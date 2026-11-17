Kiara Farías, una adolescente de 14 años, murió en Mendoza tras volver descompuesta de un cumpleaños de 15 (Gentileza Los Andes)

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Una adolescente de 14 años murió en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, tras regresar descompuesta de una fiesta de cumpleaños de 15 a la que había asistido el pasado domingo. La joven, identificada como Kiara Farías, llegó a su domicilio en el distrito Los Árboles durante la madrugada y horas después fue encontrada sin signos vitales por su propia madre en su habitación. Los motivos de su fallecimiento aún se investigan.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la madre de la menor la había llevado esa noche al festejo que se celebraba en el club Los Árboles y en un momento comenzó a sentirse mal. Al regresar descompuesta, Kiara fue asistida por su madre, quien la ayudó a bañarse, la acompañó a cambiarse y luego la llevó a acostarse.

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La joven se quedó dormida junto al resto de la familia. Fue al despertar cuando la madre se acercó a verificar cómo estaba su hija y no encontró respuesta: la adolescente no presentaba signos vitales.

De inmediato, llamó a emergencias. Personal policial llegó al domicilio y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a los esfuerzos, el profesional médico que llegó al lugar constató el fallecimiento de la menor.

El Cuerpo Médico Forense analiza órganos y fluidos de la víctima para determinar la causa del deceso (Gentileza Los Andes)

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Bajo las directivas del fiscal jefe doctor Mariano Carabajal, el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas investigativas para esclarecer la muerte, entre ellas la toma de testimoniales, según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a través de un comunicado al que accedió Infobae.

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Para determinar la causa de la muerte, la fiscalía aguarda el informe definitivo del Cuerpo Médico Forense. Desde ese organismo se espera el resultado de los análisis de Anatomía Patológica, para los cuales fueron enviadas muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo. Con esa información, según indicó la misma cartera, la fiscalía contará con un panorama detallado sobre lo que ocurrió aquella madrugada.

La espera, sin embargo, no será corta. El informe forense podría demorar no menos de 45 días, de acuerdo a los procedimientos requeridos. Por ese motivo, el Ministerio Público aclaró que no se otorgarán declaraciones a la prensa relacionadas con el caso hasta tanto la fiscalía acceda a ese documento. Además, precisó que, una vez que ese informe esté disponible, la primera comunicación se realizará a la familia de la menor.

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El fallecimiento de Kiara conmocionó a Rivadavia. Sus restos fueron velados en una sala de la Empresa Ferreyra y el lunes, a las 18, fue inhumada en el cementerio Gerardo Noé Ferreyra. Tenía 14 años y, según consignó Los Andes, el próximo 26 de junio hubiera celebrado su propia fiesta de 15.

Un hombre se descompensó en un boliche de Córdoba y murió en el lugar

Un hombre de 55 años falleció en el boliche Studio Theater de Córdoba y la fiscalía investiga el caso como muerte dudosa

Durante una fiesta en el local Studio Theater, situado en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba, un hombre de 55 años se descompensó y murió en la madrugada del pasado domingo 27 de septiembre. Aunque los servicios de emergencia le realizaron maniobras de reanimación en el lugar, la Justicia investigará ahora las causas del fallecimiento.

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Según la reconstrucción, la alerta de emergencia fue recibida a las 0:51. El parte policial indicó que el hombre se desvaneció cerca de un stand de maquillaje y que, hasta que arribó el servicio de emergencias 107, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Ese servicio constató la muerte.

Después llegaron al sitio la esposa del hombre y un médico constatador, que se negó a emitir el certificado de defunción. Frente a esta circunstancia, tomó intervención la Policía Judicial.

La investigación fue radicada en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6, bajo la responsabilidad del fiscal José Bringas, con la calificación judicial actual de “muerte dudosa” porque todavía no se habían determinado los motivos exactos del deceso.

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En El Doce TV, una testigo presente en el evento contó cómo vio caer al hombre. “Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo las 0:15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, describió la mujer.