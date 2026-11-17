Visibilidad de los montículos en Aguas Buenas a nivel del suelo. Tres equipos de arqueólogos están excavando montículos que forman un patrón circular bien definido al ser representados desde arriba, pero ni los montículos ni el patrón son visibles desde el suelo (Fotografía cortesía Cambridge University Press).

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Aguas Buenas, un sitio arqueológico del departamento de Chontales, conserva al menos 372 montículos de tierra y piedra levantados, utilizados y reconstruidos a lo largo de siglos por comunidades del centro de Nicaragua, según una investigación publicada por la Universidad de Cambridge, institución académica británica. Los resultados descartan, por ahora, que el conjunto haya surgido de una única gran obra.

El área ocupa más de 30 hectáreas y los montículos forman un patrón semicircular que solo puede apreciarse mediante cartografías y modelos de elevación. La vegetación impide distinguir desde el suelo tanto las estructuras como la disposición geométrica del complejo.

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El trabajo se publicó el 4 de noviembre en Antiquity, revista científica, y examinó las excavaciones de 2025. El equipo intervino 20 montículos, con unidades de un metro por un metro en las cimas de cada estructura, para establecer las capas que componen los depósitos y reconstruir sus secuencias de formación.

Entre seis y 14 capas por montículo

Los arqueólogos identificaron secuencias estratigráficas de entre seis y 14 horizontes por montículo. Esas capas incluyen suelos con tefra —material expulsado por erupciones volcánicas—, depósitos de cerámica, niveles de riolita rosada y coberturas de riolita blanca, probablemente sometida al fuego.

Ubicación de Aguas Buenas y otros sitios con montículos conocidos dentro de la subcuenca del río Mayales, departamento de Chontales (Fotografía cortesía Cambridge University Press).

La reiteración de esta composición permitió establecer que los montículos atravesaron varios momentos de intervención. La investigación plantea que su forma actual surgió de prácticas sucesivas de construcción, uso, mantenimiento y renovación, junto con procesos naturales de acumulación de sedimentos.

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Para examinar la cronología relativa de esas capas, el equipo aplicó perfiles de luminiscencia ópticamente estimulada portátil, conocidos como pOSL. Esta técnica mide la señal lumínica acumulada en minerales presentes en los sedimentos y permite diferenciar depósitos que corresponden a distintos episodios de construcción.

Los análisis de laboratorio con luminiscencia ópticamente estimulada convencional, aún en curso, permitirán fechar con mayor precisión cada una de esas etapas y determinar cuánto tiempo transcurrió entre las intervenciones.

Renovación de la riolita blanca en al menos 10 estructuras

Los investigadores hallaron que al menos 10 de los montículos excavados recibieron capas repetidas de riolita blanca. Ese dato apunta a que la apariencia de las construcciones mantuvo importancia durante su prolongado período de uso.

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Modelo digital de elevación de Aguas Buenas, visto desde el este, basado en datos de GPS diferencial y estación total. Los montículos se cartografiaron a intervalos de 2 m y el terreno entre ellos a intervalos de 10 m (Fotografía cortesía Cambridge University Press).

El estudio denomina a ese proceso “monumentalidad lenta”: una forma de construcción colectiva que no dependió de un episodio único ni de una estructura vertical de gran escala, sino de tareas repetidas durante generaciones.

Las estimaciones disponibles señalan que el traslado de piedra para el sitio implicó unos 50.000 metros cúbicos de material y al menos 426 años-persona de trabajo. Pese a esa inversión, los autores no encontraron indicios de una autoridad de élite que hubiera centralizado la mano de obra ni registraron otros sitios de dimensiones comparables en el departamento de Chontales.

Ese escenario lleva a los investigadores a proponer que la organización de la obra pudo haber tenido un carácter comunal.

Capas volcánicas previas al inicio de las obras

Nueve de los montículos analizados contienen capas de tefra bajo sus depósitos constructivos. Los autores consideran que erupciones volcánicas capaces de modificar el paisaje pudieron haber antecedido el comienzo de las obras e influido en el contexto social y ambiental de las comunidades que ocuparon el lugar.

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Fases espaciales sugeridas de Aguas Buenas utilizadas para guiar la selección de montículos; los montículos rodeados con un círculo indican las ubicaciones de excavación (Foto cortesía Cambridge University Press).

Las dataciones anteriores por radiocarbono ubicaron actividades en el sitio entre los años 404 y 666 después de Cristo. El análisis comparativo de la cerámica amplía la ocupación estimada hasta un período situado entre los años 300 y 900.

Las excavaciones realizadas entre 2011 y 2013 habían aportado pocos materiales y no habían detectado señales definidas de viviendas, entierros o actividades agrícolas. La nueva campaña, en cambio, identificó diferencias entre los sectores del conjunto.

En los arcos externos, el rectángulo exterior y la zona de transición apareció poca prueba de presencia humana sostenida. Cuatro de 15 montículos de esas áreas contenían grandes vasijas cerámicas bajo las construcciones, un hallazgo que podría asociarse con consumo colectivo o con depósitos intencionales.

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El rectángulo interior concentró cerámica, materiales líticos, restos de bahareque y carbón vegetal. Para el equipo, esa concentración puede relacionarse con actividades vinculadas a la construcción y conservación de los montículos.