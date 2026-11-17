La Policía Nacional de República Dominicana registra la muerte de 17 agentes por hechos de violencia en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte del cabo Wilkin Belén en un colmado de Verón volvió a poner el foco sobre la violencia que ha causado la muerte de 17 agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en 2026. El último caso ocurrió tras una discusión y se sumó a una serie de hechos que incluye enfrentamientos armados, ataques durante operativos y situaciones ajenas al servicio.

Cinco policías murieron durante procedimientos oficiales

De los 17 integrantes de la Policía Nacional fallecidos en lo que va del año, cinco perdieron la vida mientras cumplían funciones. Los otros casos estuvieron relacionados con disputas personales, riñas y circunstancias que no se vincularon de forma directa con sus tareas dentro de la institución, según informó su vocero, Diego Pesqueira.

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El dato surgió después del homicidio de Belén, ocurrido durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en Verón, provincia La Altagracia. El cabo murió tras recibir disparos luego de un altercado dentro de un colmado del sector Villa La Fe.

Por el hecho fue detenido Miguel Luciano, de 41 años. La investigación preliminar indica que el hombre discutió con el agente dentro del comercio, salió del lugar para buscar un arma y volvió poco después. Luciano también resultó herido de bala y permanecía internado bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público avanzaba con la investigación.

Cinco agentes policiales perdieron la vida en procedimientos oficiales según informó el vocero Diego Pesqueira. (Policía Nacional)

Un sargento murió en un operativo en Santiago

Cuatro días antes del crimen de Belén, el 12 de noviembre, murió el sargento Juan Isaac Espinal Jiménez, de 35 años. El agente recibió heridas durante un enfrentamiento armado en la avenida Circunvalación Norte, en el sector Gurabo de Santiago.

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Espinal Jiménez formaba parte de un operativo destinado a localizar a dos de los diez prófugos más buscados por la Policía en esa provincia. La acción derivó en un intercambio de disparos con personas a las que las autoridades vinculaban con una estructura criminal investigada por homicidios, sicariato y asaltos a mano armada.

En ese episodio murieron Eduardo Paul Pérez Mercado, conocido como “Maca”, y Andrelina Santos Sosa, apodada “La Patrona”. Edward de Jesús Pérez Silverio, identificado como “Carlos” o “Coco”, falleció después en un centro hospitalario.

El sargento tenía cuatro hijos y acumulaba 13 años de servicio en la institución. Ocho de esos años estuvieron dedicados a las investigaciones criminales en Santiago. Entre sus planes figuraba terminar sus estudios de ingeniería, informó Diario Libre.

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El cabo Wilkin Belén murió tras recibir disparos en un colmado de Verón en la provincia La Altagracia. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Otros ataques ocurrieron en Santo Domingo

La lista de agentes fallecidos también incluye al sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien murió el 10 de mayo. El policía fue atacado a tiros mientras participaba en un operativo preventivo en el sector La Joya, en Santo Domingo Oeste.

Otro de los casos fue el del raso Dary Daniel Andújar Pérez, de 22 años. Murió el 22 de marzo tras recibir un disparo durante una intervención policial en las inmediaciones de Cinema Centro, en el Malecón de Santo Domingo.

Los hechos muestran escenarios distintos: enfrentamientos durante acciones policiales, ataques contra agentes en servicio y conflictos originados fuera de los procedimientos oficiales. La muerte de Wilkin Belén dejó en 17 el número de policías fallecidos desde el inicio de 2026, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre los casos recientes.

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