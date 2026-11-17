El ultramaratonista de Berazategui culminó la travesía ARG1300 tras cruzar Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires en poco más de tres semanas, con un fin solidario contra la desnutrición infantil (Video gentileza @facu_pomponio)

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Facundo Pomponio corrió 1.300 kilómetros desde la base del Aconcagua hasta el Obelisco porteño y atravesó cinco provincias en poco más de tres semanas. El ultramaratonista y pizzero oriundo de Berazategui completó así el desafío ARG1300, una travesía extrema que combinó la superación física con un objetivo solidario y que ganó repercusión a lo largo de todo el recorrido.

Según informó el municipio de Berazategui, el lunes 16 de noviembre el atleta regresó a su ciudad tras llegar al Obelisco, el punto final de una aventura que unió dos de los escenarios más emblemáticos del país: la imponencia natural de la Cordillera de los Andes y uno de los símbolos urbanos más reconocidos de Buenos Aires. Para completar el recorrido, Pomponio cruzó las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, sumando kilómetros día tras día sobre rutas nacionales y caminos de tierra.

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Berazategui convocó a sus vecinos para acompañar el regreso del atleta

Tras el logro, el municipio organizó un recibimiento oficial que se realizó este lunes 16 de noviembre, donde vecinos acompañaron al atleta en el tramo final hasta el Edificio Municipal. El acto fue una muestra de reconocimiento al esfuerzo y al compromiso solidario que representó la travesía para el distrito.

El atleta recorrió 1.300 kilómetros desde Las Cuevas, en Mendoza, hasta el monumento porteño (Captura de video)

Desde la gestión local destacaron el valor de la iniciativa y convocaron a la comunidad a participar del recibimiento. El municipio subrayó que la hazaña de Pomponio representa un ejemplo de perseverancia y de compromiso con una causa social concreta, valores que el distrito quiso acompañar de manera pública.

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Cabe mencionar que Facundo, además de atleta, trabaja como maestro pizzero certificado. En su historial deportivo figuran dos pruebas Ironman, maratones, carreras de trail y el recorrido de 422 kilómetros entre Buenos Aires y Mar del Plata. ARG1300 fue, sin embargo, su desafío más extenso hasta la fecha.

La largada fue a más de 3.500 metros de altura, con 12 grados bajo cero

El 22 de octubre, partió desde Las Cuevas, en la provincia de Mendoza, a 3.557 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de -12 °C. Desde allí avanzó por rutas nacionales y caminos de tierra, con pasos por Uspallata, Puente del Inca y Potrerillos, antes de enfilar hacia el este provincial rumbo a la capital argentina.

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La salida desde Las Cuevas se produjo el 22 de octubre con una temperatura de 12 grados bajo cero, antes de atravesar rutas nacionales y caminos de tierra rumbo a Buenos Aires (facu_pomponio)

Para sostener el ritmo durante tres semanas, el atleta corrió en promedio 50 kilómetros diarios, con jornadas que llegaron hasta los 65 kilómetros. Un equipo de cuatro personas lo asistió en cada etapa, con funciones de logística, alimentación y contención anímica. A lo largo del camino, distintas personas se fueron sumando para acompañarlo en tramos del recorrido, y el respaldo creció a medida que la iniciativa tomó visibilidad en medios nacionales y redes sociales.

“Estamos emocionados por cómo la gente se fue sumando”, señaló el deportista durante una pausa de la travesía. Rodrigo Negrussi, fotógrafo e integrante del equipo de apoyo, confirmó en esa misma instancia que ya superaban los 460 kilómetros acumulados al llegar a San Luis, cerca de un tercio del total previsto.

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El propósito detrás de los kilómetros: recaudar fondos contra la desnutrición infantil

El objetivo central de ARG1300 fue visibilizar y conseguir aportes para Pata Pila, una ONG que trabaja contra la desnutrición infantil y brinda acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad en zonas de alta vulnerabilidad social del país. La organización fue el motor solidario que le dio sentido a cada kilómetro de la travesía.

Durante las tres semanas de ARG1300, el vecino de Berazategui afrontó etapas de hasta 65 kilómetros, acompañado por un grupo encargado de la logística, alimentación y contención anímica en ruta (facu_pomponio)

El proyecto incluyó además la entrega de calzado infantil en la provincia de Salta y mantuvo abierta la convocatoria para sumar patrocinadores y colaboradores que pudieran apoyar con logística y alojamiento en las distintas etapas del recorrido. De esta manera, ARG1300 combinó el deporte extremo con acciones concretas de ayuda comunitaria a lo largo de todo el trayecto.

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