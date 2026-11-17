Mauricio Pochettino debutará en Manchester United ante Liverpool (Credit: David Santiago-Imagn Images/File Photo)

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Mauricio Pochettino planea suprimir los días libres posteriores a los encuentros para que los futbolistas de Manchester United realicen sesiones obligatorias de recuperación en el predio de Carrington. La medida formaría parte de una revisión de los métodos físicos del plantel, que quedará bajo la conducción del entrenador argentino.

Según publicó The Sun, los jugadores deberán presentarse en el complejo deportivo el día posterior a cada partido, sin importar el resultado ni el nivel de exigencia del encuentro. El objetivo será completar tareas de recuperación y mantener un seguimiento más estricto de la condición física de cada integrante del equipo.

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La norma marcaría un cambio respecto de la rutina que había predominado durante el ciclo de Michael Carrick. El exentrenador del club solía otorgar descanso al plantel después de los compromisos, incluso tras partidos de alto desgaste. El medio británico citó como ejemplo el empate 4-4 frente a Aston Villa, luego del cual los jugadores no tuvieron actividad programada al día siguiente.

El ajuste que prepara Pochettino apunta a una de las áreas que más cuestionamientos generó en el entorno del club: la respuesta física del equipo durante la temporada. El técnico argentino considera que la recuperación posterior a los partidos debe integrarse a la planificación semanal y no quedar sujeta a jornadas de descanso fuera del centro de entrenamiento.

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Las sesiones posteriores estarán destinadas a ejercicios de recuperación, movilidad y control de cargas, una práctica habitual en el fútbol de alto rendimiento cuando los cuerpos técnicos buscan reducir el riesgo de lesiones y sostener la intensidad competitiva. De acuerdo con dicho medio, la intención de Pochettino es que esa dinámica comience desde el inicio de su trabajo en Carrington.

El nuevo entrenador buscará instalar un modelo basado en una mayor exigencia física. Su historial en clubes como Tottenham Hotspur quedó asociado a equipos de presión alta, recorridos largos y una estructura que exige participación colectiva tanto en ataque como en defensa. Ese enfoque requiere que los futbolistas lleguen a cada encuentro con una preparación sostenida durante toda la semana.

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El cuerpo técnico de Pochettino incluiría a su hijo mayor, Sebastiano Pochettino, quien trabaja como preparador físico y ya integra el equipo de colaboradores del argentino en la selección de Estados Unidos. Su presencia en Old Trafford reforzaría la intención de colocar la preparación atlética entre las prioridades del nuevo ciclo.

Sebastiano llegará a una estructura que ya cuenta con Charlie Owen, preparador físico del club desde 2019. Owen asumió ese puesto luego de una promoción interna durante el ciclo de Ole Gunnar Solskjaer y permaneció en el área bajo distintos entrenadores, entre ellos Erik ten Hag, Carrick, Rúben Amorim y José Mourinho.

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Según la información publicada por el tabloide, Carrick no contó con un preparador físico propio dentro de su cuerpo técnico. Pochettino, en cambio, llegará con un colaborador de máxima confianza para esa función, una señal de la importancia que le atribuye al área.

La fórmula de convocar al plantel al día siguiente de un encuentro no es ajena a Manchester United. De acuerdo con The Sun, Ten Hag, Amorim, Mourinho y Louis van Gaal incluyeron jornadas de recuperación dentro de sus planificaciones, aunque los métodos y la frecuencia variaron según cada ciclo.

Mauricio Pochettino planea suprimir los días libres posteriores a los encuentros para que los futbolistas de Manchester United realicen sesiones obligatorias de recuperación en el predio de Carrington. (REUTERS/Jon Super)

La diferencia estará en el carácter que Pochettino quiere darle a la regla. Los jugadores que disputen mayor cantidad de minutos realizarán tareas específicas destinadas a facilitar la recuperación muscular. Quienes no participen o acumulen pocos minutos podrían completar trabajos de mayor exigencia, una distribución habitual en los cuerpos técnicos que buscan equilibrar cargas.

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La medida también permitirá al nuevo entrenador observar de cerca la respuesta de los futbolistas tras los partidos. El control diario ofrece información sobre fatiga, molestias físicas y disponibilidad para los siguientes compromisos, elementos que pueden condicionar las decisiones de alineación.

Según dicho medio, los Diablos Rojos ocupan el puesto 19° en distancia total recorrida en la Premier League, el 17° en distancia de carrera a alta velocidad y el 19° en velocidad máxima promedio esta temporada.

Para recalcar la importancia que le dará al aspecto físico el nuevo entrenador, la nota citó declaraciones del ex defensor del Tottenham, Toby Alderweireld, quien en diálogo con BBC manifestó: “En primer lugar, él (Pochettino) nos puso en muy buena forma. La pretemporada fue brutal. La forma en que él quiere jugar, atacando, presionando a los rivales, con una línea defensiva alta, un juego muy dinámico, requiere correr. Debes ser capaz de correr y de realizar carreras de alta intensidad. Lo básico es estar en buena forma física”.

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“Todo entrenador desea una buena pretemporada y tiempo para transmitir a los jugadores sus ideas y mejorar su condición física. Pero los jugadores van a notar de inmediato que es un nivel diferente”, añadió.

El estreno del estratega argentino en el United será el domingo 22 de noviembre, en Anfield ante Liverpool. El equipo de Manchester solamente ganó uno de sus últimas 11 presentaciones, contabilizando todas las competencias. En la Premier League aparece en zona de descenso, con ocho puntos en diez presentaciones y ya fue eliminado de la Copa de la Liga (en tercera ronda, contra Brighton). En la Champions League, por su parte, aparece en el puesto 17° con seis puntos, lo que lo ubica en zona de playoffs.

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