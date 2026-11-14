Sigue la guerra: los agresivos mensajes contra la China Suárez que reposteó Wanda Nara

Wanda Nara fulminó en sus redes sociales a la China Suárez (Instagram)

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Una nueva pelea en redes sociales entre Wanda Nara y la China Suárez alteró lo que se perfilaba como un sábado tranquilo. El conflicto se inició el viernes por la mañana, cuando desde el entorno de Suárez filtraron un video de la discusión que mantuvo con Wanda en la «Casa de los Sueños», después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por lesiones leves. Frente a esa situación, Wanda acudió a la propiedad y fue allí cuando protagonizó un fuerte cruce con Eugenia, a quien le dijo de todo.

Aunque el tema parecía haber llegado a su fin, en especial luego de las entrevistas telefónicas que dio la conductora de MasterChef Celebrity en la tarde del viernes, el sábado por la mañana la China publicó en sus historias de Instagram una serie de mensajes contra la expareja de Icardi. En redes, en vez de recibir apoyo por esto, fue criticada, y Wanda, si bien también le contestó desde sus historias, fue en su cuenta de X donde la estrategia tomó otra forma: se dedicó a repostear los comentarios que encontró en su contra dirigidos a la actual pareja de Icardi.

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Desde cuestionamientos a la carrera musical de Suárez hasta análisis de las publicaciones que hizo en sus historias, la conductora eligió mensajes. La Tía Sebi publicó en su perfil de X, junto a un icónico meme de Moria Casán riendo: “Imagínate jurar que llenabas Gran Rex, cuando compartías elenco con otras 20 personas y la vez que te mandaste a ser solista no pudiste llenar ni el patio de comidas de un shopping”. Más tarde, Wanda lo reposteó.

Wanda usó su cuenta de X para críticar a la China

"Quedó furiosa porque le salió mal la jugada del video", fue una de las crtíticas que visibilizó Nara

La dura crtítica que recibió Suárez en redes

Entre las otras críticas que visibilizó se incluyó: “La China se durmió anoche pensando en Wanda. Quedó furiosa porque le salió mal la jugada del video, quiso quedar como víctima y demostró lo que es. Mancha no te sale ni una”. También difundió: “¿Esta es la misma que escribía textos “feministas” para que no la bardeen cada vez que se comía un nuevo marido ajeno? ¿La que se hacía la vegana protectora de animales y sale con Icardi que caza animales con un rifle? Buscás hipocresía en el diccionario y te sale China Suárez”.

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En otro de los textos reposteados se cuestionó la historia sentimental de Suárez: “Todos nos acordamos de por qué la madre de Vicuña NO la quiere a la China. ¡Le sacó toda la plata para comprarse una mansión y luego lo dejó! Ah pero ella no vive de los ex. Jajajaja...”. Varias publicaciones volvieron a referirse a su carrera musical: “Y el único show que hizo sola fueron 10 personas en el shopping”.

Como cierre, Wanda también eligió compartir un tuit: “‘Apoyo mi cabeza en la almohada tranquila todas las noches’. 3 familias se cargó. T R E S”, acompañado por el meme de Luis Brandoni en Esperando la Carroza.

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Muchos usuarios recordaron el show que hizo Eugenia en el patio de comidas de un shopping

Estos mensajes vienen en respuesta a la frase que publicó la actriz acerca de los show que llenaba en el Gran Rex a los seis años

Otro ususario recordó lo que le hizo a Eugenia Tobal, Pampita y Wanda (X)

Luego de estos retuits, publicó en sus propias redes una dura respuesta. En el texto no hubo margen para la ambigüedad. Al aludir a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez, Nara escribió: “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”. Luego añadió: “Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero” —“el bobo”, en referencia directa a Icardi.

Antes de sumar una frase de alto voltaje, Nara escribió: “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”. Después agregó: “Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor”. La conductora escribió: “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia”, y remató: “En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”. La sentencia final con la que cerró el texto fue: “Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño”.

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