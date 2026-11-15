Celulitis: por qué afecta a la mayoría de las mujeres y qué tecnologías pueden ayudar a mejorar su apariencia

La celulitis constituye una alteración estructural del tejido subcutáneo que no tiene una cura definitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La textura conocida como “piel de naranja” puede aparecer en mujeres delgadas, deportistas y con hábitos saludables. Y si bien los especialistas aseguran que la celulitis no tiene una cura definitiva, existen tratamientos y tecnologías que buscan atenuar su apariencia mediante abordajes adaptados al tipo de tejido, la flacidez, la presencia de edema y la grasa localizada.

“La celulitis, también conocida como paniculopatía edemato-fibro-esclerótica, es una alteración estructural del tejido subcutáneo”, explicó en diálogo con Infobae, el médico cirujano Fernando Sconfienza (MN 111.752). Esa alteración incluye la relación entre grasa, septos fibrosos —las bandas que conectan la piel con estructuras más profundas— y microcirculación, y da origen a las irregularidades visibles.

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Es muy común que se confunda la adiposidad localizada con celulitis porque pueden estar asociadas y coinciden en las zonas que aparece. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica dermatóloga Lilian Demarchi (MN 88.365), miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y directora de Concepto Estético, diferenció este cuadro de otros motivos de consulta frecuentes: “En la celulitis vemos esa textura irregular que conocemos como ‘piel de naranja’. En la adiposidad localizada, lo que más se nota es el volumen que genera la grasa acumulada en una zona. Y en la flacidez vemos que la piel perdió firmeza”.

La médica cirujana y especialista en medicina bioregenerativa Cristina Sciales (MN 66.744) advirtió que “es muy común que se confunda la adiposidad localizada con celulitis porque pueden estar asociadas y coinciden en las zonas que aparece”.

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La celulitis afecta a la mayoría de las mujeres después de la pubertad

La condición es frecuente. Según los especialistas consultados, afecta a entre el 80% y el 98% de las mujeres después de la pubertad, con variaciones de acuerdo con las estimaciones citadas. Su presencia no depende exclusivamente del peso corporal ni del nivel de actividad física.

La condición afecta a entre el 80% y el 98% de las mujeres después de la pubertad, con independencia del peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una mujer puede tener piernas delgadas y tener celulitis. Eso lo vemos todo el tiempo”, señaló Demarchi. La explicación está, en parte, en la arquitectura del tejido: en las mujeres, las bandas fibrosas suelen disponerse de forma más vertical, traccionan la piel hacia adentro y permiten que el tejido adiposo entre ellas empuje hacia afuera.

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También intervienen la genética, los estrógenos, la distribución de la grasa y los cambios que atraviesa la piel con el paso de los años. “La mayor predisposición femenina está relacionada con factores hormonales, especialmente los estrógenos, la distribución natural de la grasa corporal y las características de los septos fibrosos”, indicó Sconfienza.

Sciales señaló que el estilo de vida moderno, el sedentarismo, el consumo de ultraprocesados y el estrés convierten a la celulitis en una verdadera patología inflamatoria, aunque destacó que “hay enfermedades asociadas a ella como trastornos del tejido conectivo (mesénquima) o lipedema por lo que es importante elegir el tratamiento adecuado luego de una buena evaluación considerando que hay diferentes tipos de celulitis y grados”.

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El diagnóstico distingue celulitis compacta, flácida, edematosa o mixta

El diagnóstico profesional clasifica la celulitis en compacta, flácida, edematosa o mixta según las características del tejido. (Freepik)

Sciales describió la celulitis compacta o dura como aquella que suele observarse en mujeres jóvenes, deportistas y con buen tono muscular. El tejido se percibe más firme, fibrótico y puede resultar doloroso a la palpación, sobre todo en muslos, caderas y glúteos.

En la variedad flácida predomina la pérdida de sostén y elasticidad. Puede hacerse visible en la cara anterior e interna de los muslos o en los brazos, en especial después de los 40 años, con poca actividad física o tras variaciones importantes de peso, según Sciales.

La forma edematosa se asocia con retención de líquidos, pesadez, dolor al tacto e incremento del diámetro de las piernas hacia el final del día. También son frecuentes los casos mixtos, en los que se superponen rasgos de distintos tipos.

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“En algunos casos, la piel de naranja solo se hace visible al comprimir la piel, mientras que en otros las depresiones pueden observarse incluso en reposo”, detalló Sconfienza. Por eso, los expertos coincidieron en que el examen clínico debe valorar elasticidad, calidad de la piel, edema, flacidez y depósitos de grasa antes de indicar un procedimiento.

Tratamientos con evidencia según el tipo de celulitis

La elección del tratamiento a seguir dependerá de la evaluación médica en cada caso (Freepik)

La elección de un tratamiento depende de qué rasgo predomina en cada caso: fibrosis, flacidez, retención de líquidos, grasa localizada o una combinación de estos factores. Por eso, los especialistas señalaron que la evaluación médica previa es clave para definir un plan individual y establecer objetivos realistas. Y enumeraron los tratamientos con más evidencia en la actualidad:

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Radiofrecuencia monopolar y ondas de choque acústicas. Sciales lo indicó entre las opciones para abordar celulitis compacta y flácida. La radiofrecuencia aplica calor controlado en capas profundas, mientras que las ondas acústicas buscan movilizar el tejido, mejorar la circulación y aflojar las fibras rígidas vinculadas a las depresiones de la piel. La especialista lo incluyó en protocolos destinados a mejorar la elasticidad y la tensión de la superficie cutánea.

