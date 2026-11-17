El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, advirtió que el aumento sostenido de casos sospechosos sitúa al país en zona de alarma. (Foto: cortesía)

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La circulación del DENV-3, el aumento sostenido de casos sospechosos desde la semana epidemiológica 22, comprendida entre el 31 de mayo y el 6 de junio, y los datos del corredor endémico fueron los elementos citados por Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico, al afirmar que el país está “prácticamente en zona de alarma” por dengue durante una entrevista en el programa Diálogo.

En la semana epidemiológica 43, hasta el 31 de octubre, el Ministerio de Salud reportó 368 casos sospechosos de dengue, de acuerdo con las cifras citadas por Solano durante la entrevista.

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El representante del Colegio Médico señaló que las medidas institucionales y la participación ciudadana pueden incidir en la evolución de los casos. Su llamado estuvo dirigido a reforzar las acciones para evitar criaderos de zancudos en viviendas y comunidades.

“Si no se toman las medidas adecuadas, tanto por las autoridades de salud como por nosotros como ciudadanos, podemos llegar a una epidemia de dengue”, afirmó.

DENV-3 y los serotipos de dengue

Solano explicó que existen cuatro serotipos de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Según dijo, durante 2025 circularon los cuatro serotipos en El Salvador.

Para 2026, en cambio, indicó que los reportes del Ministerio de Salud solo habían identificado el DENV-3. Añadió que, de acuerdo con esa información, esta variante aparece relacionada con los casos sospechosos, los casos confirmados y las muertes por dengue.

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El médico describió el dengue como una enfermedad endémica que había sido erradicada y controlada en la década de 1970. Durante la conversación, recordó que volvió a la región americana después de una epidemia en Cuba, ocurrida, según corrigió, en la década de 1980.

El serotipo DENV-3 predomina en los registros oficiales y se vincula con los casos sospechosos, confirmados y muertes por la enfermedad. (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Al hablar de los fallecimientos por dengue, Solano indicó que desde 2024 el país ha vuelto a registrar muertes por esta enfermedad. También planteó que la situación lleva a considerar la capacidad institucional y la preparación del personal médico para atender los casos que presenten complicaciones.

“No teníamos muertes desde hace muchos años, y desde 2024 hemos venido experimentando muertes por dengue”, expresó.

El Niño y el ciclo de vida del zancudo

El presidente del Colegio Médico vinculó el comportamiento del dengue con el cambio climático y el fenómeno de El Niño. Según explicó, estas condiciones pueden afectar la evolución de las enfermedades infecciosas transmitidas por zancudos.

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Solano señaló que las temperaturas altas aceleran la eclosión de los huevos depositados por el vector. De acuerdo con su explicación, el aumento del calor acorta el ciclo de vida del zancudo.

También afirmó que las temperaturas elevadas incrementan el metabolismo del insecto. Por ello, dijo, el zancudo puede alimentarse con más frecuencia.

“Las temperaturas cálidas, a mayor temperatura, los huevos puestos por los zancudos eclosionan más rápido”, explicó.

El fenómeno de El Niño y las temperaturas elevadas aceleran la eclosión de los huevos del insecto y modifican su ciclo biológico. (Foto: cortesía)

Para Solano, estos cambios pueden favorecer la reproducción del vector y modificar su patrón de alimentación. Esa combinación, sostuvo, puede incidir en la transmisión de dengue y de otras arbovirosis.

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Agua almacenada y eliminación de criaderos

La eliminación de criaderos fue una de las medidas que Solano planteó durante la entrevista. El médico pidió revisar los recipientes donde puede acumularse agua en las viviendas y retirar aquellos que no sean necesarios.

Cuando el agua debe conservarse en depósitos, recomendó mantenerlos limpios y cubiertos. Mencionó el uso de plástico como una opción para evitar que los zancudos coloquen huevos.

“El asesino lo podemos tener dentro de la casa y lo tenemos dentro de la casa”, dijo al referirse a los criaderos que pueden estar en los hogares.

El representante del Colegio Médico sostuvo que el acceso limitado al agua potable es un factor que debe considerarse. Según afirmó, más del 50% de la población salvadoreña debe almacenar agua en recipientes.

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Solano señaló que el riesgo puede aumentar si esos depósitos no se lavan o quedan descubiertos. Por ello, insistió en que la prevención debe incluir el control de los reservorios de agua en cada vivienda.

También propuso llevar estas acciones a un plano comunitario. Explicó que una familia puede eliminar los criaderos dentro de su casa, pero el control se dificulta si las viviendas vecinas mantienen recipientes con agua estancada.

A partir de esa situación, sugirió que las directivas de colonias y comunidades organicen revisiones y acciones colectivas para localizar y eliminar criaderos de zancudos.

Según Solano más del cincuenta por ciento de la población salvadoreña almacena agua en depósitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fumigación y edades de los casos sospechosos

Solano afirmó que no ha observado campañas masivas de fumigación por parte del Ministerio de Salud. Aclaró que estas intervenciones se enfocan en el zancudo adulto y no eliminan los criaderos ni los huevos que puedan estar en los recipientes domésticos.

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Por esa razón, indicó que la fumigación debe complementarse con medidas tomadas por las familias. Entre ellas mencionó revisar los depósitos de agua y eliminar los pequeños reservorios donde el vector puede reproducirse.

Sobre la distribución de los casos sospechosos, Solano señaló que el grupo de 10 a 29 años concentra una parte de los registros, según el reporte del Ministerio de Salud al que hizo referencia.

Solano planteó que una explicación podría estar relacionada con infecciones previas de dengue entre adolescentes y jóvenes. Según indicó, una infección posterior puede generar una respuesta inmunitaria que favorezca complicaciones durante el desarrollo de la enfermedad.

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