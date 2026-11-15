Nazareno Casero: “Actúo desde tan chico que lo naturalicé, es lo que sé hacer y lo que me gusta”

Nazareno Casero se sumó a Franquicieros, una ficción que se filmó en oficinas reales de una empresa dedicada al desarrollo de franquicias

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Nazareno Casero transita un presente de agendas cruzadas, personajes y desafíos inesperados. Aunque por ahora no está haciendo funciones de Bebé Reno, el actor quiere retomar la obra cuando su recorrido en MasterChef Celebrity y el resto de sus compromisos se lo permitan. Además, se metió en el universo de las franquicias con la ficción Franquicieros, una experiencia que lo llevó a filmar dentro de una oficina que funciona de verdad. En diálogo con Teleshow, habló de su relación con los negocios, el aprendizaje junto a su padre, Alfredo Casero, y los proyectos audiovisuales que prepara.

—Por ahora no estás haciendo Bebé Reno. ¿Te gustaría volver?

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—Sí, hicimos algunas fechas en Córdoba y en la ciudad de Rosario y estamos viendo cómo volver a programar otras. Me gustaría retomarla, incluso evaluar una temporada en Mar del Plata, pero depende de cómo encajen los compromisos. Todo está un poco supeditado a MasterChef. Según cómo siga en el programa, será posible definir nuevas fechas. Programar ahora es complejo.

—También estuviste trabajando en Franquicieros. ¿Cómo fue conocer desde adentro el mundo de las franquicias?

—Estuvo bueno porque rodamos en las oficinas reales de ellos. Mientras nosotros filmábamos, ellos seguían trabajando. Entrás de verdad en una oficina y en su mecánica. Me parece interesante poder hacer una ficción con elementos reales, con gente que trabaja en crear y vender franquicias y que también participa de la serie. El límite entre la ficción y la realidad lo ponemos nosotros, pero el tono es realista.

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Nazareno Casero participa de MasterChef Celebrity y espera definir cuándo podrá retomar las funciones de Bebé Reno

—¿Qué encontraste en el guion?

—Muchas veces, cuando se habla de comedia, se piensa en las sitcoms o en las comedias norteamericanas, donde se confía mucho en el guion para hacer reír. Acá también se necesita, porque puedo hacerme el gracioso, pero tiene que ser con información real: los casos, el lenguaje y las cosas que usan quienes trabajan con franquicias.

—Si tuvieras que entrar en una franquicia, ¿cuál elegirías?

—Más bien algo gastronómico. Hay algo divertido ahí: sigue siendo una empresa, pero no estás haciendo ojotas o rulemanes. Hacés algo que le tiene que gustar a la gente, que le tiene que generar ganas de volver y de comer.

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—El desafío está en mantener el producto igual en cada local.

—Sí. Necesitás repetir una fórmula y que salga igual; no puede haber diferencias entre una franquicia y otra. Es un desafío pasar de un negocio con la impronta de alguien, como la mano de una abuela que hace medialunas, a producir en cadena algo que tiene tu toque.

—¿Sos un hombre de negocios?

—Me gustan. No es que me das un local y sé cómo se gestiona todo; no tengo esa educación ni ese roce. Pero me divierte, aprendo rápido y hay que rodearse de gente que sepa cómo llevarlo a cabo, hacerlo crecer y desarrollarlo.

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Su vocación artística y el aprendizaje junto a Alfredo Casero

Los actores Alfredo Casero y Nazareno Casero posan juntos en las instalaciones de un estudio de medios audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Cumpliste 40 años en junio. ¿De chico imaginabas que ibas a ser actor?

—De muy chico fantaseaba con ser un hombre de ciencia. Me gustaban las ciencias duras, aunque no tenía ni idea. Después pensé que podía estar bueno estudiar medicina o derecho, pero jamás supe estudiar. Nunca supe sentarme, estudiar y rendir. En la secundaria ya tuve una muestra de cómo estaba configurado. En algún momento entendí que lo que disfrutaba iba por otro lado. Actuar lo hice desde tan chico que lo naturalicé: era parte de mi vida. Pensaba en otras cosas, pero en realidad esto es lo que sé hacer y lo que me gusta.

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—¿Era difícil trabajar con tu papá?

—Fácil no era, porque había exigencia. No era que me llamaba y decía: “Chau, dale”, y estábamos todos haciendo chistes. Si hacía algo que no debía o decía algo que no era correcto, me marcaban que había que ir por otro lado. Aunque no hubiera un guion firme que repetir, tenía que moverme en una dirección. Había un esquema y horarios de entrega. Era un trabajo. Aprendí muchísimo, me divertí y también me formó para poder jugar hoy en situaciones de presión, cuando las papas se complican.

—¿Qué aprendiste de Alfredo Casero?

—La búsqueda de la excelencia: hacer las cosas a fondo y no a medias. La exigencia y el cumplimiento son claves. Por ahí eso contradice la imagen del artista loco que pinta una pared, pero en realidad tenés que hacer el trabajo y cumplirlo. Y, si hay algo que no te gusta, también aprendí a hacer lo que se te cante y pagar el precio por hacer lo que querés. Lo digo como si fuera lo malo en contraposición a lo otro, pero creo que también es algo bueno. Tuve una buena crianza y una buena educación.

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El actor Nazareno Casero señala una tarta marquesa decorada con crema y frutas durante su participación en el programa Masterchef. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—En MasterChef Celebrity te estás desempeñando. ¿Cómo viviste el desafío del marquise?

—Nunca lo había hecho. No me gusta mucho el chocolate amargo y no tenía una idea ni un conocimiento previo. Tampoco tengo tanta mano para la pastelería. Hacer torta es otra cosa.

—Pero se nota que te divertís...

—La estoy pasando increíble. Es una linda competencia y está bueno tener todo lo necesario para jugar como si estuvieras en primera: los mejores ingredientes y la posibilidad de consultar hasta cierto punto. Después estás solo. También hay presión: competís con participantes que estudiaron un montón, hay una cámara grabando y el papelón o la gloria se van a ver y repetir. Si hacés un espanto, puede ser un meme. Tiene su condimento.

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—¿Dudaste antes de aceptar?

—Me habían hablado en otra edición, pero no podía por agenda. Esta vez, cuando me convocaron, dije que sí. Hasta que no estás adentro no sabés quiénes van a ser tus compañeros por las cláusulas de confidencialidad, y el grupo que me tocó me parece fabuloso. Es uno de los grupos más eclécticos y raros, pero muy divertido. Somos todos muy diferentes y nos reímos mucho.

—¿Qué te parece el funcionamiento del programa?

—El formato está bueno y ya encontraron un funcionamiento entre Wanda, el jurado y la producción. Todos los engranajes funcionan. Encontraron qué les sirve y lo aprovechan muy bien.

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Casero contó que disfruta la competencia culinaria, aunque reconoció que la pastelería es uno de sus mayores desafíos

—¿Tenías algún prejuicio sobre Wanda Nara como conductora?

—Ese prejuicio se te va cuando la ves en la primera edición. “Conduce bien, es muy rápida, entiende todo, entiende el juego, es graciosa y maneja el doble sentido.” Lleva el programa con soltura. Hay algo divertido en que no esté todo dicho. Es un programa familiar, aunque vaya después del horario de protección al menor, y está muy bien jugado.

—¿Qué se viene después de la cocina y un posible regreso de Bebé Reno?

—Tengo algunos proyectos personales que voy empujando y armando de a poco. Llevan más tiempo porque hay que dividirlo entre el tiempo de uno y los tiempos que tiene todo para salir. Hay una decantación, un proceso de ida y vuelta, presupuesto y definición de producto.