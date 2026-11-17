Durante la emisión de Infobae en Vivo, el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen dio a conocer quiénes son las figuras que participarán del nuevo ciclo encabezado por Nico Repetto (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

Guardar

Después de varios meses de versiones y especulaciones, el regreso de Nicolás Repetto a la televisión estaría cada vez más cerca. El conductor prepara un nuevo ciclo de juegos y entrevistas, mientras Juan Etchegoyen, quien había confirmado el proyecto en septiembre, adelantó en Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) quiénes serían los primeros invitados y cuáles son los detalles previstos para el estreno.

“Me acaban de llegar hace un ratito los primeros invitados de Nicolás Repetto”, anunció durante la charla. “A esta hora la información que manejo es que va a arrancar el lunes 11 de enero a las 21”, explicó Etchegoyen. “En lugar de Guido Kaczka, que vuelve con Los 8 escalones, y no va a estar en el prime time”, señaló.

PUBLICIDAD

“Me dicen que están felices con Nico Repetto en el canal. Él se arremanga y arma la producción. Es el del programa con la producción”, afirmó Etchegoyen. Después llegó el momento de revelar quiénes serían los primeros invitados. Según detalló el periodista, la lista estaría integrada por Flavia Palmiero, Claudia Villafañe, Jimena Monteverde, Benito Fernández, Fabián Medina Flores, Adrián Suar, Mario Massaccesi, Cristian Sancho y Roberto Moldavsky.

Adrián Suar sería uno de los primeros invitados en el ciclo televisivo de Nicolás Repetto en El Trece (Instagram)

“Todo divertido. Todos remadores”, sostuvo. Así, dejó planteado que el desafío del ciclo será recuperar el interés de una audiencia que conoció a Repetto en los años 90, pero que también consumió nuevos formatos durante el tiempo que el conductor permaneció alejado de la pantalla.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Etchegoyen había conseguido la confirmación del proyecto directamente del propio Repetto. En septiembre, el periodista le había enviado un mensaje de WhatsApp para consultarle si finalmente regresaría a la televisión. La respuesta del conductor fue breve y contundente: “Hola, está confirmado”.

Ese intercambio se produjo después de que circularan distintas versiones sobre el futuro del programa y sobre la franja horaria que ocuparía. En ese momento, también habían aparecido los nombres de Mario Pergolini y Guido Kaczka como posibles referencias para el espacio que finalmente quedaría destinado al regreso de Repetto.

En septiembre, Juan Etchegoyen recibió la confirmación del propio Nicolás Repetto sobre su regreso a la pantalla chica (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

Según explicó Etchegoyen, el ciclo se llamará Clink Clank, un nombre que ya habría generado comentarios porque coincide con una expresión utilizada habitualmente por el periodista Juan Pablo Varsky. “Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello. Es más, tiene un programa en stream que tiene ese mismo nombre”, señaló.

PUBLICIDAD

En cuanto al formato, el regreso del conductor estaría ligado nuevamente a los juegos, el entretenimiento y las entrevistas. La propuesta retomaría parte del estilo que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión durante la década de 1990. A su vez, la producción estaría a cargo de Kuarzo, que habría realizado un casting extenso para seleccionar humoristas y cantantes. Esos participantes ya habrían sido elegidos y las grabaciones comenzarían durante noviembre, con el objetivo de que el programa estuviera listo para su estreno en enero.

La última experiencia de Repetto en la pantalla había sido en 2018, cuando formó parte de la señal de Telefe (Instagram)

La propuesta también recuperaría elementos de ciclos como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre, dos espacios asociados con el estilo de conducción que desarrolló durante sus años de mayor exposición. La idea sería reunir invitados de distintos ámbitos y generar situaciones vinculadas con el entretenimiento y la improvisación.

PUBLICIDAD

El regreso se producirá después de un recorrido televisivo con resultados dispares durante los últimos años. La última experiencia de Repetto en la pantalla había sido en 2018, cuando estuvo al frente del noticiero del mediodía de Telefe. Aquella etapa había recibido críticas y se había alejado del tipo de formato con el que el conductor había alcanzado mayor reconocimiento.

Con los primeros invitados confirmados, las grabaciones previstas para noviembre y una fecha de estreno anunciada para el lunes 11 de enero a las 21, Clink Clank comienza a tomar forma. La expectativa ya está instalada y, como ocurre con cada regreso televisivo, solo queda esperar cómo Repetto vuelve a hacerse su lugar en la pantalla chica.

PUBLICIDAD

-

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.