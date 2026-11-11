El ejercicio puede ayudar a reducir el dolor: un estudio analizó los beneficios de yoga, pilates y entrenamiento de fuerza

Una revisión de 157 análisis científicos asocia el ejercicio estructurado con la reducción del dolor en afecciones crónicas y agudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión de 157 análisis científicos concluyó que el ejercicio puede reducir el dolor en afecciones crónicas y agudas, desde la osteoartritis y la fibromialgia hasta las migrañas, el dolor lumbar y los cuadros vinculados al cáncer.

Los autores hallaron beneficios con actividades aeróbicas, entrenamiento de fuerza, yoga, pilates, tai chi y ejercicios acuáticos.

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El trabajo, publicado en la revista PAIN Reports, reunió los resultados de 2.736 ensayos clínicos aleatorizados con 221.279 participantes. La conclusión general fue que la actividad física estructurada se asoció con una disminución del dolor frente a la atención habitual, la falta de intervención o programas menos exigentes.

La investigación evaluó revisiones sistemáticas que comparaban planes de ejercicio con grupos de control. En las escalas de dolor de 0 a 10, la reducción media fue de alrededor de 1,1 puntos, una diferencia que los investigadores consideraron relevante para la práctica clínica.

Mejora en dolores musculares, articulares, neurológicos y oncológicos

La disminución media del dolor atribuida a la actividad física alcanza 1,1 puntos en escalas clínicas de cero a diez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión incluyó estudios sobre dolor lumbar y cervical, osteoartritis, artritis reumatoide, fibromialgia, cefaleas y migrañas, dolor menstrual, molestias durante el embarazo, osteoporosis y enfermedades neurológicas. También incorporó investigaciones sobre dolor relacionado con el cáncer.

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Aunque una parte importante de los trabajos se concentró en cuadros crónicos, el análisis detectó efectos favorables también en el dolor agudo. No hubo una diferencia clara en la magnitud del alivio entre ambos grupos.

Los investigadores calcularon una diferencia media estandarizada de -0,59 a favor del ejercicio, con un intervalo de confianza del 95% de -0,65 a -0,53. La evaluación global de la certeza de los resultados fue moderada, de acuerdo con el sistema GRADE, utilizado para valorar la solidez de los estudios médicos.

Programas cortos y de baja intensidad, con mayores beneficios promedio

Los programas de baja intensidad y menos de doce semanas muestran en promedio un alivio superior frente a rutinas más exigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados más útiles para quienes conviven con dolor fue que las rutinas menos exigentes mostraron, en promedio, una mayor reducción de síntomas que los programas de intensidad moderada o alta.

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También tuvieron mejores resultados los planes de menos de 12 semanas y aquellos con menos de 120 minutos semanales de actividad. El análisis no identificó una ventaja definida de las sesiones de más de una hora ni de entrenar tres o más veces por semana frente a una o dos.

Esto no implica que los ejercicios vigorosos sean perjudiciales o que una rutina deje de ser útil después de tres meses. Los autores señalaron que esas asociaciones reflejan promedios entre estudios muy diferentes. Una de las explicaciones posibles es que los programas graduales y breves facilitan la continuidad, en especial entre personas que temen que el movimiento aumente sus molestias.

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Yoga, tai chi, pilates y ejercicio de fuerza, alternativas válidas junto al aeróbico

Disciplinas como el yoga, el tai chi, la fuerza muscular y el pilates permiten adaptar el movimiento a las necesidades de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión no identificó una única disciplina como la mejor para todos los diagnósticos. El beneficio apareció con ejercicio aeróbico, trabajo de resistencia, actividades acuáticas, pilates, yoga, tai chi, baile, entrenamiento por intervalos de alta intensidad y programas combinados.

El baile se asoció con una reducción mayor del dolor dentro de los tipos de actividad evaluados. Sin embargo, esa conclusión partió de una única revisión centrada en pacientes con fibromialgia, por lo que no permite afirmar que sea la modalidad más efectiva para cualquier persona o enfermedad.

El resultado respalda la adaptación de la actividad a las posibilidades de cada paciente. Una persona con molestias de rodilla puede optar por ejercicios acuáticos o fortalecimiento muscular, mientras que otra con fibromialgia o sensibilidad al movimiento puede comenzar con prácticas más suaves, como tai chi, yoga o pilates.

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Mecanismos del ejercicio sobre la inflamación, el sistema nervioso y la capacidad funcional

El movimiento corporal promueve la liberación de endorfinas y regula componentes del sistema inmunitario vinculados con la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física puede influir sobre el dolor a través de varios mecanismos. Durante el ejercicio, el organismo libera endorfinas y modifica sustancias como la serotonina y la norepinefrina, que intervienen en el procesamiento de las señales dolorosas y el estado de ánimo.

Además, una rutina sostenida puede contribuir a reducir la inflamación sistémica y a regular el sistema inmunitario. Los autores también mencionaron la participación del sistema endocannabinoide, relacionado con el dolor, la respuesta al estrés y la inflamación.

A largo plazo, ganar fuerza, equilibrio, movilidad y confianza para moverse puede mejorar la capacidad para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, la investigación analizó la variación en la intensidad del dolor y no determinó cuál de esos mecanismos explica cada respuesta individual.

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Estudios previos ya hablaban de prescribir actividad física

Los investigadores plantean la necesidad de prescribir pautas específicas de modalidad y duración en lugar de recomendaciones generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del estudio y las declaraciones de Ben Singh, investigador de la Universidad de Adelaida, en Australia, fueron recogidas por Infobae. El especialista sostuvo entonces que el ejercicio debería ocupar un lugar más habitual dentro del abordaje del dolor.

El análisis también puso en discusión el tipo de indicación que reciben los pacientes. En lugar de una recomendación general de “mantenerse activo”, los autores plantearon la necesidad de pautas más precisas sobre modalidad, intensidad, frecuencia y duración, de acuerdo con cada diagnóstico y condición física.

La actividad física no sustituye una consulta ni los tratamientos indicados por profesionales. Un dolor nuevo, intenso, sin causa clara o que empeora con rapidez requiere evaluación médica. Las personas con enfermedades cardíacas, trastornos neurológicos, lesiones ortopédicas importantes u otras condiciones de base pueden necesitar un plan diseñado y supervisado por un médico o fisioterapeuta.

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Calidad desigual de los estudios y necesidad de cautela en la interpretación

La actividad física complementa las terapias convencionales sin sustituir el diagnóstico profesional ante dolores intensos o repentinos. (WESTEND61 / Europa Press)

Pese a la amplitud de la muestra, los autores advirtieron limitaciones. Varias de las revisiones incluidas presentaban calidad metodológica baja o muy baja, y el análisis detectó indicios de sesgo de publicación, un fenómeno por el cual los resultados positivos suelen difundirse con más frecuencia.

Los estudios diferían en sus participantes, las rutinas aplicadas y las herramientas usadas para medir el dolor. Además, fueron escasos los seguimientos a largo plazo, por lo que todavía no está claro cuánto persiste el alivio después de finalizar un programa estructurado.

Los efectos más altos en dolor menstrual, migrañas y dolor posmenopáusico procedieron de una sola revisión en cada caso. Por eso, esos resultados requieren nuevos estudios antes de generalizarse.

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