Ondas de choque o terapia mecánica acústica. Además de formar parte de otras tecnologías, la cirujana las mencionó como alternativa en celulitis dura. Se utilizan con el objetivo de actuar sobre el componente fibrótico del tejido y acompañar la mejora de la apariencia cutánea.

Radiofrecuencia monopolar y ultrasonido. Sciales propuso esta tecnología para cuadros de flacidez asociados a la celulitis. El equipo busca elevar de manera controlada la temperatura de las capas profundas de la piel y el tejido graso para estimular colágeno y elastina. También se emplea en tratamientos de remodelación corporal, por lo que la evaluación debe distinguir si el objetivo principal es mejorar la textura, la firmeza o la adiposidad localizada.

Tecnologías de energía electromagnética focalizada de alta intensidad. Sciales lo consideró cuando es necesario trabajar la musculatura subyacente para aportar sostén a los tejidos. Demarchi también aludió a tecnologías de modelado corporal que combinan radiofrecuencia con energía electromagnética focalizada de alta intensidad, en particular si coexisten grasa localizada y bajo tono muscular.

Inyectables de última generación. Los tres especialistas mencionaron que en la actualidad existen inyectables desarrollados para tratar y prevenir la celulitis en cualquiera de sus etapas. “Su acción se centra en la raíz del problema, estimulando la microcirculación, regulando el pH y promoviendo la regeneración del tejido”, explicó Demarchi sobre Alidya®, una alternativa que se aplica mediante microinyecciones en consultorio. Sconfienza señaló que su formulación está orientada a actuar sobre algunos factores implicados en la alteración del tejido subcutáneo. La cantidad de aplicaciones debe definirse en una consulta médica y puede variar en cada paciente.

Criolipólisis para depósitos de grasa localizada. Demarchi explicó que puede evaluarse cuando el objetivo es reducir un acúmulo de grasa en una zona determinada. Emplea frío controlado. No apunta de forma directa a los septos fibrosos propios de la celulitis, aunque puede formar parte del plan si la paciente presenta ambas condiciones.

Mesoterapia enzimática y enzimas recombinantes. Sciales las incluyó en sus propuestas para ciertos protocolos de tratamiento. Se trata de formulaciones inyectables cuya indicación, composición y dosis requieren valoración médica individual.

Drenaje linfático, aparatología para movilizar líquidos y masajes profundos. La cirujana los planteó sobre todo para la variante edematosa y como complemento en otros cuadros. En los casos con hinchazón o pesadez, el objetivo es favorecer el retorno venoso y linfático. La cirujana enumeró: drenaje linfático, aparatología específica para movilizar el líquido retenido y ejercicio físico de bajo impacto.

Hábitos que complementan los tratamientos

El entrenamiento de fuerza y la hidratación reducen la notoriedad de las irregularidades pero no eliminan la celulitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física, el descanso, la hidratación y una alimentación equilibrada forman parte del abordaje, aunque no garantizan que la celulitis desaparezca. Demarchi sugirió dar prioridad al trabajo de fuerza, ya que un mejor tono muscular puede hacer que las irregularidades se noten menos.

“Muchas mujeres dicen ‘como bien, hago gimnasia, descanso, tomo agua y sigo teniendo celulitis. ¿Qué estoy haciendo mal?’. Y la respuesta es nada”, sostuvo la dermatóloga. La especialista subrayó que esos hábitos aportan al bienestar y pueden complementar los procedimientos, pero la celulitis responde también a factores hormonales y genéticos.

Sconfienza recomendó combinar ejercicios de fuerza y actividad aeróbica, mantener una buena hidratación y evitar el exceso de azúcares. Sciales agregó la gestión del estrés, el sueño adecuado y una alimentación sin restricciones extremas, con fibra y proteínas.

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Sin cura definitiva: qué expectativas son realistas

Los especialistas recomiendan descartar trastornos linfáticos o circulatorios antes de aplicar procedimientos estéticos. (Freepik)

Los tres especialistas coincidieron en que el tratamiento no debe prometer una eliminación permanente. “Actualmente no existe una cura definitiva para la celulitis, pero sí es posible lograr una mejoría clínica visible y medible en su apariencia”, afirmó Sconfienza.

La elección del procedimiento depende de qué preocupa más a cada paciente: textura, volumen, flacidez, edema o una combinación de estos factores. Además, ante dolor marcado, hinchazón persistente o aumento de volumen de las piernas, corresponde una consulta médica para descartar otros cuadros circulatorios, linfáticos o del tejido adiposo antes de iniciar un tratamiento estético.

La celulitis es una condición muy frecuente y su presencia no define el estado de salud, el peso ni la condición física de una persona. Para quienes deciden tratar su apariencia, los especialistas recomiendan sostener expectativas realistas, priorizar hábitos que puedan mantenerse en el tiempo y consultar con un profesional médico que evalúe las características de cada caso antes de indicar cualquier procedimiento.

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