Manuel Wirtz presenta las canciones que marcaron su vida: “Siempre llevo conmigo a mi niño interior”

Manuel Wirzt e Ivonne Guzmán en la versión 2026 de Walking Alone (YouTube)

Guardar

Con Versiones encontradas, Manuel Wirtz se propuso repasar su vida en canciones en un ejercicio que retrata una pintura de época ejecutada en tiempo real. Con su infancia en San Nicolás como punto de partida, y con pequeñas escenas de la vida conyugal como disparadores, el artista inclasificable propone una retrospectiva tan personalizada que resulta universal. Aquí hay tango, balada, folklore, rock y tantos etcéteras como se permita alcanzar su alma inquieta de artista que fue forjando casi sin darse cuenta.

Son más de 40 años desde que Wirtz adquirió cierta masividad a partir del desembarco de la Trova Rosarina como aquel mimo que acompañaba a Juan Carlos Baglietto en “Un loco en la calesita” o “La censura no existe, mi amor”, pero la música está presente en su vida desde que tiene memoria. Por eso, esta antología desordenada y emocional funciona de alguna manera como la banda de sonido de su vida. “Me di cuenta que el disco toca una fibra muy íntima, muy personal”, le dice a Teleshow para dar pie a otra faceta de su búsqueda que solo había transitado en cuentagotas. “Es fantástico que a los 63 años, después de todo lo que he vivido, pueda darme el gusto de darle un lugar al intérprete y cantar canciones que no me pertenecen”.

PUBLICIDAD

Antes de su show en La Trastienda el 20 de noviembre, Wirtz habla con este medio sobre esta reconstrucción musical que tiene un eje claro en su familia. En lo que escuchaban sus padres, en lo que aprendió casi de manera religiosa de su hermano y de lo que moldeó a partir de sus propias experiencias. “El disco tiene canciones que están relacionadas con determinados momentos, que atravesaron mi tiempo y me dejaron cosas en el alma”, sentencia a modo de invitación para recorrerlo.

El nuevo álbum incluye reversiones de temas del disco Magia de 1994 junto a Coti Sorokin e Ivonne Guzmán

—Hay canciones de diferentes épocas y estilos, y eso parece ser un reflejo de tu vida. Cuesta encerrarte en un género, aunque hay un camino marcado justamente por la exploración del arte casi en su totalidad.

PUBLICIDAD

—Siempre digo que la curiosidad mata al gato, pero a mí me salvó la vida. Eso me llevó a transitar el folclore, la música progresiva, el rock, el pop, a trabajar con público infantil, a conducir un programa, a trabajar con Guillermo Francella, a hacer comedia, a dirigir a Martín Bossi diez años. Hemos hecho tantas cosas, y todas me dieron un aprendizaje muy grande y siempre me atrajo la posibilidad de saber qué había a la vuelta de la esquina, por esa curiosidad que tengo desde pibe.

—¿Cuál fue el criterio para elegir ese material?

—Alguien dijo una vez que cuando una canción te hace bien, es una buena canción. Empecé a buscar esas buenas canciones y apareció, por ejemplo, la primera que aprendí a los ocho años, “Tarde”. Mi viejo cantaba ese tango cada vez que se afeitaba, y a mí me gustaba estar a su lado con un peine negro chiquito y un poco de espuma que él me pasaba. Lo aprendí de memoria y un día le pregunté de qué hablaba la canción. “Ya vas a ser grande y vas a entender”, me dijo. Claro, qué iba a entender sobre heridas de amor a los ocho años. También está “Puerto de Santa Cruz”, de Atahualpa Yupanqui, que a los diez años fue mi primer éxito, cantando con el poncho esa canción que emocionaba a la familia, a los amigos y en la escuela. Y está “La nave del olvido”, que me permitió ver a mis padres hacerse mimos y besarse, cuando en lo cotidiano eran ásperos como pata de langosta.

PUBLICIDAD

—Es muy linda esa imagen de cómo recuperás un afecto a través de una canción.

—Es increíble porque mi viejo era un tipo muy extrovertido con la gente, tenía un histrionismo que lo convertía en el centro de la fiesta. Pero cuando estábamos solos era una cosa complicada, y en el día a día con mi vieja no eran muy demostrativos. Pero cuando sonaba “La nave del olvido” en Navidad o Año Nuevo en el Winco de mi tía o en algún club de San Nicolás, yo los veía bailando y tengo esa imagen de los dos cantando el estribillo cuando se miran. Me agarra piel de gallina. “Espera un poco, un poquito más...” (canta). Se miraban y se cantaban con una sonrisa de tanto amor que me dieron ganas de grabarla.

