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Irán reivindicó un nuevo ataque con drones contra un radar del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

El comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que su Fuerza Aeroespacial alcanzó la instalación de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa, en el segundo bombardeo contra el país en menos de tres días

Se exhiben misiles iraníes en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán, el 4 de noviembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA/REUTERS)
Se exhiben misiles iraníes en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán, el 4 de noviembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA/REUTERS)
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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que atacó con seis drones un radar de defensa aérea de Estados Unidos en la base de helicópteros de Al Riffa, en Bahréin, en lo que calificó como una segunda ronda de represalias por acciones militares estadounidenses.

El cuerpo militar sostuvo en un comunicado que su Fuerza Aeroespacial ejecutó la operación y que los proyectiles alcanzaron el objetivo. En su comunicado, acusó a Washington de utilizar las operaciones de escolta naval en el estrecho de Ormuz como una cobertura para el “contrabando de petróleo” a través del paso marítimo.

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Por otra parte, justificó su accionar de este domingo al mencionar que Estados Unidos lanzó ataques para desviar la atención de lo que Teherán considera un fracaso de esas operaciones.

La Guardia Revolucionaria también aseguró que Ormuz continúa cerrado y advirtió que responderá con mayor fuerza ante cualquier nuevo ataque estadounidense. El comunicado publicado por la emisora ​​estatal en Telegram afirmó además que Irán derribó drones estadounidenses y que empleó una cantidad mayor de aparatos contra objetivos de Estados Unidos que en la ronda anterior del viernes.

Frente a este escenario, las autoridades de Bahréin activaron durante la madrugada del domingo las sirenas de alerta y ordenaron a la población buscar refugio, tras este nuevo episodio de tensión regional tras los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en el Golfo.

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El Ministerio del Interior pidió a los residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir los anuncios de los canales oficiales “para la protección de la seguridad pública”, según informó en una publicación en X.

El mensaje del Ministerio del Interior de Bahréin alertando a sus ciudadanos de ataques iraníes (@moi_bahrain)
El mensaje del Ministerio del Interior de Bahréin alertando a sus ciudadanos de ataques iraníes (@moi_bahrain)

Bahréin alberga una importante base naval de Estados Unidos y figura entre los países del Golfo afectados por la escalada con Irán, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra territorio iraní.

El viernes, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó un sistema de radar de alerta temprana estadounidense en Bahréin. El Ejército estadounidense, por su parte, informó que derribó dos drones iraníes que tenían como objetivo la isla.

Durante los ocho meses de conflicto, Irán restringió el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y atacó infraestructuras regionales, entre ellas aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas, monumentos y activos estadounidenses.

En paralelo a los ataques iraníes, la coalición internacional para Yemen, encabezada por Arabia Saudita, informó este sábado que interceptó y destruyó un nuevo dron en la región oriental del reino, mientras los hutíes aseguraron que derribaron un avión de reconocimiento armado saudita en el espacio aéreo de Al-Jawf.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, señaló que las defensas aéreas interceptaron tres drones en las últimas tres horas en el este de Arabia Saudita e indicó que destruyeron dos misiles balísticos que se dirigían hacia Riad.

El mayor general Turki al-Maliki, vocero de la coalición liderada por Arabia Saudí, habla durante una conferencia de prensa en Riad, Arabia Saudita (AP/Baraa Anwer)
El mayor general Turki al-Maliki, vocero de la coalición liderada por Arabia Saudí, habla durante una conferencia de prensa en Riad, Arabia Saudita (AP/Baraa Anwer)

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, sostuvo que sus fuerzas derribaron una aeronave de reconocimiento armada de Arabia Saudí, que, según su versión, realizaba operaciones hostiles sobre Al Jawf. Añadió que es el quinto avión que los rebeldes afirman haber abatido desde el inicio de la actual escalada.

La Defensa Civil saudí emitió antes una alerta de emergencia en Riad, que retiró poco después. Las autoridades pidieron a los residentes que cumplan las instrucciones de seguridad y eviten concentraciones y grabaciones de video.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen. En los últimos días, sus fuerzas avanzaron en zonas cercanas a Taiz y ejecutaron ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al respaldo de la coalición liderada por Riad a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente. Las tropas leales al Gobierno yemení anunciaron el 4 de octubre una ofensiva para recuperar los territorios ocupados por los hutíes y avanzar hacia Saná, bajo control rebelde desde 2014.

(Con información de Europa Press)

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