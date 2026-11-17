El actor reveló que el fue elegido para el papel antes que su hermana (Video: Blender at Night-Blender)

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Pocos ciclos dejaron una huella tan profunda en la televisión argentina como Casados con Hijos, y buena parte de ese recuerdo lleva el sello de la química entre Coqui y Paola Argento. Lo que pocos saben es que la dupla de hermanos que conquistó al público casi no existe: cuando el casting arrancó en 2004, Darío fue el primero en quedar seleccionado y Luisana, que ya venía de protagonizar Chiquititas y Rebelde Way, ni siquiera estaba en los planes iniciales del proyecto.

Así lo reveló Darío Lopilato en Blender At Night, en una charla con José María Listorti que arrancó con una pregunta directa: “¿Es verdad que en el casting de Casados con Hijos quedaron los dos por separados sin saber que eran hermanos?”. “Sí, a ver...”, arrancó Darío. “El primero que quedó fue Coqui Argento”. Listorti no tardó en repreguntarle: “¿Antes que Luisana?”. “Sí, porque Luisana tenía varios proyectos dando vueltas”.

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En ese contexto, a Darío lo hacían probar con distintas actrices. “Estaba Brenda Gandini”, recordó. Su hermana, por su parte, estaba evaluando otras propuestas: “No sé si estaba por hacer una propuesta por Canal Trece o algo por el estilo”, precisó.

Luisana y Darío hicieron de los hermanos Argento, creando una de las duplas más recordadas de la televisión argentina

Fue el propio equipo de producción el que convenció a Luisana de sumarse al casting de todos modos. “Le dijeron: ‘Pero de todos modos vení a hacer el casting con tu hermano, que tu hermano ya quedó’”, relató Darío entre risas. Ambos realizaron entonces la prueba juntos, y el material quedó grabado en un VHS que el productor se lo dio a Guillermo Francella, quien se llevó a su casa. “No sé si lo mostró en VHS, ¿te acordás de la época?”, le preguntó Darío a Listorti. “Sí, sí, año 2004, estamos hablando”, le respondió.

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El actor también mencionó que otro colega estuvo cerca del rol que finalmente le dio fama: Martín Piroyansky llegó a considerarse para hacer de Coqui. “La vez pasada, no sé si fue una nota con Matías Martin, le dicen: ‘Che, ¿es verdad que estuviste a punto de hacer el papel de Darío Lopilato?’”, contó entre risas. Aclaró, sin embargo, que ambos quedaron en buena relación.

La escena previa a la confirmación quedó grabada en su memoria. “Eran setecientos flacos para hacer de Coqui y de pronto nos reunieron en un camarín a los dos. Yo no entendía nada”, describió. Tenía entre 16 y 18 años en ese momento. Con el paso del tiempo, dimensionó lo que implicó aquella decisión: “Me vi involucrado en algo que me di cuenta después del tiempo la magnitud de lo que fue”.

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Durante la misma entrevista, Listorti le consultó si existía algún tipo de competencia actoral entre él y su hermana. El conductor insistió: “Viste que vas a decir que no”. Darío no cedió: “No, posta, posta, en serio”. Como prueba de ese vínculo, evocó los años compartidos en Casados con Hijos y la vuelta al teatro: “El Gran Rex de vuelta con Luisana, que llenamos, no sé, doscientos Gran Rex”. Y fue más allá: “Todo el proceso de Casados con Hijos fue algo hermoso vivirlo con Lu. Creo que ser hermanos nos afianzó más todavía y disfrutamos cada momento”.

Los hermanos hicieron una de las duplas más icónicas de la televisión argentina y contó que nunca hubo una competencia entre ellos (Video: Blender at Night-Blender)

También recordó cómo era la dinámica entre los dos en los comienzos del ciclo. Por entonces convivían con sus padres y llegaban a las grabaciones sin haber repasado el guión. “No pasábamos texto, no pasábamos nada. Y nos sorprendíamos ahí”, contó. “Ella se divertía conmigo, yo me divertía con ella”.

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Pero no todo fue armonía desde el primer día. Darío reveló que, cerca del capítulo veinte, Guillermo Francella lo interceptó detrás de la escenografía con un mensaje que lo dejó paralizado. “Me dice: ‘Lopilato, venga, tengo que hablar con usted’”, recordó. Los productores ya lo habían alertado antes: “Che, mirá, no copies cosas de Guillermo, trata de buscar tu personaje”. La advertencia no fue suficiente. “Me dice atrás de la escena: ‘Veo que estás copiando, veo que algunos capítulos estás copiando los tonitos de papi. ¿Qué pasa?’”.

Darío pensó lo peor en ese instante. “Dije: ‘Ya está, acá me...’ Se me cae el piano por encima”, graficó. La escena fue completada por Listorti: “De pronto Coqui viaja a España”. Sin quebrarse, el actor dio con la respuesta perfecta: “Le digo: ‘Sí, Guille, lo que pasa es que bueno, el personaje se la da, que es el hijo y no sé que... y me dice, se queda serio con esos ojos azules y me dice ‘Copiame todo que te sale bárbaro’”. Según contó, desde entonces su relación con Francella tomó definitivamente otro rumbo. “Fue hermoso”, cerró.

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