PUBLICIDAD

El niño Manuel Wirtz con atuendo folklórico. En su nuevo disco, rescató un clásico de Horacio Guarany con el que ganó un premio escolar

En este recorrido antojadizo por una carrera plagada de bifurcaciones y volantazos, Manuel sitúa Magia, su álbum de 1994 como decisivo en su carrera. Para ello, convocó a dos artistas para versionar piezas claves de su trayectoria. Coti Sorokin para “No me des vuelta la cara” e Ivonne Guzmán para “Walking Alone”, postales de un tiempo en el que su nombre se instaló para siempre en el espectáculo. “Es un disco que decididamente tiene que ver con mi vida”, concluye.

—Ivonne desarrolló una carrera con La Delio Valdés vinculada al género tropical, ¿qué buscaste en ella para esta reversión?

—Sabía que Ivonne tiene groove y swing para el soul y el rock. Este disco lo produje con Sergio Pérez, mi guitarrista de más de veinticinco años, que es amigo de ella porque tocó en Bandana. Quería que estuviera en esta canción, y al toque se enganchó. No teníamos mucha relación más que la de habernos cruzado alguna vez, y siempre hubo buena onda. Me dijo que sí enseguida y el tema quedó tremendo.

PUBLICIDAD

—En un disco de géneros variados elegiste dos clásicos de ese rock pop italiano medio románticón. ¿Qué te seduce puntualmente de ese estilo?

—“Mi historia entre tus dedos” y “Laura no está” son dos temazos que cuando los escuché dije “¿Cómo no se me ocurrieron a mí?”. A mí me gusta agarrar una canción y pensar qué ropa le hubiera puesto si la hubiera compuesto yo. Y en ese sentido me considero un contador de historias: rescato esas historias y las vuelvo a contar con mi léxico, con mi forma de hablar. “Laura no está” es una canción simple pero compleja, porque el pibe relata la historia de tres personajes a la vez y eso me pareció fantástico: le canta a la mujer que tiene enfrente, con la que puede tener una noche inolvidable, pero también a la que se le fue y no puede olvidar. Y “Mi historia entre tus dedos” es una canción de amor hermosa a la que quería dar un toque más Wirtz, un estilo personal, sacarla de las versiones que hay dando vueltas, pero siempre respetando al tipo que la compuso.

PUBLICIDAD

Manuel Wirtz con Avelino, su fiel compañero en su etapa de animador infantil

—En un álbum con un sonido tan rockero no podía faltar el rock argentino, justamente, y elegiste hacer un medley de Soda Stereo y Los Enanitos Verdes. Vos sos contemporáneo de la escena del rock nacional post Malvinas, con tu hermano y con la trova que vino de Rosario encabezada por Baglietto. ¿Qué recordás de ese momento y por qué elegiste esas canciones?

—Esos temas provocaron toda una movida, no solo entre los que estábamos en los escenarios tratando de cantar en castellano, sino que esos pibes empezaron a llevar la música argentina afuera, como también lo hizo Miguel Mateos. Estas dos bandas me gustaban en particular, sobre todo Los Enanitos, a quienes conocí: grabé unos coros en el disco Igual que ayer y tenía onda con los chicos, compartimos algún festival. A Soda los tenía ahí arriba. Cerati, para mí, después de Charly García y el Flaco Spinetta, está en el podio. Lamento muchísimo la juventud con la que se fue Gustavo, porque creo que hubiera seguido revolucionando la música. Quise homenajear a las dos bandas de una forma distinta, por eso metí una cita a Emerson, Lake & Palmer que escuché con el Tuerto en mi juventud. Me pareció buena idea y traté de plasmarla lo mejor posible.

PUBLICIDAD

La mención a su hermano, el Tuerto Daniel Wirtz (baterista de Spinetta con los Socios del Desierto, Páez y Baglietto entre tantos otros, fallecido en 2008) es pura gratitud para quien lo inició en el mundo de la música adulta. La charla se remonta otra vez a San Nicolás, como continuidad a esa atmósfera en la que veía afeitarse a su padre al ritmo del tango, concursaba cantando a Yupanqui o advertía que sus viejos se relacionaban de otra manera cuando escuchaban una balada romántica. En ese camino, el rock fue la consecuencia inevitable para su búsqueda adolescente que ya tenía claro que iba a trascender las fronteras de la ciudad: “El Tuerto está presente en todo. Arranqué con esta locura del rock porque él me armó una banda y me empujó a hacerlo”, evoca Manuel, y abre otro de los caminos posibles de su vida.

—En esa época no se escuchaba rock en las casas, había que ir a buscarlo afuera.

—En mi casa se escuchaba Benny Goodman, Julio Sosa, Goyeneche, Palito Ortega, Los Wawancó. El Tuerto me trajo el primer disco de Invisible, a Charly, a Led Zeppelin. Tocaba con palos de escoba sobre latas de dulce de batata, una batería que él mismo se había armado. Tengo esos recuerdos y los gritos de los vecinos pidiéndole que se calle, y mi hermano contestándoles con piedras. Eso era rock and roll. Él admiraba mucho a Ian Paice y tocaba arriba de los discos de Deep Purple.

PUBLICIDAD

Manuel Wirtz interpreta junto a Luis Alberto Spinetta "La vida", el tema que le escribió a su hermano luego de su muerte

—Y con el tiempo entraste a la movida.

—Yo lo iba a ver cuando tocaba con Irreal, con Baglietto, con Silvina Garré, con Fito Páez. Siempre estuve ahí, durmiendo en un living o en un colchón con el Zapo Aguilera y toda la movida de Rosario. Cuando tocaban en San Nicolás, iban a casa el domingo a comer ravioles o asado. Esos pibes me acompañaron mucho y después Baglietto me llamó para hacer de mimo en sus shows. Tengo para escribir un libro de esos años: ver a Páez tirado en el living de su departamento de La Boca recién llegado de EMI, con la felicidad repartiendo la plata de las regalías del disco Del 63, estábamos él y yo solos. Eso no me lo olvido jamás. Pero el Tuerto está en cada canción, en cada acorde, y es esa compañía que cada vez que tengo un desafío por delante, está ahí diciéndome: “Dale, vamos, que esto recién empieza”.

—¿Si te pido un recuerdo de tu hermano, cuál elegís?

—Su sueño era tocar con el Flaco Spinetta y cuando lo llamó para integrar los Socios del Desierto hicimos una fiesta en casa para celebrarlo. Le dije: “Tuerto, se te cumplió el sueño”. Y él me dijo: “Y vos un día vas a grabar una canción con el Flaco”. Yo pensé que estaba loco, pero se me cumplió: grabé con el Flaco la canción que le compuse a mi hermano cuando falleció. Al principio la guardé, pero cuando me di cuenta de que el disco era en realidad un duelo que estaba atravesando, lo llamé al Flaco y le pregunté si quería grabarla. Me dijo que hacía rato buscaba una canción para el Tuerto y no se le ocurría nada. Y grabamos juntos “La vida”.

—Le sirvió también al Flaco para despedirse de tu hermano.

—Sí. Fue una canción para los tres: para el Flaco, para el Tuerto y para mí. Grabar esa canción con él fue lo más importante de mi carrera artística: haber estado con ese ser luminoso que cantó e hizo un solo de guitarra y arreglos de coro. Después de grabarla no podía mirarlo, agachaba la cabeza, tenía miedo de despertarme y que todo fuera un sueño. Pero cuando salió del estudio dijo: “Vamos a tomar unos mates y contame anécdotas de Francella que me muero”. Y se cagaba de risa, así era el Flaco.

El artista inició su carrera masiva hace más de cuatro décadas como mimo en las presentaciones de Juan Carlos Baglietto (Instagram)

—Así como el sueño de tu hermano era tocar con el Flaco Spinetta, ¿cuál era el tuyo? ¿Cantar, actuar, ser mimo, conducir un programa para chicos?

—Mi sueño era el escenario, hacer cosas que hagan sentir bien a la gente. Y el más importante era poder hacer una canción que esté viva para siempre, como escribí en el tema Fotos y canciones, del disco Todo, de 2020. Eso me motivó a tratar de que las cosas que uno hace hagan bien, porque es un buen síntoma de que lo que estás haciendo vale la pena.

—Hoy se te ve muy enfocado con el disco y el show, pero está claro que sos mucho más que un músico. La tele que vos conociste casi no existe más, o está en permanente reconstrucción. ¿La ves como un lugar posible o estás retirado?

—No me retiro de nada, porque todo está por suceder. Me levanto y agradezco: un día más de vida es un buen día. Estoy todo el tiempo pensando proyectos. Me encantaría trabajar en un programa de televisión, pero la televisión te llama cuando te necesita, eso lo aprendí con el tiempo. No es que uno no sea bueno haciendo lo que hace, es que no necesitan lo que hacés, y hay que saber soltar eso. Siempre estoy buscando una buena historia para contar, y si llega el momento, estoy preparado.

—¿Y todas esas personalidades te acompañan en el escenario o cuando salís a cantar sos músico y nada más?

—Desde el momento que salgo a escena y saludo, saco todo mi histrionismo y lo que aprendí como mimo, clown, actor, comediante. Cada show es especial porque sube al escenario el conductor de No te quedes afuera, el que trabajó con el Puma Goity haciendo de pareja gay, o en Enrique el Antiguo con Francella, el mimo que laburó con Baglietto. Soy todo eso en escena. Por eso ningún show es igual a otro: como buen clown, trabajo con el público como un factor importante, aprovechando lo que le va pasando a la gente en cada momento. Y sobre todo, el pibe que fui está conmigo, ese niño lo llevo todo el tiempo al lado, jugando conmigo cada partido.