Honduras

Capturan a mujer acusada de participar en el asesinato de su madre y su hijo de cinco años en Honduras

El ataque armado ocurrió en una vivienda de la comunidad de Cataulaca, en Intibucá, y dejó dos personas muertas y un tercer menor herido, quien permanece en estado delicado. Otros dos hombres también fueron detenidos por su presunta participación en el doble crimen.

Las autoridades investigan las amenazas que presuntamente habría realizado la mujer contra sus familiares antes del doble asesinato. (Foto: Policía Nacional)
Las autoridades investigan las amenazas que presuntamente habría realizado la mujer contra sus familiares antes del doble asesinato. (Foto: Policía Nacional)
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La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de tres personas señaladas de participar en un ataque armado que terminó con la vida de una mujer de 45 años y un niño de cinco años, en la comunidad de Cataulaca, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

Entre los detenidos se encuentra Dunia Yamileth Rodríguez Hernández, señalada de presuntamente participar en el asesinato de su propia madre, identificada como Lilian Maribel Hernández, y de su hijo, Iker Hernández Rodríguez, de cinco años.

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La captura fue confirmada por la Unidad Departamental Policial (UDEP) número 3, que también informó sobre la detención de otros dos hombres vinculados preliminarmente con el ataque: Marlon Alexis Orellana López, de 24 años, originario de Lempira, y Kevin Alexander Lara Morales, de 23 años, procedente de Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los tres sospechosos habrían llegado a la vivienda a bordo de una camioneta y posteriormente perpetrado el ataque utilizando varias armas de fuego.

La Policía Nacional también detuvo a Marlon Alexis Orellana López, de 24 años, originario del departamento de Lempira. (Foto: Cortesía)
La Policía Nacional también detuvo a Marlon Alexis Orellana López, de 24 años, originario del departamento de Lempira. (Foto: Cortesía)

El hecho violento ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 13 de noviembre, cuando las víctimas se encontraban en el inmueble ubicado en la comunidad de Cataulaca.

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El ataque dejó como resultado la muerte de Lilian Maribel Hernández, de 45 años, y de su nieto Iker Hernández Rodríguez, de cinco años. La mujer detenida es señalada de haber participado en el crimen contra ambos familiares.

Durante el ataque también resultó herido otro niño, identificado por las autoridades forenses como Andy Johan Sánchez Hernández, quien recibió impactos durante el hecho violento.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue trasladado de emergencia a un centro asistencial en La Esperanza, Intibucá, donde permanece en estado delicado, según los datos proporcionados por las autoridades.

El doble crimen ocurrió en la comunidad de Cataulaca, ubicada en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá. (Foto: Cortesía redes sociales)
El doble crimen ocurrió en la comunidad de Cataulaca, ubicada en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá. (Foto: Cortesía redes sociales)

La situación del niño representa una de las principales preocupaciones tras el ataque, debido a que fue la tercera víctima del hecho armado y continúa bajo atención médica.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud ni sobre las circunstancias específicas en las que resultó herido.

Entre los elementos preliminares que se investigan figura la versión de que Dunia Yamileth Rodríguez Hernández habría realizado amenazas con anticipación contra su madre, su hijo y otras personas que permanecieran en la vivienda.

La información inicial apunta a que los tres sospechosos llegaron juntos al inmueble en una camioneta y utilizaron varias armas de fuego para perpetrar el doble asesinato.

La mujer capturada había publicado recientemente una fotografía en sus redes sociales con el mensaje: “Si tienen a su mamita cuídenla, que la mía no me quiere”, una frase que ahora cobra relevancia tras el crimen por el que es señalada. (Foto: Cortesía)
La mujer capturada había publicado recientemente una fotografía en sus redes sociales con el mensaje: “Si tienen a su mamita cuídenla, que la mía no me quiere”, una frase que ahora cobra relevancia tras el crimen por el que es señalada. (Foto: Cortesía)

Después del ataque, los sospechosos habrían escapado del lugar a bordo del mismo vehículo en el que llegaron, lo que dio paso a las labores de búsqueda por parte de los equipos policiales.

La respuesta de los agentes permitió localizar y detener a los tres señalados, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades para continuar con el procedimiento correspondiente.

Durante el operativo también fue decomisada la camioneta que presuntamente utilizaron para movilizarse hasta la vivienda y escapar después de cometer el ataque.

La captura de los tres sospechosos representa un avance en las investigaciones de un crimen que conmocionó a los habitantes de Cataulaca, especialmente por las características de las víctimas y la participación que se atribuye a una de las detenidas.

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