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Juan Otero apareció con la pierna enyesada en una silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: su explicación

El hijo de Florencia Peña se mostró en un centro médico sin dar mayores detalles y horas después, desde su casa, grabó un video para contar la situación que atravesó

Juan Otero fue registrado desplazándose en silla de ruedas en la salida de un centro médico. En las imágenes se observa al joven impulsando la silla por sus propios medios mientras lleva una camiseta blanca, pantalones cortos y la pierna izquierda inmovilizada por un vendaje de yeso.
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Juan Otero apareció en sus redes sociales en silla de ruedas, con la pierna izquierda vendada desde la rodilla hasta el tobillo, en el hall de salida de un centro médico. Una zapatilla en el pie sano, una sonrisa que no condice con la situación y un texto que lo resume todo: “Mis amigos ayer: ‘¿Salimos?’ / yo:”. La imagen, sin más explicaciones, disparó una avalancha de consultas de sus seguidores.

Fue entonces cuando el hijo de la actriz Florencia Peña y del músico Mariano Otero grabó un segundo video desde su habitación para contar qué había pasado. “Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque muuucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así”, arrancó. “Estaba jugando al fútbol, me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China, se me corrió de lugar toda la rótula, la rodilla se me fue a la mierda”, describió. El impacto fue inmediato: “Pegué un grito de la concha de la lora, me tiré al piso y se volvió al lugar, tipo, se volvió a acomodar”. La articulación regresó sola a su lugar, pero el daño ya estaba hecho. “Fue una luxación y se movió toda la rodilla”, explicó.

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A raíz de la lesión, el joven deberá usar un inmovilizador de rodilla durante tres semanas y recurrir a muletas para moverse. “Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad”, bromeó, con la actitud descontracturada que lo caracteriza en sus redes. La primera consecuencia práctica fue perderse el torneo corto en el que tenía previsto participar ese fin de semana.

Juan Otero comparte un video en formato vertical para redes sociales en el que relata la luxación que padeció en una de sus rodillas. Filmado en un plano frontal en interiores, se dirige directamente a la cámara mientras un texto en pantalla hace referencia al incidente deportivo y añade una invitación a compartir mate y juegos durante su recuperación.

Tres semanas sin poder mover la rodilla y un llamado a las visitas

Con el inmovilizador puesto y las muletas como compañía obligada, Otero cerró su descargo con una invitación abierta a quienes quieran acompañarlo durante la recuperación. “El que quiera venirme a visitar, puede venir, está invitado”, dijo al final del video. En el texto de la story, sumó una frase con el mismo espíritu: “Porque soy futboleraaa! ❤️ El que quiera venir a tomar mates y a jugar al truco me avisa”.

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La lesión llega en un momento de visibilidad creciente para el joven, que tiene 18 años —los cumplió en septiembre pasado— y viene consolidando una trayectoria propia en la televisión, el streaming y la música. Fue subcampeón del Cantando 2024, trabaja como actor y mantiene una activa presencia en redes sociales con millones de seguidores.

La actriz compartió en redes un mensaje para su hijo por su cumpleaños y un video con fotos de distintas etapas acompañado por música de Jorge Drexler (Video: Instagram)

Florencia Peña le dedicó un emotivo mensaje por sus 18 años

El cumpleaños de Otero en septiembre estuvo acompañado de una publicación de su madre que se viralizó rápidamente. Peña compartió un video con fotos junto a su hijo, musicalizado con “Me haces bien”, de Jorge Drexler, y le dedicó un texto que abrió con la frase “Para todos mis miedos… está tu sonrisa”. Lo definió como una persona “única, original, llena de vida y alegría”, “valiente y fuerte” y “amoroso, ocurrente y talentoso”, y destacó que vive “defendiendo tu libertad con uñas y dientes”. El cierre fue un aliento directo: “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”.

A los 14 años fue víctima de extorsión durante cuatro meses

El cumpleaños llegó días después de que se conociera uno de los episodios más difíciles que atravesó la familia. En LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa reveló que Otero había sido víctima de un esquema de robos y extorsión a los 14 años, perpetrado por una joven de su entorno identificada como Candela y la madre de ella, Luján Muñoz. El vínculo surgió cuando la familia vivía en el barrio privado Los Puentes, en Pilar, donde la casa de Peña era punto de encuentro habitual para los adolescentes del vecindario.

Díptico con dos tomas de un joven con bigote y cabello teñido que posa frente a la cámara en una habitación.
Juan Otero contó cómo fue la lesión que sufrió mientras jugaba al fútbol

La trama comenzó con pequeños robos y gastos no autorizados en la tarjeta de crédito familiar. Cuando Peña empezó a investigar, su hijo le confesó lo que soportaba: “Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá me tienen amenazado”. El mecanismo era concreto: si no entregaba dinero, difundirían información privada sobre él. El esquema duró aproximadamente cuatro meses hasta que una cuenta anónima en redes comenzó a extorsionar también a la actriz. La investigación por presunto ciberdelito permitió rastrear la dirección IP y dar con el domicilio de las responsables.

Peña recurrió a la Justicia con su abogado Fernando Burlando. La causa tardó cuatro años en resolverse y concluyó con una condena firme. “La Justicia resolvió muy bien, así que ya está”, dijo Otero en LAM. El joven explicó por qué había guardado silencio hasta entonces: “No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”. Y cerró el episodio con una reflexión: “A las personas malas le pasan cosas malas, pero igualmente le deseo lo mejor. Hay que soltar, el tiempo se lo lleva todo”.

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