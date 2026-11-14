Guatemala: El volcán de Fuego registra hasta ocho explosiones por hora y columnas de ceniza de 4.800 metros

Una columna de humo y ceniza se eleva desde la cumbre de un volcán hacia el cielo sobre montañas circundantes. (Conred Guatemala)

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El volcán de Fuego, en Guatemala, registró este 14 de noviembre entre cinco y ocho explosiones débiles y moderadas por hora, con columnas de ceniza que alcanzaron hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar y afectaron sectores del departamento de Sacatepéquez.

La actividad incluyó dispersión de ceniza hacia el este y noreste, mientras las autoridades mantuvieron el monitoreo ante la posibilidad de lahares, corrientes de lodo y material volcánico que pueden descender por los cauces cercanos durante las lluvias.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que durante la noche y la madrugada previas hubo desgasificación débil a moderada. Las fumarolas se elevaron unos 400 metros por encima del cráter y se desplazaron hacia el noreste.

El coloso es un estratovolcán compuesto de 3.763 metros de altura, situado en las coordenadas 14° 28′ 54″ de latitud norte y 90° 52′ 54″ de longitud oeste. Su patrón eruptivo corresponde al tipo vulcaniano, caracterizado por explosiones que expulsan gases, ceniza y fragmentos incandescentes.

Un boletín vulcanológico del INSIVUMEH detalla las condiciones meteorológicas y el registro de explosiones en el Volcán de Fuego, en Guatemala. (Insivumeh)

Material incandescente en seis barrancas

Los pulsos incandescentes llegaron hasta 200 metros sobre el cráter y estuvieron acompañados por avalanchas débiles. También hubo caída de material incandescente alrededor de la cumbre, con descensos por las barrancas Ceniza, Taniluyá, Seca, Santa Teresa, Trinidad y Las Lajas.

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En algunos de esos cauces, los fragmentos llegaron al límite de la vegetación. La presencia de este material forma parte de la actividad que el Insivumeh registra de forma constante en el volcán de Fuego.

Un día antes, el 13 de noviembre, se habían contabilizado entre tres y cinco explosiones por hora. En aquella jornada, las columnas de gases y ceniza alcanzaron 4.700 metros sobre el nivel del mar y se desplazaron hacia el noreste hasta una distancia de 60 kilómetros, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

La caída de ceniza llegó entonces a El Porvenir, La Candelaria, Alotenango, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala. Los registros instrumentales no mostraban un incremento de la actividad volcánica, según precisó la entidad.

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El volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica y atravesó una fase eruptiva de mayor intensidad el 3 y 4 de agosto. Durante ese episodio, flujos piroclásticos descendieron de manera repetida por varias barrancas y recorrieron entre cinco y siete kilómetros desde el cráter.

Las columnas de ceniza de aquella erupción se dispersaron hasta 120 kilómetros hacia el oeste y noroeste del país. La actividad obligó a evacuar a cientos de familias de comunidades cercanas.

Tras cerca de 50 horas de actividad intensa, el Insivumeh comunicó el 5 de agosto que el volcán había vuelto a parámetros habituales. Las explosiones, emisiones de gases y dispersión de ceniza continuaron desde entonces.

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Un boletín vulcanológico del INSIVUMEH detalla las condiciones meteorológicas y el registro de explosiones en el Volcán de Fuego, en Guatemala. (Insivumeh)

El Santiaguito y el riesgo de flujos de largo alcance

El volcán Santiaguito, en el departamento de Quetzaltenango, también permanece bajo vigilancia por su actividad eruptiva. Registra entre una y tres explosiones débiles a moderadas por hora, que generan columnas de gases y ceniza de hasta 900 metros de altura.

El 11 de noviembre se observó incandescencia en el domo Caliente, acompañada por desprendimientos de rocas y bloques en sus laderas. Las autoridades no descartan que este volcán produzca flujos piroclásticos de largo alcance.

Ese mismo día se realizó un simulacro interinstitucional de evacuación en el municipio de El Palmar. Participaron la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional Civil y la Cruz Roja Guatemalteca, entre otras instituciones.

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Ante la actividad del volcán de Fuego, la SE-Conred recomendó evitar el ingreso a las barrancas y no cruzar cauces cuando haya presencia de lahares. La entidad pidió a la población seguir las cuentas oficiales para conocer las actualizaciones.

En los lugares afectados por ceniza, las autoridades aconsejaron cubrir los depósitos de agua y alimentos, usar mascarilla y reducir las actividades prolongadas al aire libre. La Conred mantiene habilitada la línea 119 para reportar emergencias.