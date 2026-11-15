Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

Tomás Rebord estará desde este domingo en las noches de América TV con Dominbord (Prensa América )

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Tomás Rebord construyó durante más de una década una identidad propia en el streaming argentino: abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), primer universitario de su familia, condujo ciclos como El Método Rebord, Caricias Significativas, MAGA y Hay Algo Ahí en el canal Blender, y reunió en torno a su figura una comunidad fiel conocida como los “hagoveros”. Nadie lo hubiera ubicado, hace no tanto tiempo, sentado frente a las cámaras de un canal de aire. Sin embargo, a partir de este mes, Rebord se suma a la agenda televisiva los domingos a las 22 por América TV, con Dominbord, un ciclo semanal que conducirá junto a Manu Jove y Juan Ruffo.

El salto no implica abandonar el universo digital que lo vio crecer: el propio programa se emitirá en simultáneo por YouTube y por la señal de aire, una apuesta que busca combinar lo mejor de los dos ecosistemas antes que elegir entre ellos. La televisión abierta, sostiene Rebord, no está muerta: cambió. Y ese matiz, para él, lo es todo.

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Autor de la novela Comentarios al Náucrato (2024) y con un unipersonal teatral que agota funciones, Rebord, de 33 años, llega a la pantalla abierta con un perfil que mezcla análisis político, humor e identidad peronista. Alguna vez, a alguien se le ocurrió imaginarlo candidato por ese espacio. No lo descartó, pero advirtió: “Si voy a ser candidato, va a ser en serio”, marcando distancia del fenómeno de liderazgos mediáticos que ingresan a la política sin estructura ni programa. Pero esos temas, le dijo a Teleshow, los reservará para el programa.

— ¿Qué los llevó a elegir el horario del domingo a las 22 y qué tipo de programa imaginan para cerrar la semana?

— Hace un tiempo venía sintiendo que ya no existe en la televisión ese espacio del gran show semanal: esa cosa que congrega a la gente frente a la pantalla una noche de la semana y genera algo que hace eco en la agenda, en los portales, en todos lados. Con respecto a lo de cerrar la semana, yo lo imagino mucho más como abrir la semana que como cerrarla. No me interesa hacer un breaking news ni seguir la coyuntura. Lo que me apasiona es hacer algo con la realidad. Por eso me gusta el contenido editorializado. Hace mucho tiempo la gente me dice periodista y, por supuesto, me amigué con la idea, pero no creo serlo. No soy un periodista. Digo lo que opino de lo que veo. Y ese atractivo que he logrado mantener a lo largo de los años es el principal capital que tengo.

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Tomás Rebord estará en la pantalla chica junto a Manu Jove y Juan Ruffo (Prensa América )

— El ciclo combinará política, actualidad, entretenimiento y humor. ¿Cuál será el criterio para que esa mezcla tenga una identidad clara?

— Tiene que ver con una identidad muy personal. Son cosas que vengo haciendo hace años y ya se parecen más a una marca que a una búsqueda. Para mí es natural compensar entre actualidad, entretenimiento, información y show. Y creo que es algo que existía en la televisión y se dejó de hacer por costos, por rendimiento, por etapas, por lo que sea.

— Durante años se sostuvo que el streaming iba a reemplazar a la televisión y que la pantalla chica estaba muerte. Entonces, ¿por qué tantas figuras de ese universo hoy deciden desembarcar en la tevé abierta?

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— Definitivamente no creo que la televisión esté muerta. Lo que no significa que todo lo que esté en la televisión esté vivo. El principal cambio es que antes aparecer en la televisión era sinónimo de notoriedad porque la oferta era limitada y todo el mundo miraba a través de la misma pantalla. Si aparecías en cualquier programa, habías salido en la televisión, que era lo único que había para ver. Lo que empezó a pasar con la ampliación de la oferta es que esa garantía de notoriedad se perdió. Creo que alguna gente fue demasiado lejos al decir que la televisión ya no sirve para nada. Para mí ahí hay un trecho muy diferente.

— ¿Creés que está en crisis, o que cambió la manera de verla?

— La televisión sigue reteniendo una posibilidad de alcance que todavía es superior al streaming. El streaming se mantiene por una comunidad preexistente que hace el esfuerzo de ir a verte donde estés. La televisión hoy sigue reteniendo un techo más alto. Lo que sí, antes tenía era un piso alto: ya arrancaba cinco escalones arriba. Ahora el piso está bien abajo. Tenés que hacer mérito para llamar la atención y que te vean. Pero creo que las cosas que llaman la atención en la televisión siguen siendo más masivas que las que llaman la atención en internet. Básicamente depende del producto. Si el producto es bueno en un dispositivo que lo amplifica, va a llegar a más gente, y creo que la televisión sigue siendo ese dispositivo.

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Rebord sostiene: "No creo que la televisión esté muerta. Lo que no significa que todo lo que esté en la televisión esté vivo" (Prensa América )

— ¿Qué conserva la televisión abierta que el streaming no puede reemplazar, en términos de alcance y conversación pública?

— Nosotros queremos hacer una síntesis de las dos cosas, y eso no está trabajado así hoy en el ecosistema de medios. Como venimos del streaming, de las comunidades digitales, del fenómeno de internet, no queremos hacer streaming por la televisión. Queremos combinar los factores. Ya hacíamos un programa bastante televisivo en sus estándares: los últimos tres años de Hay algo ahí tenían patrones de show, podría haber salido por televisión perfectamente. La principal diferencia es la comunidad, el soporte digital. Tener un chat en vivo, tener una inmediatez con las personas que te están mirando. Y eso lo queremos mantener. Por eso el programa va a salir en simultáneo por YouTube y por la señal de aire de América.

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— Venís de construir una audiencia digital muy identificada con tu estilo. ¿Cómo se piensa un programa para una audiencia más amplia y heterogénea?

— Lo único a lo que no podés renunciar es a tu esencia, a lo genuino del formato. Porque si hacés eso, lejos de ampliarte o transversalizarte, empezás a morir. El desafío tiene que ver con conservar ese estilo y traducir algunas dimensiones. Siempre tiene que estar el guiño para el propio. Me pasa algo parecido a lo que hacían las mejores películas de Disney: pensaban el formato para el nene que está viéndola y el chiste de subtexto para el adulto que lo llevó al cine. Salvando las enormes diferencias, yo tengo que hacer algo que genere esa complicidad secreta con la persona que me viene viendo hace mucho tiempo, pero que también se traduzca para cualquiera que lo esté viendo por primera vez. Jamás hay que pensar lo que uno hace buscando agradar al que no quiere verte. La gente que no te quiera ver no te va a querer ver. Vamos a hacer algo diferente en la televisión. No vamos a ir a hacer lo que la gente espera que hagamos. Vamos a hacer algo que divierta, que sacuda un poco.

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— ¿Cómo se repartirán los roles con Manu Jove y Juan Ruffo?

— La elección tiene que ver con la confianza que les tengo y con la amistad que también tenemos a esta altura. Son excelentes alfiles. Teníamos un concepto que era el infotainment (Nota: acrónimo de información y entretenimiento), y se ven bastante bien representados en ellos. Si bien los dos juegan de las dos posiciones, para mí Ruffo tiene que traer algo más de comedia tradicional, de humor para la noche. Y Manu, que perfectamente juega en ese registro también porque está dispuesto a hacer todo y más, no deja de ser para mí el mejor periodista de la actualidad. Es alguien que también durante la semana está investigando. Vamos a hacer las dos cosas: vamos a entretener, vamos a informar, y vamos a poner sobre la mesa cuestiones que no se estén hablando.

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