Wayne Rooney habló de su etapa más difícil (Reuters)

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Wayne Rooney reveló que contempló el suicidio durante un período de su carrera en el Manchester United, cuando atravesaba dificultades con el alcohol y con su salud mental fuera del campo de juego. El exdelantero inglés habló de aquel momento en el podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan. Según contó, la crisis se produjo cuando atravesaba una etapa de alto rendimiento deportivo, estaba recién casado con Coleen Rooney y había sido padre de su primer hijo, Kai.

“Llegué a un punto en el que pensaba en suicidarme. Simplemente no quería estar cerca de nadie. No quería ver gente en la calle. No quería entrar en las tiendas”, afirmó Wayne Rooney, según reprodujo el diario The Guardian.

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El exfutbolista explicó que el fútbol era el espacio en el que se sentía más seguro, aunque esa estabilidad no se trasladaba a los demás aspectos de su vida. “Siempre me sentí cómodo en un campo de fútbol, pero con todo lo demás tuve muchos problemas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, relató que, durante aquella etapa, se aislaba en su casa y bebía durante extensos períodos antes de regresar a los entrenamientos. “Esto ocurrió en el mejor momento de mi carrera como jugador. Me iba a casa, me sentaba en mi sala de juegos y bebía durante dos días”, recordó. Luego intentaba ocultar los efectos de esas jornadas antes de reincorporarse a la rutina deportiva. “Me levantaba para entrenar, me ponía gotas para los ojos y masticaba chicle, y me iba a entrenar”, expresó.

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Rooney, de 41 años, inició su carrera en la temporada 2002/03 con Everton y rápidamente emigró al Manchester United. Se casó en 2008 y un año más tarde nació su primer hijo, Kai. En esa época, ya era una estrella de los Diablos Rojos tras obtener varios títulos nacionales y la Champions League 2007/08 y el Mundial de Clubes, además de disputar la Copa del Mundo 2006 con Inglaterra.

Roooney ganó la Champions League en 2008 (Foto: Action Images / John Sibley/File Photo)

El exjugador señaló que entonces no podía afrontar la presión ni las consecuencias de decisiones que había tomado fuera del campo. “No pude lidiar con la presión de todo y tomé decisiones estúpidas cuando era más joven, fuera del campo, y la verdad es que me costó mucho afrontarlo”, declaró.

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Al recordar ese período, Rooney reconoció que evitaba mostrarse vulnerable. “No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla”, afirmó. También dijo que admitir que necesitaba ayuda le resultaba difícil por una idea vinculada a la masculinidad: “Sentía que uno se siente menos hombre por hacer eso”.

Rooney situó parte de esa crisis después del nacimiento de Kai, su hijo mayor. Explicó que no quería que el niño lo viera en esas condiciones y que por eso se encerraba. “Puedo mirar atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por una situación difícil con la que realmente me costaba lidiar. Además, no quería que Kai me viera así, por eso también me escondía”, señaló.

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El exdelantero afirmó que, pese a que su situación profesional parecía favorable, su estado personal era distinto. “Probablemente estaba en la cima de mi carrera, acababa de tener un hijo pequeño, me acababa de casar. Debería ser el momento más feliz de mi vida y no lo fue”, dijo.

Rooney valoró el apoyo de su esposa Coleen en los momentos difíciles

Rooney calificó ese tramo como uno de los peores de su vida por su conducta fuera de los estadios. “Probablemente fue el peor momento debido a los actos egoístas que estaba cometiendo”, insistió.

En esa búsqueda de ayuda, habló con un terapeuta para tratar de entender lo que le ocurría. También mencionó conversaciones con Coleen Rooney y con su madre como parte del proceso para poder expresarse y pedir apoyo. “Solo cuando hablé con Coleen y con mi madre, y me abrí, fue cuando realmente me abrí verbalmente que necesité ayuda para superarlo”, aseguró.

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El exfutbolista destacó el respaldo de su esposa durante esos años. “Coleen me ayudó muchísimo. Podría haberse marchado, la situación era así de grave, pero se quedó a mi lado y me ayudó a superarlo”, afirmó.

También se refirió a cambios posteriores en su vida cotidiana, entre ellos la decisión de dejar el alcohol durante un período y mejorar su estado físico. “Me siento genial, hace tiempo que no bebo. Simplemente quería sentirme y estar más sano, así que he cambiado mis hábitos alimenticios y mi entrenamiento”, dijo en diálogo con Mirror recientemente.

En esa línea, Rooney rechazó las versiones que atribuían su pérdida de peso a inyecciones. “Todo el mundo dice que estoy obsesionado con ese tema, pero no es cierto, he estado haciendo ejercicio para intentar verme mejor y estar más sano”, declaró a This Morning.

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Sobre su vínculo con sus hijos y con Coleen, añadió: “He encontrado más equilibrio, me ha ayudado a volver a un lugar mucho mejor”. También sostuvo que buscó recuperar tiempo con su familia: “Quiero disfrutar del tiempo con los niños mientras están aquí”. Al observar su presente, Rooney resumió el cambio con una frase: “Creo que estoy más feliz que nunca”.

Rooney habló en el podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan

Argentina: Centro de Atención al Suicida. Desde todo el país: (011) 5275-1135. Línea gratuita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires: 135.

España: Puedes llamar al teléfono de la esperanza (para España): 717 003 717 o a la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad: 024. También hay asociaciones con las que puedes contactar como Papageno o La niña Amarilla.

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