antes de su ingreso a Guatemala.

El país también alberga la sede de la Oficina Regional de Inteligencia para Centroamérica, destinada al intercambio de información entre administraciones aduaneras de la región.

En junio, la SAT anunció un operativo especial ante la Copa Mundial de la FIFA 2026 para frenar el ingreso de productos alusivos al torneo que carecieran de la documentación requerida. Las autoridades no precisaron si aplicarán medidas adicionales durante el resto del año fiscal.

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