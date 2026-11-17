El 92,5% de los jóvenes argentinos busca trabajo activamente, pero solo el 43,3% tiene empleo, según Junior Achievement y ManpowerGroup (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La búsqueda de empleo entre los jóvenes argentinos alcanza niveles muy superiores a los del resto de América Latina, pero esa mayor actividad no se traduce en una inserción laboral más elevada. Según un informe de Junior Achievement y ManpowerGroup, el 92,5% de los jóvenes argentinos busca trabajo activamente, frente al 69,7% del promedio regional. Sin embargo, apenas el 43,3% tiene empleo actualmente, una proporción inferior al 49,3% registrado en América Latina.

La contradicción aparece también del lado de las empresas. Mientras miles de jóvenes intentan incorporarse al mercado laboral, el 60,8% de las compañías argentinas encuestadas contrata jóvenes a escala, pero prioriza candidatos con experiencia previa. En comparación, ese porcentaje alcanza el 38,2% a nivel regional. Además, solamente el 5,9% de las firmas consultadas en el país está ampliamente abierto a incorporar y capacitar trabajadores sin experiencia, frente al 17,9% del promedio latinoamericano.

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Los datos corresponden a la cuarta edición del informe Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina, que analizó las dificultades de inserción laboral desde la perspectiva de los trabajadores jóvenes y de las compañías que buscan incorporar personal.

Argentina: Nivel excepcionalmente alto de búsqueda de empleo con alta fricción

En Argentina, el relevamiento incluyó 871 jóvenes y 51 empresas, mientras que la muestra regional comprendió 7.465 jóvenes y 641 empleadores. El estudio identificó diferencias significativas entre la intensidad de la búsqueda laboral, los requisitos de contratación y las oportunidades de acceder a una primera experiencia profesional.

Las dificultades para conseguir trabajo

Uno de los resultados más relevantes del informe es el elevado nivel de obstáculos que enfrentan los jóvenes argentinos cuando intentan conseguir empleo.

El 87,8% de quienes buscan trabajo enfrenta barreras en al menos dos dimensiones simultáneamente, frente al 80,9% del promedio regional. Estas dificultades incluyen la falta de experiencia y cualificaciones, el acceso limitado a oportunidades y redes de contactos, las condiciones y la compatibilidad de los puestos disponibles, y las capacidades necesarias para realizar una búsqueda laboral efectiva.

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Además, el 63% de los jóvenes argentinos que busca empleo pertenece al grupo de buscadores muy activos que enfrenta múltiples barreras, una proporción considerablemente superior al 35,1% registrado en América Latina.

La acumulación de dificultades también se refleja en las expectativas de quienes intentan incorporarse al mercado de trabajo. El 51% de los jóvenes argentinos que busca empleo tiene poca confianza en conseguirlo, mientras que en el promedio regional esa percepción alcanza al 37,1%.

La experiencia laboral previa aparece como una de las principales barreras para acceder al primer empleo en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, Argentina presenta una combinación particular dentro de América Latina: una proporción excepcionalmente elevada de jóvenes que buscan trabajo, una menor participación de personas empleadas y mayores dificultades para transformar las postulaciones en oportunidades concretas.

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La experiencia previa, el principal obstáculo

La exigencia de contar con antecedentes laborales aparece como una de las principales dificultades para quienes buscan su primer empleo.

Según el relevamiento, el 62% de los jóvenes argentinos considera que la experiencia previa es uno de los principales requisitos que exigen las empresas, mientras que el 56,7% identifica directamente esa condición como un obstáculo para conseguir trabajo.

Lo que los jóvenes buscan en el trabajo no siempre coincide con lo que los empleadores destacan

Del lado de los empleadores, la preferencia por candidatos con trayectoria laboral resulta particularmente marcada en Argentina. El 60,8% de las compañías encuestadas pertenece al grupo que incorpora jóvenes en una escala importante, pero privilegia a quienes ya cuentan con experiencia.

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En cambio, apenas el 5,9% de las empresas argentinas consultadas se muestra ampliamente dispuesto a contratar y formar trabajadores que todavía no tuvieron una experiencia laboral previa.

Esta diferencia también aparece en el análisis regional. En América Latina, el 54,8% de los jóvenes que buscan empleo identifica la falta de experiencia como una barrera, mientras que el 48,7% de los empleadores la señala como una dificultad al momento de contratar talento joven.

El informe regional muestra, además, que la disposición de las empresas a contratar candidatos sin experiencia disminuye a medida que aumenta la edad. Entre los jóvenes de 18 a 21 años, esa apertura alcanza el 52,6%; entre los de 22 a 25 años baja al 37,9%, y entre los de 26 a 29 años se reduce al 23%.

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“Los jóvenes tienen la motivación y la iniciativa para construir su camino profesional. El desafío es que puedan encontrar oportunidades concretas para demostrar lo que saben, desarrollar sus habilidades y adquirir experiencia”, señaló Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina.

El directivo explicó que la organización trabaja para conectar la escuela con el mundo laboral mediante experiencias de aprendizaje, proyectos y vínculos con empresas que permitan a los jóvenes poner en práctica sus conocimientos.

