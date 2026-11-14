Guatemala

La Comunidad Defensora exige al gobierno de Arévalo ejecutar la política de protección ante la falta de presupuesto

La agrupación denunció que la norma, vigente desde noviembre de 2025, carece de plan laboral, metas y una estructura capaz de atender los ataques contra activistas en Guatemala de forma efectiva

Bernardo Arévalo sostiene una carpeta abierta con un documento firmado junto a un funcionario que aplaude frente a varias personas sentadas
El presidente Bernardo Arévalo sostiene un acuerdo gubernativo sobre la protección de defensores de los derechos humanos durante un acto público en Guatemala. (Agencia Guatemalateca de Noticias)
Guardar

La Comunidad Defensora de Derechos Humanos de Guatemala exigió al gobierno de Bernardo Arévalo ejecutar la política de protección para activistas, vigente desde hace un año, ante la falta de presupuesto, un plan de trabajo y una estructura institucional que permita responder a las agresiones contra quienes defienden derechos.

El reclamo fue presentado el 13 de noviembre en una conferencia de prensa realizada en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en la capital. La agrupación reúne a organizaciones, redes, alianzas, movimientos y comunidades de distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

La política fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2025, firmado el 13 de noviembre de 2025, que creó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035. El Ministerio de Gobernación fue designado como ente rector y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, conocida como COPADEH, como coordinadora de su cumplimiento.

La medida surgió de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2014 condenó al Estado guatemalteco por la falta de justicia en el asesinato de un defensor ocurrido en 2004. El tribunal determinó que las acciones previas eran insuficientes y ordenó implementar una política pública de protección.

PUBLICIDAD

Varias personas de pie en unas escaleras sostienen una lona ilustrada con el logotipo de la CPDDH frente a columnas y farolas exteriores
Un grupo de personas sostiene una manta de la Comunidad de Personas Defensoras de Derechos Humanos frente a la escalinata de un edificio institucional. (Otra Guatemala ya)

Una política sin recursos ni estructura operativa

Edgar Tomás Alejandro Godoy, representante en Xela del Comité Campesino del Altiplano, cuestionó que la norma no haya derivado en medidas concretas. “Tiene un año el día de hoy de haber entrado en vigencia, pero sin ninguna ejecución, sin ninguna acción, sin ningún proyecto, sin ninguna visión, sin ninguna meta establecida y sin ningún presupuesto”, afirmó.

La Comunidad Defensora sostuvo que el sistema de emergencia 1543 ya cuenta con una plataforma digital, pero advirtió que mantiene un enfoque policial que no responde a los procesos de criminalización contra activistas. Gran parte de las agresiones, señaló, ocurre en entornos digitales y mediante acciones judiciales o administrativas contra las personas defensoras.

Las organizaciones reconocieron los esfuerzos de COPADEH para difundir la política, aunque esperaban que el Consejo Coordinador ya estuviera en funcionamiento, con un plan de trabajo y fondos para ejecutar acciones durante 2027.

Godoy reclamó que el Ministerio de Gobernación instale la estructura prevista con “observación, participación real y sustantiva permanente” de integrantes de la comunidad defensora. También pidió abrir el diálogo para construir el Sistema de Protección Integral, que debía establecerse durante el primer año de vigencia de la normativa.

Documento impreso con un logotipo circular y un texto sobre la defensa de los derechos humanos en Guatemala
Un pronunciamiento de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos exige al gobierno de Guatemala garantías de seguridad y la ratificación del Acuerdo de Escazú. (Otra Guatemala ya)

El Acuerdo de Escazú y la protección de periodistas

La segunda demanda está dirigida al presidente Arévalo y al Ministerio de Relaciones Exteriores: avanzar con la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú ante el Congreso. Guatemala suscribió el tratado ambiental y de derechos humanos en septiembre de 2018, pero en diciembre de 2022 el gobierno de Alejandro Giammattei comunicó a las Naciones Unidas que no buscaba convertirse en Estado parte.

Esa decisión dejó sin efecto jurídico la firma y el expediente permanece paralizado en la Dirección de Tratados Internacionales de la cancillería. La tercera petición exige incorporar las observaciones del gremio periodístico al mecanismo de prevención y protección de periodistas y comunicadores antes de aprobar el acuerdo gubernativo respectivo.

La cercanía del año electoral, según la organización, incrementa el riesgo para periodistas, defensoras, defensores y personas dedicadas a la auditoría social y la observación de los comicios. La agrupación citó los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa, Evelio Lissandro López, Eduardo Matzul y Carlos Humberto Cal Ical, casos que vinculó con denuncias sobre corrupción y presencia del crimen organizado en la política, y que permanecen impunes.

Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue asesinado el 17 de octubre con más de 20 impactos de bala mientras jugaba fútbol en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona cinco de la capital. El ataque también dejó a otro hombre muerto y a cuatro personas heridas.

López, periodista comunitario maya mam y fundador del medio digital Huehue Es Noticias, fue asesinado el dos de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, días después de denunciar amenazas relacionadas con su trabajo. Cal Ical fue el primer periodista asesinado en 2026: el crimen ocurrió el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

Godoy pidió al Ejecutivo habilitar la participación de quienes defienden derechos humanos y asignar recursos para la política: “Pedimos que al gobierno, principalmente al presidente Bernardo Arévalo, le ponga importancia y abra las puertas para todos los defensoras y defensores de derechos humanos para poder aportar y enriquecer esta ley”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPolítica de Protección en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Ciudad Cayalá en Guatemala inauguró su temporada navideña 2026 con el encendido de su árbol principal

Las familias asistieron el sábado 7 de noviembre a una jornada en la Plaza Principal con pirotecnia, música, actividades callejeras y decoraciones inspiradas en el cine, en el marco del decimoquinto aniversario del desarrollo

La Ciudad Cayalá en Guatemala inauguró su temporada navideña 2026 con el encendido de su árbol principal

La normalización de los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos será gradual, según Aeronáutica Civil

Los vuelos podrían mantener demoras, desvíos y reprogramaciones tras el levantamiento de una suspensión de despegues en territorio estadounidense, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil

La normalización de los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos será gradual, según Aeronáutica Civil

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Los equipos, integrados por un guía y un perro, completaron 12 semanas y 480 horas de instrucción antes de asumir inspecciones en La Aurora y en corrales ganaderos con destino a México

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Tribunal descarta perjuicio al Estado y mantiene vigente el contrato del inmueble adquirido por el Ministerio Público en Guatemala

Las pruebas presentadas por la fiscalía no demostraron daño económico ni jurídico, pese a una valoración privada de Q31.5 millones frente al avalúo oficial que respaldó la operación realizada en 2017

Tribunal descarta perjuicio al Estado y mantiene vigente el contrato del inmueble adquirido por el Ministerio Público en Guatemala

Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

El programa oficial incluye una ceremonia en Kaminaljuyú con Rigoberta Menchú Tum y actos abiertos en el Palacio Nacional antes del depósito final en el recinto cultural capitalino previsto para el domingo

Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

TECNO

Un exinvestigador de Anthropic dijo que un gráfico de su salida a bolsa lo empujó a renunciar

Un exinvestigador de Anthropic dijo que un gráfico de su salida a bolsa lo empujó a renunciar

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

El MIT desarrolla una técnica que acelera los emuladores climáticos de inteligencia artificial

Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a las fotos de usuarios de Facebook en Android

Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

MUNDO

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial