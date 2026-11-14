Ciencia

Infarto silencioso: cuándo una molestia común exige atención médica

Identificar episodios con signos discretos permite consultar a tiempo y determinar si hubo daño en el músculo cardíaco mediante estudios específicos

Dibujo de un corazón rojo rodeado de arcos y una onda sonora que pasa por un altavoz y termina en línea punteada sobre fondo amarillo claro.
Las mujeres, los adultos mayores y las personas con diabetes experimentan falta de aire o cansancio con mayor frecuencia que dolor de pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las molestias en el pecho, la falta de aire, el cansancio fuera de lo habitual, las náuseas, los mareos o el dolor que se extiende a la mandíbula, el cuello, la espalda o los brazos pueden ser señales de un problema cardíaco. No siempre se presentan con la intensidad que suele asociarse a una urgencia y, por esa razón, pueden confundirse con indigestión, estrés, una gripe o una dolencia muscular.

La Asociación Americana del Corazón indicó que, de los 805.000 infartos que ocurren cada año en Estados Unidos, cerca de 170.000 son difíciles de identificar en el momento porque generan síntomas leves, inusuales o directamente no producen señales. Estos episodios se conocen como infartos silenciosos o asintomáticos.

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Un hombre con camisa azul apoya su mano sobre un gráfico de corazón rojo en el pecho, sentado en una sala de consulta con láminas anatómicas.
La levedad de las molestias no descarta la existencia de un daño permanente en el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede sufrir un infarto sin notarlo

Un infarto de miocardio se produce cuando el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco se reduce o queda bloqueado, lo que priva al corazón de oxígeno y puede provocar lesiones permanentes. La Asociación Americana del Corazón advierte que estos episodios pueden presentarse sin dolor torácico intenso o con manifestaciones que suelen atribuirse a problemas menos graves. La ausencia de síntomas evidentes no significa que el daño cardíaco sea menor.

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
Las manifestaciones de un infarto silencioso suelen atribuirse de forma errónea a cuadros de indigestión, estrés o fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Mohamed Ridha, profesor adjunto de neurología de la Universidad Estatal de Ohio, explicó a la Asociación Americana del Corazón que esos signos pueden confundirse con el envejecimiento, el estrés u otros problemas de salud. Según Penn State Health, las mujeres, los adultos mayores y las personas con diabetes pueden experimentar con mayor frecuencia falta de aire, fatiga o malestar general en lugar de dolor de pecho.

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La diabetes merece una atención particular dentro de los factores de riesgo. El doctor Elsayed Soliman, profesor de medicina cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, sostuvo que el daño nervioso vinculado con esta enfermedad puede volver menos perceptibles los síntomas. La British Heart Foundation coincidió en que algunas personas con el cuadro pueden no sentir dolor en el pecho debido a la afectación de los nervios.

Los factores asociados a un infarto silencioso son semejantes a los de otros ataques. La Asociación Americana del Corazón enumeró la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, el exceso de peso, la enfermedad renal crónica y los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. La Mayo Clinic agregó la falta de actividad física y haber tenido un infarto previo.

El diagnóstico suele producirse tiempo después del episodio, durante una consulta o estudios indicados por otro motivo. Un electrocardiograma puede mostrar patrones de una lesión anterior, mientras que un ecocardiograma permite identificar zonas del corazón que ya no se contraen de manera habitual, según explicó Soliman. La resonancia magnética cardíaca puede detectar el tejido cicatricial que deja un infarto previo.

Qué hacer ante síntomas compatibles con un infarto

Un médico explica a un paciente en un consultorio, con un monitor mostrando un dispositivo de reemplazo de válvula aórtica transcatéter y un modelo de corazón en la mesa.
El control de la presión arterial, el colesterol, el peso corporal y los niveles de glucosa compone la base de la prevención cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un infarto, aun cuando los síntomas sean dudosos o leves, requiere atención urgente. La Cleveland Clinic indicó que debe llamarse al servicio de emergencias local ante la sospecha de un ataque cardíaco, ya que los equipos de emergencia pueden comenzar la atención durante el traslado. Penn State Health precisó que no conviene permanecer en el hogar ante síntomas persistentes que podrían responder a un problema cardíaco.

El tratamiento temprano puede incluir medicamentos o procedimientos como la angioplastia para restablecer el flujo sanguíneo. El cardiólogo Patrick Fitzsimmons, del Centro Médico Penn State, explicó al centro de salud de Pensilvania que estas intervenciones permiten tratar la obstrucción arterial y limitar las lesiones del músculo cardíaco.

Si no hay una urgencia en curso, pero existe la sospecha de un episodio pasado, la Asociación Americana del Corazón recomendó consultar con un profesional de la salud en lugar de descartarlo. Ridha señaló que el primer paso es hablar con el médico de cabecera y evitar el autodiagnóstico. La evaluación de los síntomas y de los factores de riesgo permite definir si corresponde realizar estudios complementarios.

La prevención se orienta a los factores cardiovasculares que pueden modificarse. La institución estadounidense mencionó el control de la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre y el peso, junto con dejar de fumar, dormir adecuadamente, mantener actividad física y sostener una alimentación saludable. También aclaró que, según el riesgo de cada persona, un profesional puede considerar tratamientos específicos para cada problema.

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