Por su parte, Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, advirtió sobre las limitaciones de los procesos de selección centrados en los antecedentes laborales. “El mercado laboral está cambiando profundamente: las habilidades que se van a necesitar no son las de hoy. Contratar solo por experiencia es desaprovechar talento, sobre todo el talento joven”, afirmó.

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Guastini también planteó que las empresas deberían prestar mayor atención a la capacidad de aprendizaje de los candidatos, en lugar de concentrarse exclusivamente en el conocimiento previo de tareas específicas.

Otro de los aspectos que destaca el estudio es la diferencia entre los canales que utilizan los jóvenes para buscar trabajo y los mecanismos a los que recurren las empresas para cubrir sus vacantes.

En Argentina, LinkedIn es una de las principales herramientas de búsqueda laboral: el 75% de los jóvenes encuestados utiliza esa plataforma. Le siguen las redes sociales, con el 56,8%, y los portales de empleo, con el 50,3%.

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Sin embargo, las recomendaciones personales tienen un peso considerable entre los empleadores. El 60,8% de las empresas argentinas utiliza referidos para cubrir puestos de trabajo, mientras que solamente el 36,4% de los jóvenes recurre a ese mecanismo para buscar oportunidades laborales.

Entre las compañías, LinkedIn también ocupa un lugar destacado, con una utilización del 72,5%. En tanto, el 43,1% recurre a las páginas web corporativas y el 33,3% utiliza portales de empleo. El relevamiento muestra así que, aunque las oportunidades laborales pueden difundirse a través de plataformas digitales, las redes profesionales y las recomendaciones continúan formando parte de los mecanismos de acceso al empleo.

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Qué buscan los jóvenes en un trabajo

El informe también analizó cuáles son los aspectos que más valoran los jóvenes argentinos al momento de evaluar una oportunidad laboral y cómo se relacionan esas expectativas con las características que destacan las empresas.

El 62,6% de los jóvenes incluye el crecimiento profesional entre sus tres principales prioridades Mientras que el 50,6% menciona la posibilidad de obtener un salario competitivo. En tercer lugar aparece la capacitación y el desarrollo de habilidades, con el 35,4%, seguido por La flexibilidad laboral, con el 33,7%.

El equilibrio entre la vida personal y el trabajo es señalado por el 32,8%, mientras que el ambiente laboral aparece entre las prioridades del 18,7% de los consultados.

Del lado empresario, el 45,1% destaca el crecimiento profesional, el 39,2% menciona el salario competitivo y otro 39,2% señala la capacitación y el desarrollo de habilidades. La flexibilidad aparece entre los factores destacados por el 19,6% de las compañías, mientras que el equilibrio entre la vida laboral y personal alcanza al 25,5%.

Capacitación e inteligencia artificial

Pese a las dificultades para acceder al empleo, una proporción importante de los jóvenes argentinos continúa invirtiendo en formación.

Según el relevamiento, el 48,1% obtuvo o está cursando una certificación o titulación, por encima del 44,1% del promedio regional. Entre las áreas de formación se destacan programación y software, con el 37,3%; tecnología e informática, con el 34,2%; y marketing digital, con el 27,1%.

El 48,1% de los jóvenes argentinos obtuvo o está cursando una certificación, mientras que el 91,7% utiliza herramientas de inteligencia artificial REUTERS/Dado Ruvic

Sin embargo, la posibilidad de continuar capacitándose también enfrenta obstáculos económicos. El 56,8% de los jóvenes identifica el costo como la principal barrera para seguir estudiando, frente al 46,1% registrado en América Latina.

Además, el 30% señala que no sabe qué debería aprender, mientras que el 26,4% menciona la falta de tiempo como una dificultad para continuar su formación.

La incorporación de nuevas tecnologías constituye otro de los aspectos abordados por la investigación.

En Argentina, el 91,7% de los jóvenes utiliza inteligencia artificial al menos ocasionalmente, frente al 91,1% del promedio regional. Entre las empresas encuestadas, el 92,2% informa algún grado de adopción de estas herramientas, por encima del 88,6% latinoamericano.

No obstante, el análisis regional muestra diferencias entre el uso general de inteligencia artificial y su aplicación en tareas específicas. Aunque alrededor de nueve de cada diez jóvenes utilizan estas herramientas, solamente cerca de uno de cada cuatro las aplica a actividades como programación, análisis de datos o automatización.

En paralelo, el 47,1% de las empresas argentinas encuestadas declara dificultades para encontrar jóvenes con la formación o los conocimientos que necesita, frente al 37,8% del promedio regional.

En materia de capacitación, el informe propone fortalecer la conexión entre las certificaciones educativas y las habilidades que los candidatos pueden demostrar ante los empleadores, mediante proyectos, trabajos evaluados y experiencias prácticas.

Entre las alternativas que plantea para facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral figuran las pasantías remuneradas, los programas de aprendices, los proyectos desarrollados junto con empresas y los esquemas estructurados de primer empleo.

También menciona la necesidad de revisar los requisitos de experiencia previa en los puestos iniciales, diferenciando las capacidades indispensables para desempeñar una tarea de aquellas que pueden adquirirse durante el proceso de incorporación.