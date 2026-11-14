Ciencia

Hernia o ciática, cómo identificar el dolor lumbar que baja por la pierna

A partir de los 50, los síntomas y las señales de alarma ayudan a distinguir una irritación nerviosa de otros problemas de columna

Dibujo de un hombre que camina y toca su espalda baja con una mano, junto a un trazo naranja que baja por su pierna hasta el pie.
La ciática describe un conjunto de síntomas derivados de la irritación de una raíz nerviosa y no constituye una lesión por sí misma (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de los 50 años, el dolor de cintura puede aparecer de forma localizada o avanzar hacia un glúteo, el muslo, la pantorrilla y el pie. Distinguir entre una ciática, una hernia de disco y otros problemas de la columna resulta clave para identificar cuándo la molestia requiere una consulta médica sin demora.

La hernia de disco lumbar es una de las causas posibles de ese dolor irradiado, pero no la única. Con el paso del tiempo también pueden intervenir el estrechamiento del canal vertebral, conocido como estenosis espinal, los cambios degenerativos de la columna, alteraciones de la cadera y afecciones fuera de la espalda. Por eso, el dolor que baja por la pierna no permite por sí solo establecer un diagnóstico.

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La ciática describe un patrón de dolor y la hernia es una de sus posibles causas

El nervio ciático se forma a partir de raíces nerviosas que salen de la parte baja de la columna y del sacro, y se extiende por los glúteos y las piernas. Cuando alguna de estas estructuras nerviosas se irrita o comprime, pueden aparecer alteraciones de sensibilidad, hormigueo o debilidad muscular, además del dolor característico.

Según Cleveland Clinic, si el dolor aparece en ambas piernas, una hernia de disco aislada resulta menos probable y deben considerarse otros cambios de la columna, como la estenosis espinal. Esa posibilidad adquiere relevancia después de los 50 años, porque los cambios degenerativos pueden reducir el espacio disponible para las estructuras nerviosas.

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La hernia de disco ocurre cuando parte del material de un disco intervertebral se desplaza fuera de su borde habitual y puede ejercer presión sobre una raíz nerviosa. Según una revisión publicada en European Spine Journal, este mecanismo es una causa frecuente de radiculopatía lumbosacra.

Sin embargo, la guía clínica de StatPearls, alojada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, advierte que una hernia visible en una resonancia magnética no siempre explica los síntomas. Por eso, el diagnóstico debe considerar también la localización del dolor, la sensibilidad, la fuerza muscular y los reflejos.

Esquema comparativo con dos secciones vertebrales, nervios amarillos, flechas rojas y negras, y textos sobre hernia de disco y estenosis espinal.
El dolor ciático suele manifestarse en un solo lado del cuerpo con ardor, adormecimiento o sensación de descarga eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El examen médico ordena los síntomas antes de pedir estudios por imágenes

La consulta clínica suele comenzar con preguntas sobre el inicio del dolor, su recorrido, los movimientos que lo agravan y los cambios en la fuerza o la sensibilidad. El profesional también puede revisar la marcha, los reflejos, la movilidad y la capacidad de levantar la pierna estirada. Esa maniobra busca reproducir el dolor que baja por el miembro inferior y aportar información sobre una eventual irritación nerviosa.

La actualización de StatPearls sobre hernia de disco lumbar señala que la resonancia magnética permite visualizar los discos y las estructuras nerviosas, aunque no siempre se solicita de entrada. En ausencia de señales de alarma, muchos cuadros se evalúan primero con la historia clínica y el examen físico, mientras se observa la evolución de los síntomas.

Una revisión de alcance publicada en 2024 estimó que la prevalencia puntual de hernia lumbar sintomática con radiculopatía ronda el 5% en adultos de 30 años o más, con variaciones según edad y sexo. El artículo también remarcó que los estudios emplean definiciones distintas y que una parte importante de los casos no llega a requerir atención hospitalaria.

Un hombre mayor con suéter estampado apoya una mano en un sillón y la otra en su espalda baja dentro de una sala con un televisor.
La hernia de disco lumbar ocurre ante el desplazamiento de material intervertebral que ejerce presión sobre la raíz nerviosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de alarma cambian la urgencia de la consulta

El dolor lumbar o de pierna no siempre requiere estudios inmediatos, pero hay síntomas que demandan una evaluación médica urgente. La actualización de StatPearls sobre dolor lumbar menciona la aparición de debilidad nueva o que empeora, pérdida de sensibilidad progresiva, dolor intenso en ambas piernas, retención urinaria, incontinencia urinaria o fecal y adormecimiento en la zona del periné o entrepierna.

Estos signos pueden indicar compresión importante de las raíces nerviosas en la parte baja de la columna, incluido el síndrome de cauda equina, una situación que requiere atención rápida para reducir el riesgo de secuelas neurológicas. Fiebre, pérdida de peso sin explicación, antecedentes de cáncer, dolor nocturno persistente, traumatismo reciente u osteoporosis también modifican la evaluación porque obligan a descartar infección, fractura o enfermedad tumoral.

Cleveland Clinic, en una guía clínica actualizada en 2024 sobre dolor de pierna, advierte que una extremidad roja e hinchada, fría o pálida, así como un dolor repentino e intenso, pueden indicar problemas circulatorios u otras afecciones ajenas a la columna que requieren atención médica urgente.

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