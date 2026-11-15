Un estudio comparó distintos ejercicios y encontró cuáles ayudan más a fortalecer los huesos

Una mujer realiza saltos laterales sobre conos en una pista deportiva durante una rutina orientada al fortalecimiento de la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Caminar y levantar pesas estimulan menos la formación ósea que los deportes de alta intensidad con cambios de dirección abruptos, según un estudio publicado en al revista científica Sports Medicine - Open.

La investigación, realizada por la Universidad Semmelweis de Budapest, Hungría, determinó que el fútbol y el handball recreativos incrementaron los marcadores de formación ósea hasta en un 45-46%, mientras que el entrenamiento de fuerza convencional y la caminata no mostraron efectos significativos sobre el metabolismo óseo a largo plazo.

PUBLICIDAD

El tipo de movimiento importa más que la duración del ejercicio

Un estudio de la Universidad Semmelweis en Hungría concluye que los deportes con giros y cambios de dirección estimulan la formación ósea con mayor eficacia que las rutinas convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Semmelweis revisó 24 estudios clínicos con 1.238 adultos sanos para determinar qué formas de ejercicio estimulan de manera más efectiva la producción de nuevo tejido óseo. En lugar de medir la densidad mineral ósea —un proceso que tarda tiempo en arrojar cambios visibles—, los científicos analizaron marcadores sanguíneos vinculados a la formación de hueso nuevo, que permiten detectar respuestas del esqueleto en cuestión de semanas.

“Lo que hace único a nuestro estudio es que examinamos no solo el tipo de ejercicio, sino también la intensidad, la frecuencia y la duración, con el objetivo de determinar qué formas estimulan el metabolismo óseo de manera más efectiva”, afirmó el doctor Péter Ferdinandy, autor principal del trabajo y vicerrector de Ciencia e Innovaciones de la Universidad Semmelweis.

PUBLICIDAD

El fútbol y el handball superaron al ejercicio de fuerza en impacto óseo

Los deportes con cambios bruscos de dirección incrementaron los marcadores de formación de tejido esquelético hasta un 46% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades que exigen aceleraciones repetidas, giros, cambios de dirección y movimientos potentes generaron las respuestas más intensas en los marcadores de formación ósea. El fútbol y el handball recreativos se destacaron por encima de todas las demás modalidades analizadas. La explicación está en la mecánica: cuando el esqueleto recibe fuerzas intensas y variadas, el organismo activa con mayor eficacia los procesos biológicos encargados de construir tejido óseo.

La caminata, los aeróbicos con steps y el entrenamiento de resistencia en el gimnasio produjeron efectos notablemente menores. El resultado más inesperado fue el bajo impacto del ejercicio de fuerza, una actividad que numerosas guías clínicas recomiendan para preservar la salud ósea.

PUBLICIDAD

“El entrenamiento de resistencia no produjo un efecto significativo sobre los marcadores de metabolismo óseo, aunque varias guías profesionales lo recomiendan. El ejercicio aeróbico de baja o moderada intensidad tampoco mostró efectos relevantes a largo plazo”, explicó Viktória Barna, estudiante de doctorado en Semmelweis y primera autora del artículo.

El ejercicio intenso podría convertirse en herramienta contra la osteoporosis

El tipo y la exigencia del ejercicio determinan la magnitud de la respuesta esquelética, con implicaciones para la prevención de la pérdida de masa ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no implican que caminar o trotar deban abandonarse. Esas actividades siguen aportando beneficios cardiovasculares y metabólicos, pero no activan con la misma fuerza los procesos biológicos de construcción ósea. Mantener huesos sanos a largo plazo requiere, según el estudio, una estimulación mecánica mayor que la que proveen las rutinas cotidianas de baja exigencia.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la actividad física regular ofrece múltiples beneficios para la salud, aunque los autores señalan que la intensidad del movimiento es una variable que las recomendaciones actuales suelen subestimar.

“Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio de baja intensidad, por sí solo, no es suficiente para estimular el metabolismo óseo. La actividad intensa puede desencadenar cambios beneficiosos tempranos en la formación ósea”, resumió la doctora Nóra Sydó, especialista clínica y coautora del estudio.

Antes de incorporar ejercicios de alta intensidad, quienes tienen condiciones cardiovasculares, musculoesqueléticas o metabólicas —o quienes ya padecen osteoporosis— deben consultar con un médico o especialista en medicina deportiva. Los autores subrayan que la orientación profesional es clave para determinar si una actividad y su nivel de exigencia son adecuados para cada perfil de salud.

PUBLICIDAD

Identificar qué movimientos activan con mayor eficacia la formación ósea podría derivar en programas de ejercicio mejor diseñados para frenar la pérdida de masa esquelética, una de las principales consecuencias del envejecimiento a nivel global.