Lewis Hamilton quiere que haya más sobrepasos en la F1 para el 2027 (REUTERS/Raquel Cunha)

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Una novedad podría cambiar por completo las carreras de Fórmula 1 como se vieron a lo largo de esta temporada. La FIA debatirá con los equipos cambios para 2027 después de que Lewis Hamilton cuestionara el límite que reduce la energía disponible cerca de los 350 km/h y dificulta los adelantamientos en las carreras. La discusión busca evitar pruebas monótonas sin eliminar una restricción que nació por motivos de seguridad.

El problema quedó expuesto en el Gran Premio de México, la carrera de 2026 con menos adelantamientos fuera de lo que ocurrió en las calles de Mónaco: fueron tan sólo 13 contra los cuatro en el Principado. El siete veces campeón de la Máxima no pudo presionar con mayor intensidad a Max Verstappen por el liderazgo porque la potencia de su monoplaza comenzó a caer mientras aprovechaba el rebufo, el fenómeno aerodinámico que ocurre cuando un monoplaza circula muy cerca detrás de otro en una recta.

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El piloto británico planteó que la norma produce un efecto contrario al esperado: “Es lo más absurdo cuando estás detrás y tienes un poco más de potencia con el rebufo. Deberías poder superar ese límite para tener una oportunidad de adelantar”, expresó Hamilton tras quedar a menos de un segundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la segunda posición de la carrera.

Según un informe que publicó el medio especializado The Race, Hamilton llevó el asunto a la reunión de pilotos del viernes por la noche durante el Gran Premio de Brasil. El intercambio derivó en un debate con la FIA, que aceptó revisar posibles modificaciones para la próxima temporada. Las reglas actuales obligan a reducir gradualmente el uso de energía a partir de 290 km/h. La potencia baja desde 350 kW y la batería ya no puede utilizarse cuando el auto llega a 345 km/h.

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Hamilton solo alcanzó una ventaja máxima de 10 km/h frente a Verstappen en México. Cuando ambos se aproximaron a la barrera de velocidad, esa diferencia cayó a ocho km/h por la reducción de la energía adicional.

Durante el GP en suelo mexicano sólo hubo 13 sobrepasos en pista seca (REUTERS/Raquel Cunha)

Los pilotos que activan el modo de adelantamiento conservan los 350 kW hasta 337,5 km/h, pero esa entrega también disminuye hasta llegar a cero en 355 km/h. El mecanismo, pensado para dar una ventaja al vehículo perseguidor, ofreció en Brasil apenas entre 0,1 y 0,2 segundos de beneficio, una diferencia casi imperceptible para intentar sobrepasar a un auto por delante.

El próximo circuito urbano de Las Vegas podría volver a poner el asunto en primer plano por la larga recta de la Strip, donde los autos ingresarán en la franja de velocidad afectada por la limitación.

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Hay que destacar que la norma de reducción progresiva no figura en el reglamento técnico de 2027 publicado, aunque seguirá vigente en un apartado reservado al que solo acceden los equipos. La FIA prevé consultar a las escuderías a través de los comités técnicos y deportivos correspondientes para evaluar cómo mejorar los adelantamientos.

Eliminar por completo el tope no resolvería necesariamente la dificultad. Los autos alcanzarían una velocidad máxima más alta antes, al salir de las curvas, pero agotarían su energía con mayor rapidez y recorrerían el resto de la recta a menor ritmo, sin el diferencial de potencia necesario para intentar una maniobra. El límite surgió con el reglamento de 2026, cuando las baterías más grandes y las nuevas unidades de potencia abrieron la posibilidad de acelerar con rapidez hasta velocidades máximas muy elevadas.

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Toto Wolff, jefe de Mercedes, advirtió en agosto del año pasado que, sin una regulación, los autos podrían llegar a 400 km/h. “Si desplegaras toda la energía en una sola recta, podrías hacer que esos autos llegaran a 400 km/h”, afirmó el director de las Flechas de Plata. La reducción gradual de potencia evitó picos de ese tipo, pero la FIA mantuvo la barrera próxima a 350 km/h porque la mayoría de los circuitos están homologados para esa velocidad.

La llegada a las curvas a un ritmo superior podría comprometer las dimensiones de las zonas de escape. Los propios pilotos también habían manifestado inquietud por competir rueda a rueda cerca de 400 km/h y pidieron la intervención del organismo rector.

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Los sobrepasos, un tema candente en la Fórmula 1 (REUTERS/Amanda Perobelli)

La necesidad de un diferencial de velocidad sigue siendo el centro del debate. Durante la etapa anterior de reglamentos, el DRS podía producir diferencias de hasta 30 km/h entre dos autos, una brecha que facilitaba los sobrepasos. En una recta de un kilómetro, un piloto situado un segundo detrás de su rival necesita una diferencia de entre 25 y 35 km/h para adelantar. A 320 km/h, el cálculo teórico exige 28,4 km/h; a 350 km/h, sube a 34 km/h.

La escasez de energía de los autos de 2026 también limita el rendimiento del modo de adelantamiento, incluso en circuitos donde no se alcanza la zona de 350 km/h. Las reglas de motores de 2027 elevarán la contribución del motor de combustión mediante un mayor caudal de combustible y más presión del turbocompresor. Los autos dispondrán de hasta 300 kW en condiciones normales de carrera y de 350 kW con el modo de adelantamiento activado.

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La capacidad máxima de carga de la batería aumentará de 4 a 4,5 MJ, aunque el extra para adelantar seguirá fijado en 0,5 MJ. Las simulaciones deberán determinar cómo funcionarán los nuevos autos, que previsiblemente alcanzarán velocidades máximas más altas y estarán más a menudo cerca del límite. Hamilton expresó su expectativa de que la revisión derive en una solución funcional. “Acertar es sumamente importante. Creo que hace mejores las carreras”, sumó en su análisis de cara a la próxima temporada.