Al aire de radio La Red, el productor y la periodista Pilar Smith desestimaron las versiones de una relación sentimental entre ellos. Entre risas, los protagonistas desmintieron un vínculo íntimo

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La noche del lunes dejó una nueva versión en el mundo del espectáculo. Una foto de Pablo el Chato Prada junto a Pilar Smith, ambos vestidos de gala, alcanzó para que Ángel de Brito encendiera las redes con un mensaje breve y directo: “Romance confirmado”. Horas más tarde, los protagonistas compartieron micrófonos en La Red y respondieron al rumor con sentido del humor.

El conductor de LAM publicó la imagen en su cuenta de X sin aportar detalles sobre un supuesto vínculo ni sobre el contexto de la fotografía. El posteo circuló entre los seguidores de ambos y generó comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios tomaron la frase como una confirmación, otros cuestionaron la versión y señalaron que la imagen podía tener una edición digital.

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La publicación superó las 650.000 visualizaciones y recibió más de 300 respuestas. La repercusión los puso en el centro de las conversaciones durante las últimas horas.

El productor participó del programa Toti 910, por radio La Red, y reaccionó cuando surgió el tema. “Están locos, ¿qué le pasó a Ángel?”, expresó entre risas frente a la consulta sobre el anuncio. Así, descartó que la foto constituyera una confirmación de un romance con la periodista.

Después de la noticia que dio Ángel de Brito en las redes sociales sobre una relación sentimental entre el productor y la periodista, ambos salieron a hablar sobre el tema

Pilar siguió la charla con una respuesta vinculada a su actualidad profesional. “¡No puedo creer lo que generó mi llegada a América!, te juro es increíble este año”, dijo durante el intercambio. Además, contó que está “conociendo a otra persona”, aunque no dio precisiones sobre la identidad ni sobre el tiempo de ese vínculo.

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El episodio ocurrió pocas semanas después de que Prada y Lourdes Sánchez pusieran fin a una relación de 16 años. Ambos son padres de Valentín y, desde la separación, priorizan los asuntos vinculados a su hijo. El productor habló sobre esta etapa en una entrevista con el ciclo correntino Corrientes en el Aire.

“Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida”, afirmó ante la pregunta sobre la ruptura. El productor explicó que no esperaba ese desenlace y mencionó la distancia entre Buenos Aires y Corrientes como uno de los factores que incidieron en la dinámica de la pareja.

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Actualmente Lourdes está viviendo en Corrientes, donde asumió funciones dentro del área cultural provincial. El Chato destacó el trabajo de su expareja y se refirió a las dificultades que impuso el traslado constante entre ambas ciudades. “La distancia te distancia”, señaló al recordar una frase de su hija mayor.

El productor televisivo Pablo "Chato" Prada mantiene una comunicación telefónica durante la transmisión del programa "Corrientes en el aire", emitido por Telenord. En el estudio, la conductora dialoga con él mientras en pantalla se presentan citas textuales sobre su relación con Lourdes Sánchez.

Al referirse al inicio de la relación de Sánchez con Francisco Liotta Hernández, el productor evitó reproches. “No hay culpables, no hay traidores, no hay nada”, sostuvo. También expresó que el cuidado de Valentín ocupa un lugar central en el vínculo que mantiene con la bailarina: “Lo más importante de todo es nuestro hijo, que es un tesoro, que es un niño extraordinario, la verdad que nuestro amor”.

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Sánchez confirmó en octubre su romance con Liotta Hernández, un empresario y rugbier correntino de 27 años. La artista habló de su presente afectivo en el ciclo de streaming Ya fue todo, de Jotax Digital, y describió el momento que atraviesa después del final de su extensa relación con Prada.

“El corazón está muy bien, muy feliz”, respondió al ser consultada por el nuevo vínculo. Luego agregó: “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”. La bailarina contó que conocía al joven por su familia y explicó que la relación avanzó con el paso del tiempo.

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En la misma conversación, Lourdes se refirió a los cambios que atravesó su vida familiar. “Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, manifestó. También confirmó que en diciembre conducirá los Martín Fierro de la Danza.

En este contexto, el posteo de Ángel instaló una posibilidad afectiva para Prada que él y Smith desestimaron al aire. La periodista, por su parte, dejó claro que su situación sentimental sigue otro rumbo, mientras el productor continúa adaptándose a la nueva etapa posterior a su separación.

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