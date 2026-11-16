Sentarse o estar de pie: qué dice la ciencia sobre la forma de orinar

Un estudio realizado en Colombia determinó que la postura al orinar no aporta ventajas clínicas en hombres sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, la discusión sobre si los hombres deben orinar sentados o de pie estuvo atravesada por hábitos personales, ideas sobre masculinidad y preocupaciones relacionadas con la salud. Un estudio reciente realizado en Colombia concluyó que la postura adoptada no ofrece ventajas clínicas significativas en varones sanos, aunque identificó una diferencia mínima en el tiempo necesario para alcanzar el flujo urinario máximo.

La investigación, publicada en Neurourology and Urodynamics y reseñada por WIRED, evaluó a 52 voluntarios para comparar indicadores objetivos de la micción en ambas posiciones. Los resultados no mostraron diferencias relevantes en el volumen expulsado ni en la velocidad máxima del chorro.

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Los participantes alcanzaron antes el flujo máximo al estar sentados

El único cambio medible apareció en el tiempo necesario para llegar al punto de mayor velocidad del flujo urinario. Los voluntarios que orinaban sentados alcanzaron ese momento unos 3,3 segundos antes que quienes lo hacían de pie.

La evidencia médica descarta que orinar de pie genere retención de líquidos o cálculos vesicales en personas sin patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los autores señalaron que esa variación no parece tener consecuencias médicas. La diferencia no modifica de forma apreciable la cantidad de orina eliminada ni demuestra que una de las dos posiciones permita vaciar la vejiga con mayor eficacia en personas sin trastornos urinarios.

El estudio vuelve a poner en cuestión una creencia extendida: orinar de pie impide el vaciado completo de la vejiga y puede causar problemas con el paso del tiempo. La retención de orina puede favorecer infecciones o la formación de cálculos en la vejiga, pero las investigaciones disponibles no han establecido que hacerlo parado provoque esas complicaciones en hombres sanos.

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Los síntomas prostáticos pueden cambiar la recomendación

La situación puede ser distinta para quienes padecen dificultades en las vías urinarias inferiores, en especial aquellas vinculadas con el agrandamiento de la próstata. Cuando esta glándula aumenta de tamaño, puede comprimir la uretra y dificultar la salida de la orina. Como resultado, una parte del líquido puede permanecer en la vejiga después de ir al baño.

Algunos especialistas plantearon que la posición sentada favorece la relajación de los músculos del suelo pélvico y abdominal, lo que podría facilitar la micción en pacientes con síntomas urinarios, como chorro débil, urgencia frecuente o sensación de vaciado incompleto.

Un metaanálisis difundido en 2014, que agrupó los resultados de 11 estudios, encontró que los hombres con síntomas urinarios dejaban en promedio 25 mililitros menos de orina en la vejiga cuando orinaban sentados. El análisis no estableció una indicación universal, ya que otros trabajos presentaron resultados diferentes y no existe un acuerdo definitivo para todos los pacientes.

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El aumento de tamaño de la próstata comprime la uretra y dificulta la salida de la orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, la elección de la postura en personas con molestias urinarias debe considerar el diagnóstico y las indicaciones médicas. La evidencia disponible apunta a que sentarse puede ser útil en algunos casos, pero no permite afirmar que sea necesario para todos los hombres.

La higiene es el punto donde sentarse ofrece una ventaja

La diferencia más clara entre ambas posturas aparece fuera del organismo. Un experimento realizado por investigadores japoneses en 2017 utilizó líquido fluorescente para reproducir la micción y observar la dispersión de gotas alrededor del inodoro.

La simulación mostró que orinar de pie puede provocar salpicaduras en las superficies cercanas, incluso cuando no son visibles a simple vista. Al reproducir la posición sentada, los investigadores no hallaron gotas fuera de la taza.

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Ese resultado tiene implicancias para la limpieza del baño. Los residuos de orina pueden quedar en el piso, las paredes, el asiento o elementos próximos al sanitario. Sentarse reduce la posibilidad de que esas partículas se dispersen, un aspecto relevante sobre todo en baños compartidos.

La investigación colombiana no busca imponer una postura determinada, sino medir diferencias fisiológicas que suelen darse por sentadas en el debate cotidiano. Para los hombres sin dificultades urinarias, los datos no muestran razones clínicas concluyentes para abandonar su costumbre. La decisión puede depender de la comodidad personal, mientras que la higiene y la presencia de síntomas prostáticos son los factores que más pueden inclinar la elección hacia la posición sentada.

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