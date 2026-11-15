Las protestas en Europa revelan un complicado choque generacional

Un manifestante lanza fuegos artificiales durante una protesta organizada por sindicatos, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)

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Sébastien Ducros, un analista de datos francés que apoya las numerosas protestas estudiantiles que se han extendido por su país, señaló a un culpable evidente de la falta de fondos públicos para reparar las escuelas en mal estado. “Una gran parte del dinero se destina a los jubilados, mientras muchas otras cosas se están descuidando”, dijo Ducros, de 36 años. Agregó que sentía que sus padres, que están a punto de jubilarse, estaban en posición de renunciar a una parte de los pagos de su pensión.

Pero a Laurent Grinwald, de 72 años, quien se jubiló hace poco después décadas de trabajar como empleado postal, no le entusiasma particularmente que su pensión —la sacrosanta base del sistema de bienestar europeo— se reduzca, sobre todo si es para pagar otros servicios financiados por el Estado. Especialmente, dijo, porque los alquileres y el costo de vida se han disparado. “Hemos estado trabajando todo este tiempo”, dijo Grinwald. “¿Y ahora, de repente, la postura es: ‘Bueno, no, vamos a empezar a tomar un poco más’?”.

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Este desacuerdo refleja una pregunta más amplia para Europa, que está en el centro de las recientes protestas multitudinarias contra los gobiernos, encabezadas por jóvenes frustrados en países como Bélgica, Alemania, Grecia, Italia y Portugal. A medida que los europeos viven más tiempo, ¿deben quedar relegadas las necesidades de los jóvenes ante las pensiones de sus padres y abuelos, que suelen representar las partidas más cuantiosas de los presupuestos nacionales europeos?

“Es un choque generacional”, dijo Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, un centro de estudios independiente en España, que tiene algunas de las pensiones más generosas de Europa. En gran parte de Europa, dijo, el gasto destinado a una población creciente de adultos mayores se ha hecho a costa de los servicios y subsidios para los trabajadores jóvenes, cuyas contribuciones fiscales ayudan a financiar las pensiones.

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“El sistema de pensiones actual no tiene mucho sentido con el aumento de la esperanza de vida”, dijo Galindo. El aumento desmedido del gasto en defensa, impulsado por la presión de Estados Unidos y la agresión rusa, también han hecho que para los gobiernos sea más difícil mantener las finanzas en orden. Además, las altas tasas de interés han encarecido el pago de la deuda pública.

A protester gestures in front of an inscription that translates to "freedom" at Place de la Republique on the day of a demonstration, as part of a new day of protests against the cost of living and rising fuel prices organised by the "Yellow Vests" movement and labour unions and joined by high school and university students, in Paris, France, November 7, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY

Todo eso, junto con el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas, ha agravado una sensación de injusticia generacional entre los jóvenes. Solo el 38% de las personas entre 15 y 30 años cree que los legisladores consideran las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, según una encuesta reciente de la Unión Europea que también reveló que solo un tercio cree que los jóvenes de hoy tienen la misma oportunidad de éxito que los jóvenes de hace 30 años.

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La enorme carga financiera de las pensiones —que devoran alrededor del 40% del gasto en protecciones sociales en la Unión Europea— no ha pasado desapercibida para los gobiernos europeos. Durante la última década, muchos países han intentado hacer ajustes a las fórmulas de las pensiones, y han tratado de reducir costos al tiempo que posponen las mayores repercusiones políticas.

A menudo, han evitado recortar lo que se le paga a cada jubilado mientras aumentan de forma gradual la edad a la que los ciudadanos cumplen con los requisitos para esos pagos, de 65 a 67 años, por ejemplo, o más. Dinamarca planea elevarla a 70 años para 2040.

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Incluso ese enfoque también ha tenido un costo político. Cuando el presidente Emmanuel Macron de Francia intentó elevar la edad de jubilación del país de 62 a 64 años en 2023, provocó protestas tan furiosas que el gobierno finalmente congeló la medida. Pero eso le dio al país un problema diferente. Francia, que tiene uno de los niveles de deuda más altos de Europa, dice que no puede permitirse gastar más en educación, lo que ha provocado el enojo juvenil que impulsa la ola de disturbios.

Otros países han probado otras formas de suavizar la competencia generacional, incluido el Reino Unido, que planea ahorrar mil millones al desacelerar el ritmo al que aumentan los pagos de sus pensiones a lo largo del tiempo, y España, que ha ampliado su base de trabajadores que pagan impuestos.

