Política

La Libertad Avanza ya tiene candidato definido en Misiones para frenar la reelección de Hugo Passalacqua

Adrián Núñez, presidente del partido a nivel provincial, anunció que peleará por la gobernación en 2027. “Quiero cambiar la historia de mi provincia después de más de 20 años de los mismos de siempre”, afirmó.

Un hombre de traje azul y corbata negra está sentado frente a una computadora portátil en una sala con bancas y micrófonos
Adrián Núñez anunció su candidatura a gobernador de Misiones por La Libertad Avanza para las elecciones de 2027.
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Adrián Núñez, presidente provincial de La Libertad Avanza (LLA), anunció que peleará por la gobernación de Misiones en 2027. “Quiero cambiar la historia de mi provincia después de más de 20 años de los mismos de siempre”, afirmó.

Núñez, que además logró una banca en la Legislatura unicameral misionera en 2025, enfrentará las aspiraciones del actual mandatario, Hugo Passalacqua, de conseguir la reelección.

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En 2027 será la primera vez en el siglo que el oficialismo no competirá bajo la denominación Frente Renovador de la Concordia (FRC). El espacio se fracturó a mitad de año. Passalacqua y quien fuera el hombre fuerte del FRC, Carlos Rovira, rompieron relaciones.

El gobernador contuvo al grueso de la estructura. Pero la facción que quedó afuera puede comprometer su reelección. El año pasado, el FRC perdió frente a LLA las legislativas nacionales. Y logró una esforzada victoria en las provinciales. Ante la fragmentación actual, crecen las chances de los libertarios. Es casi un hecho, además, que Misiones votará en forma desdoblada de las nacionales.

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Al anunciar sus intenciones, Núñez precisó: “Venimos de dos décadas de cuasi monarquía rovirista y una política antiempresarial que nos depositó acá”.

En esa misma línea, criticó el aislamiento económico de la jurisdicción. “Hay provincias como Misiones que se han encerrado, han generado un sistema político y uno económico que no favorecen el desarrollo del sector privado”, evaluó.

Un hombre con traje azul posa sonriente rodeado de personas que sostienen carteles con el texto Adrián 2027 y Una Misiones Mejor
Núñez gestionó ante autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo un plan de asistencia técnica destinado a los pequeños productores de yerba mate.

Luego, reseñó: “Hay una vocación de cambio muy importante en Misiones. Acá depende de que se constituya y que la gente vea una alternativa. Si eso sucede, habrá un cambio de manera indefectible”.

“Como dice el presidente Javier Milei: somos gente de bien, estamos del lado de las ideas correctas, pero tenemos un gran desafío por delante”, subrayó.

“Mucho trabajo y sacrificio”

Núñez fue anfitrión en varias oportunidades de Karina Milei, presidenta de LLA, y de Martín Menem, vicepresidente de la fuerza. Logró poner en marcha una escuela de dirigentes a fin de formar cuadros que le permitan afrontar los comicios del año próximo, un eventual gobierno provincial y, a su vez, el manejo de algunos municipios que aspiran a pintar de violeta.

“Lo que caracteriza a La Libertad Avanza Misiones es que trabajamos en equipo, codo a codo. Así construimos esto”, destacó.

En el mismo sentido, sostuvo que LLA logró “marcar la agenda porque hicimos mucho trabajo y sacrificio. Presentamos 120 proyectos de ley antes de empezar la actividad parlamentaria. Lo hicimos entre cuatro diputados”, subrayó.

Luego, consignó que en esa labor está también “el esfuerzo de gente que se sumó. No hacemos los proyectos nosotros solos sin sentarnos a estudiarlos. Hay abogados, contadores y médicos. También educadores y especialistas en seguridad que, de forma voluntaria, se suman”, explicó.

Un hombre de traje habla con un micrófono frente a un público, junto a carteles y una pantalla con el emblema de La Libertad Avanza Misiones
El espacio libertario busca capitalizar su triunfo electoral en las legislativas nacionales frente a un probable desdoblamiento comicial en la provincia.

En carrera

Núñez viene desplegando desde hace meses un cronograma de actividades que se parecen más a las de un gobernador en ejercicio que a las de un candidato al cargo.

La semana pasada, por caso, completó una agenda oficial en Washington D. C. orientada a consolidar la inserción global de Misiones, fortalecer las instituciones democráticas e impulsar el desarrollo productivo local.

Bruce Friedman, director del Departamento del Cono Sur del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo recibió en la capital norteamericana. Durante el encuentro, se analizó el rol geopolítico de Misiones y los desafíos estratégicos de la región.

Entre esos puntos, se evaluaron la superinteligencia, como denomina Donald Trump a la IA. También el desarrollo de puertos, el fortalecimiento de la Hidrovía y el combate al narcotráfico y la seguridad en la Triple Frontera.

Ambos coincidieron en que todos los proyectos de desarrollo deben estar acompañados por el cuidado y respeto de la biodiversidad local.

También estuvo en la OEA (Organización de Estados Americanos). Allí presentó un escrito formal para solicitar que el organismo estudie y se expida sobre la Ley de Lemas en Misiones. Este sistema electoral es el que rige la elección de intendentes en la tierra colorada. La gobernación se dirime a simple pluralidad de votos. LLA Misiones presentó una propuesta legislativa para eliminar ese sistema e introducir la boleta única.

La presentación se realizó junto al embajador Carlos Cherniak ante la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, representada por María T. Mellenkamp, jefa del Departamento de Sustentabilidad Democrática, y Moisés Benamor, jefe del Departamento de Apoyo Legislativo.

Por último, Núñez mantuvo un encuentro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo fue delinear un programa de desarrollo destinado a los pequeños productores del sector yerbatero misionero.

La reunión se realizó con Pablo García, asesor senior del Sector de Productividad, Comercio e Innovación (PTI), y Paolo De Salvo, jefe de la División de Agricultura y Desarrollo Rural (ARD).

Con ellos conversó sobre la implementación de una cooperación técnica para acercar herramientas, desarrollos y programas orientados a fortalecer la agricultura local, en particular la yerba mate.

Además, se evaluó la incorporación de herramientas tecnológicas que el BID ya impulsa en otros países de América Latina, con el fin de replicarlas en Misiones.

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