Nicaragua registró importaciones desde Venezuela por 12.77 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026 tras años de compras mínimas. (Foto: cortesía)

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Nicaragua registró importaciones desde Venezuela por USD 12.77 millones entre enero y septiembre de 2026, después de varios años en los que esas compras se mantuvieron en niveles mínimos o no registraron movimientos. La mayor parte correspondió a petróleo, combustibles y lubricantes, según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) citados por Diario La Prensa.

En el mismo período, las exportaciones nicaragüenses hacia Venezuela sumaron USD 736,800. El monto fue el más bajo desde 2007, de acuerdo con la información publicada por el medio.

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La reanudación de las importaciones no implicó, por ahora, una recuperación amplia del intercambio bilateral. Las compras se concentraron en una operación petrolera y en adquisiciones de bienes de capital, mientras que las ventas nicaragüenses hacia Venezuela continuaron en niveles reducidos.

Las compras incluyeron combustibles y materiales de construcción

Del total importado por Nicaragua desde Venezuela, USD 8.49 millones correspondieron a petróleo, combustibles y lubricantes. El informe del BCN señala que esa adquisición se realizó una sola vez, durante mayo.

Otros USD 3.89 millones fueron destinados a bienes de capital, principalmente materiales de construcción. Estas compras se distribuyeron entre enero y septiembre.

El valor de la operación petrolera en Venezuela fue similar al de las compras realizadas por Nicaragua en México, según la comparación consignada por Diario La Prensa.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de petróleo, combustibles y lubricantes para Nicaragua. Entre enero y septiembre, las importaciones desde ese país en esos rubros alcanzaron USD 1,092 millones.

Petrocaribe generó USD 3,816.7 millones entre 2008 y 2018, según reportes del BCN. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Las exportaciones nicaragüenses descendieron a USD 736,800

Las ventas de Nicaragua a Venezuela sumaron USD 736,800 durante los primeros nueve meses de 2026. El BCN indicó que los envíos incluyeron maní y otros productos.

Ese resultado quedó por debajo de los montos registrados en años recientes. Entre 2021 y 2025, Nicaragua exportó anualmente a Venezuela entre USD 15.7 millones y USD 31.4 millones.

La información disponible no permite identificar todos los productos que explicaron esas ventas de los últimos años. El BCN eliminó de su sitio web las estadísticas históricas de comercio exterior que ofrecían ese desglose.

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El registro de 2026 también se ubica por debajo de las exportaciones de 2007, cuando Nicaragua vendió USD 6.3 millones a Venezuela. La cifra más alta se produjo en 2014, con USD 390.1 millones.

Petrocaribe impulsó el comercio desde 2008

Nicaragua ingresó al acuerdo de cooperación petrolera Petrocaribe a finales de 2007. A partir del año siguiente, el intercambio comercial con Venezuela aumentó, aunque las importaciones nicaragüenses superaron a las exportaciones.

El acuerdo contemplaba un pago inmediato por una parte de las compras de petróleo. Otro porcentaje se cancelaba mediante exportaciones de alimentos y una porción quedaba bajo administración de empresas vinculadas a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), según el texto publicado.

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Los reportes del BCN indicaron que, entre 2008 y 2018, ese mecanismo generó USD 3,816.7 millones en ingresos administrados por el entorno gubernamental de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Banco Central de Nicaragua eliminó de su plataforma digital los datos históricos sobre el intercambio exterior y la deuda del acuerdo petrolero. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

Las importaciones procedentes de Venezuela fueron de USD 208.7 millones en 2007. En 2012 alcanzaron su mayor nivel, con USD 1,176 millones, en su mayoría por compras de petróleo y combustibles.

El flujo comercial se redujo después de 2012

Luego del máximo registrado en 2012, las importaciones nicaragüenses desde Venezuela descendieron de manera sostenida. En 2018 se ubicaron en USD 27.2 millones.

Entre 2019 y 2023, las estadísticas citadas marcaron cero en importaciones desde ese país. Desde entonces, no hay información pública sobre la deuda vinculada al acuerdo petrolero, ya que el BCN dejó de publicar en 2023 los informes de cooperación oficial externa donde aparecían esos datos.

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Las exportaciones también disminuyeron tras 2014. En 2020, Nicaragua vendió USD 3.9 millones a Venezuela, antes de la recuperación parcial observada entre 2021 y 2025.

Especialistas en comercio exterior consultados por el diario, que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, señalaron que la compra petrolera de 2026 pudo estar relacionada con la volatilidad de los precios internacionales de estos productos en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las fuentes consultadas consideraron posible que Nicaragua vuelva a comprar petróleo en Venezuela si encuentra condiciones de precio favorables. También mencionaron que podría surgir nuevamente el debate sobre la deuda acumulada por Nicaragua, estimada por esas fuentes en alrededor de USD 4,000 millones.

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