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Un hombre utiliza su teléfono móvil en un campamento instalado en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de la vivienda en España (REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Archivo)

En 2011, España decidió elevar su edad de jubilación a 67 años en la mayoría de los casos. Después, el actual gobierno de izquierda aumentó el gasto en pensiones al garantizar que estas se actualizaran conforme a la inflación. La medida protege a los beneficiarios del aumento de los precios, pero representa una presión enorme para el presupuesto.

Para compensar esos costos, ha ido en contra de la tendencia europea y ha abierto sus puertas a la mano de obra migrante: desde 2018, más de 1,7 millones de extranjeros han ingresado a la fuerza laboral española.

Esos trabajadores han incrementado la recaudación fiscal, lo que a su vez ayuda a financiar las contribuciones a las pensiones. Sin embargo, señalan los expertos, con el tiempo ellos también envejecerán.

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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2050 España gastará el 17,3% de su producto interno bruto en pensiones, aproximadamente cuatro puntos porcentuales más que ahora. Eso significa que el gobierno gastaría el equivalente, en términos actuales, de 67 mil millones de dólares adicionales cada año en pensiones. Actualmente, gasta aproximadamente 79 mil millones de dólares en educación.

A pesar de la competencia por los recursos, muchos de los jóvenes que protestan por toda Europa se niegan a culpar a sus mayores.

“La verdad”, dijo Alice Cossa, de 22 años, una estudiante italiana que protestó recientemente en Venecia, “nunca hemos hablado de eso”.

Los manifestantes de izquierda a menudo dicen que las pensiones y otros beneficios pueden financiarse al gravar a los ricos y a las corporaciones. Sus contrapartes de derecha sugieren reducir la inmigración y culpan a los migrantes de absorber los beneficios de asistencia social.

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Sin embargo, algunos sienten que al menos algunas pensiones —específicamente, las que reciben las personas mayores adineradas— deberían ser reevaluadas.

“Y nosotros, los jóvenes, cada vez menos y menos y menos”, dijo Alejandro Rojano, un empleado bancario de 28 años que vive en un piso en un sótano en Madrid con un compañero de cuarto. Dijo que incluso sus propios abuelos nonagenarios recibían muchísimo más que su salario mensual, que era de menos de 2000 euros. Ningún partido político se atrevería a recortar los beneficios de un bloque de votantes tan confiable y poderoso como los jubilados, lamentó. Sobre los pagos de las pensiones, reflexionó: “No tiene sentido, ¿sabes?”.

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Un hombre levanta las manos al pasar junto a contenedores de basura en llamas durante enfrentamientos tras una protesta, en el marco de una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP/Emilio Morenatti)

Galindo, el director del centro de estudios, dijo que, ante los arraigados intereses políticos en proteger a los jubilados, los jóvenes quizá tendrían que formar un bloque electoral centrado prácticamente en un solo tema. Dado que los gobiernos europeos suelen formarse a partir de coaliciones de partidos más pequeños, un partido de ese tipo podría convertirse en una pieza clave y lograr que sus preocupaciones se tomen en serio con solo unos cuantos escaños.

Pero los jóvenes representan una proporción cada vez menor de la población europea, mientras que el número de adultos mayores, más propensos a ejercer su poder político mediante su afiliación a sindicatos y partidos, va en aumento. Y los europeos jóvenes y de mediana edad se resisten a recortar un beneficio que esperan disfrutar en el futuro.

Cuando Daniel Ramo, de 46 años, salió de una reciente huelga de maestros en Madrid, en la que protestaban por los pésimos salarios y las aulas saturadas, comentó que él personalmente esperaba con ansias recibir su generosa pensión española después de ganar 2100 euros netos al mes. Mientras tanto, los beneficios de las pensiones de sus padres estarían ahí para ayudarlo en tiempos difíciles.

“Yo hago la huelga pensando que le voy a pedir dinero a mi padre”, dijo Ramo, quien dijo que la pensión de su padre lo convertía en el que más ganaba en la familia.

Desde la perspectiva de los jubilados, el beneficio ganado con tanto esfuerzo ayuda a mantener a flote a las familias y a la sociedad europea.

“Nosotros personalmente ganamos más que nuestros hijos”, dijo Encarna Matilla, de 72 años, mientras daba un paseo por el soleado parque del Retiro en Madrid. Dijo que su esposo de 88 años, que trabajó desde los 14 hasta los 70 años, recibía un pago de pensión de 2700 euros, un 60 por ciento más alto que el salario promedio de España, y ayudaba a mantener a sus bisnietos.

“Somos la red de protección”, dijo.

© The New York Times 2026.