El Sinaproc emitió avisos de prevención por condiciones marítimas adversas en las costas del Caribe y el Pacífico panameño. EFE/Thais Llorca

Guardar

}Las autoridades panameñas advirtieron sobre la intensificación de los vientos del norte y el fuerte oleaje en las costas del Caribe y el Pacífico, con condiciones marítimas adversas que se extenderán hasta el miércoles 18 de noviembre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió dos avisos de prevención ante el deterioro de las condiciones marítimas, que podrían generar olas de hasta dos metros de altura y representar un peligro para bañistas, pescadores y navegantes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el incremento de los vientos del norte está asociado al paso de sistemas frontales cercanos a las Antillas Mayores, el Caribe noroccidental y el océano Atlántico.

En las costas caribeñas se prevén olas de entre 1,60 y dos metros de altura, mientras las velocidades del viento podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, dependiendo de las zonas geográficas afectadas.

Las olas podrían alcanzar alturas de hasta dos metros en sectores del litoral caribeño durante la vigencia del aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso incluye a Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, donde se esperan vientos de entre 15 y 30 kilómetros por hora, además del norte de Veraguas y la provincia de Colón.

PUBLICIDAD

En el Caribe central y la costa de la comarca Guna Yala, los pronósticos meteorológicos advierten sobre vientos de entre 25 y 35 kilómetros por hora, acompañados de condiciones marítimas adversas.

Para el litoral del Pacífico, las autoridades pronosticaron vientos sostenidos de entre 20 y 35 kilómetros por hora, con olas que podrían alcanzar alturas de entre uno y 1,50 metros en distintos sectores costeros.

Las zonas bajo vigilancia comprenden el golfo de Chiriquí, en el Pacífico occidental; el sur de Veraguas y la península de Azuero, en la región central, además de Panamá Oeste, el golfo de Panamá y Darién.

PUBLICIDAD

El Sinaproc también advirtió sobre posibles condiciones de mar picado en la bahía de Panamá y la región de Azuero, así como vientos en sectores montañosos de Coclé, Panamá Oeste, la región Metropolitana y Panamá Este.

Las autoridades podrían colocar banderas rojas en las playas para advertir a los bañistas sobre el peligro de ingresar al mar ante los fuertes vientos y el intenso oleaje. Imagen de archivo. EFE/ Arturo Montero

Aunque los comunicados advierten específicamente sobre mar picado, las condiciones marítimas adversas también pueden estar asociadas a fenómenos como el mar de fondo, cuyo origen y comportamiento presentan diferencias meteorológicas importantes.

El mar de fondo consiste en un oleaje generado por vientos distantes, generalmente asociados a tormentas o sistemas meteorológicos, que puede recorrer grandes extensiones oceánicas hasta alcanzar zonas costeras con condiciones atmosféricas aparentemente tranquilas.

PUBLICIDAD

A diferencia del oleaje generado por los vientos locales, las ondas del mar de fondo suelen presentar períodos más largos y pueden transportar una cantidad considerable de energía hasta las playas y otras zonas costeras.

Entre los principales peligros asociados a este fenómeno figuran las corrientes de retorno, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro, además del impacto de las olas contra embarcaciones, muelles y estructuras cercanas al litoral.

Ante las condiciones pronosticadas, el Sinaproc recomendó a la población evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes o corrientes, así como abstenerse de realizar actividades recreativas y acuáticas en sectores considerados peligrosos.

PUBLICIDAD

El Sinaproc recomendó mantenerse alejado de rompeolas, muelles y acantilados ante las condiciones marítimas adversas. Captura de video de Instagram

Los pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas deben evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar, utilizar chalecos salvavidas y mantener sus equipos de seguridad en buen estado para reducir posibles riesgos.

Las autoridades también solicitaron mantenerse alejados de rompeolas, espigones y acantilados, donde el impacto de las olas puede representar un peligro, además de evitar permanecer en playas susceptibles al ascenso de la marea.

Los residentes de comunidades insulares y zonas costeras vulnerables deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar cruzar áreas inundadas y seguir las recomendaciones de los organismos encargados de la prevención de emergencias.

PUBLICIDAD

El aviso correspondiente al Caribe permanecerá vigente hasta las 11:59 de la noche del miércoles, mientras el Sinaproc mantiene habilitadas las líneas telefónicas 520-4426 y 911 para la atención de emergencias.