La compañía dejó sin fecha de regreso el servicio que unía Ezeiza con la capital española. (Foto: Europa Press)

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Plus Ultra suspendió hasta nuevo aviso sus vuelos entre Madrid y Buenos Aires, en el marco de una reestructuración financiera y operativa atravesada por el aumento de los costos, las dificultades de liquidez y un resultado operativo negativo. La decisión dejó sin fecha de regreso a una ruta que la compañía había presentado como parte de su desembarco en la Argentina.

La empresa española había anunciado su llegada al país en octubre de 2025 y puso en marcha, en mayo de 2026, los vuelos que conectaban el aeropuerto internacional de Ezeiza con Madrid. Apenas unos meses después, resolvió suspender ese servicio junto con las rutas a Perú, mientras que el enlace con Colombia ya se encontraba interrumpido.

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Venezuela quedó como la única ruta internacional que mantiene activa la aerolínea. La firma también señaló que su división ACMI/Chárter continúa con sus operaciones habituales.

El combustible elevó en más de 50% el gasto previsto para 2026

El encarecimiento del combustible figura entre las principales razones expuestas por la empresa para explicar la suspensión de sus rutas internacionales. Plus Ultra calculó que este año destinará 104,83 millones de euros a ese rubro, frente a los 69,13 millones que había presupuestado al comienzo del ejercicio.

El aumento del gasto en combustible figura entre los factores que llevaron al recorte de rutas. (Foto: Europa Press)

La diferencia implica un aumento del 51,6% sobre la previsión inicial. La empresa vinculó el salto de costos con el escenario que afecta al transporte aéreo y mencionó otros factores, como acontecimientos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos.

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Según la compañía, esas situaciones “han dado al traste con las expectativas del sector”.

El impacto del combustible ya había condicionado la operación de la firma en la Argentina. A comienzos de octubre, Plus Ultra redujo de cinco a dos las frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid por un período de dos meses. En esa oportunidad, también aludió al alza de los gastos operativos y a los desvíos hacia Montevideo derivados de las obras en Ezeiza.

La empresa negocia con acreedores en medio de problemas de liquidez

La suspensión de los vuelos a la Argentina integra un plan de reestructuración que la aerolínea puso en marcha para afrontar sus dificultades financieras. La compañía inició negociaciones con sus acreedores y justificó las medidas en la necesidad de reforzar su estructura económica y sostener la continuidad de las operaciones.

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Entre febrero y agosto de 2026, Plus Ultra registró un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros. La empresa enfrenta, además, problemas de tesorería y falta de liquidez.

En su comunicado, la firma afirmó que las decisiones adoptadas apuntan a “fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura”. No informó cuándo podría retomar la conexión entre Ezeiza y Madrid.

La suspensión alcanzó a las rutas de Argentina y Perú, mientras que el enlace con Colombia ya estaba interrumpido. (Foto: Europa Press)

El ajuste también alcanzó a su estructura laboral en España. La aerolínea comunicó el inicio de un procedimiento de despido colectivo para su centro de trabajo de Madrid, que incluye los servicios centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

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El proceso involucra a 679 empleados: 668 en actividad y 11 en situación de excedencia. Tras la comunicación al comité de empresa, deberá constituirse una comisión negociadora con representantes de los trabajadores. El plan contempla, a la vez, una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular, aunque su alcance final dependerá de esas negociaciones.

Los pasajeros afectados recibirán instrucciones por correo electrónico

Plus Ultra informó que contactará por correo electrónico a los pasajeros afectados por las cancelaciones. Cada viajero deberá canalizar su reclamo según el canal a través del cual compró el pasaje.

Quienes hayan adquirido sus boletos mediante una agencia de viajes deberán gestionar allí las alternativas disponibles. Para las compras realizadas en el sitio web de la aerolínea u otros canales directos, la empresa indicó que habilitará trámites en su portal de reclamos.

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“Todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable”, señaló la compañía. También aseguró que atenderá los casos “con la mayor agilidad posible” y que dará prioridad a los pasajeros con fechas de viaje más próximas.

La firma reconoció las consecuencias de la decisión para quienes tenían itinerarios confirmados. “Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar”, expresó.

La reducción previa de frecuencias ya había provocado reclamos de pasajeros. En octubre, más de 230 usuarios se habían agrupado en un chat de WhatsApp para compartir problemas relacionados con reprogramaciones, demoras en las respuestas, dificultades para acceder a reembolsos y gastos adicionales por estadías prolongadas o la compra de pasajes en otras compañías.

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