La diabetes puede avanzar sin síntomas: cómo detectarla y cuáles son los factores de riesgo

Las proyecciones indican que 5,9 millones de adultos podrían tener diabetes en Argentina en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, vuelve a poner el foco sobre una enfermedad que puede desarrollarse sin señales evidentes y que ya alcanza a millones de personas en Argentina. Las estimaciones más recientes indican que 4,3 millones de adultos de 20 a 79 años tenían diabetes en el país en 2024; cerca de 1,26 millones de ellos no contaban con diagnóstico.

La fecha recuerda el nacimiento de Sir Frederick Banting, médico canadiense que participó junto con Charles Best en el descubrimiento de la insulina en 1921. Aquel hallazgo cambió el curso de la atención médica: antes de la insulina, un diagnóstico de diabetes tipo 1 suponía una expectativa de vida limitada; desde entonces, la enfermedad pudo tratarse y controlarse.

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Casi tres de cada diez adultos con diabetes no saben que la tienen

El Atlas 2025 de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) calcula una prevalencia ajustada por edad del 14% entre los adultos argentinos de 20 a 79 años en 2024. Sus cifras incluyen todos los tipos de diabetes, aunque la tipo 2 concentra la mayor parte de los casos. De acuerdo con esa estimación, aproximadamente casi tres de cada diez personas con diabetes desconocían su diagnóstico.

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre y alerta sobre una enfermedad que puede no presentar síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos se suman a una tendencia que ya habían registrado la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) y la 4.ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, elaboradas en 2018 por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el indicador de autorreporte de esa encuesta, la proporción de personas que declararon glucemia elevada o diabetes pasó del 8,4% en 2005 al 12,7% en 2018. En 2013, el registro había sido de 9,8%. En otras palabras, uno de cada ocho adultos argentinos vivía con diabetes o tenía glucemia elevada en 2018.

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De mantenerse las tendencias actuales, la cantidad de adultos con diabetes en el país podría llegar a 5,9 millones en 2050, según las proyecciones de la IDF. La comparación entre las mediciones exige una precisión: la encuesta nacional y la federación usan indicadores distintos, por lo que sus resultados no son equivalentes de manera directa.

La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin síntomas

La dificultad para advertir la enfermedad es uno de los obstáculos centrales para el diagnóstico oportuno. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica en la que el organismo tiene dificultades para usar adecuadamente la insulina y mantener niveles normales de glucosa en sangre. Puede evolucionar durante años sin síntomas claros, lo que demora la consulta y favorece la aparición de complicaciones.

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Casi tres de cada diez personas con diabetes en Argentina desconocían su diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Uno de los mayores desafíos de la diabetes tipo 2 es que puede avanzar silenciosamente durante años. Muchas personas creen que, mientras se sientan bien, no necesitan hacerse controles. Sin embargo, cuando aparecen los primeros síntomas, la enfermedad puede llevar mucho tiempo evolucionando. De ahí la importancia de reconocer los factores de riesgo y consultar a tiempo”, explicó Elena Zevallos, directora médica nacional de OSPEDYC.

La exposición prolongada a valores elevados de glucosa puede dañar órganos y sistemas de forma progresiva. Entre las consecuencias mencionadas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el accidente cerebrovascular (ACV), la insuficiencia renal, la pérdida de visión y las lesiones en los pies que, en situaciones graves, pueden terminar en amputaciones.

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Un análisis de sangre permite detectar alteraciones en los niveles de glucosa y orientar el diagnóstico. Los controles se aconsejan sobre todo a partir de los 35 años, o antes cuando hay factores de riesgo como sobrepeso, antecedentes familiares, hipertensión o colesterol elevado. También figuran entre esos factores la prediabetes, el antecedente de diabetes gestacional, la falta de actividad física y la edad. Aun así, la diabetes tipo 2 puede presentarse en personas jóvenes y sin antecedentes familiares conocidos.

La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin síntomas claros y retrasar la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El simple análisis de sangre puede ser el primer paso para detectar una alteración y comenzar a trabajar sobre ella. La diabetes requiere una mirada integral, donde el paciente cuente con información, herramientas y un equipo de salud que lo acompañe en cada etapa”, señaló el Dr. Pedro Nicolás Cagliari, auditor médico en diabetes de Helios Salud.

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El cuidado diario puede sumar hasta 180 decisiones vinculadas con la salud

Convivir con diabetes implica más que controlar la glucosa o seguir una indicación médica. Se ha difundido la estimación de que una persona con esta condición puede tomar hasta 180 decisiones adicionales por día relacionadas con su salud. La cifra no cuenta con comprobación científica, pero permite dimensionar una rutina que incluye evaluar los carbohidratos de cada comida, prever el efecto de la actividad física y ajustar los cuidados frente al estrés, el descanso insuficiente o una enfermedad.

Esa carga puede ser física y emocional y suele quedar fuera de la vista de quienes no tienen la enfermedad. “Cuando hablamos de diabetes, muchas veces pensamos únicamente en los valores de glucosa, pero detrás de cada medición hay una persona que debe tomar decisiones todos los días. Qué comer, cómo organizar su actividad física o cómo adaptar su tratamiento a su rutina son cuestiones que forman parte de su vida”, afirmó Cagliari. El especialista añadió que el desafío de los profesionales es acompañar ese proceso para que la enfermedad no se convierta en una barrera para disfrutar de una vida plena.

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El envejecimiento, el sedentarismo y la alimentación inciden en el aumento de casos

El crecimiento de la diabetes tipo 2 reúne factores diversos. El envejecimiento poblacional, el sedentarismo y los cambios en los patrones de alimentación contribuyen a explicar su incremento. También influye un entorno que favorece el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, mientras dificulta la incorporación de hábitos saludables.

Un estudio publicado en Nature Medicine en 2025 estimó que alrededor de 2,2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 en el mundo durante 2020 podían atribuirse al consumo de bebidas azucaradas. Esa cantidad representó el 9,8% de los nuevos casos estimados para ese año.

Los cambios intensivos en los hábitos redujeron 58 por ciento el riesgo de diabetes en adultos con alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la disponibilidad de información sobre riesgos no siempre deriva en cambios en la conducta. Las jornadas laborales largas, la falta de tiempo, las tareas de cuidado, las dificultades económicas y el acceso limitado a alimentos saludables o a espacios seguros para realizar actividad física condicionan decisiones cotidianas.

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“Hoy tenemos mucha más información sobre la diabetes, sus factores de riesgo y las posibilidades de prevención. Sin embargo, ese conocimiento no siempre se traduce en cambios concretos. No alcanza con decirle a una persona que debe alimentarse mejor o realizar actividad física: también tenemos que preguntarnos qué posibilidades reales tiene de hacerlo. La prevención es una responsabilidad compartida”, sostuvo Zevallos.

Los cambios en los hábitos redujeron 58% el riesgo relativo en personas de alto riesgo

La diabetes tipo 2 puede prevenirse o retrasarse en muchas personas mediante intervenciones oportunas. El estudio Diabetes Prevention Program, uno de los trabajos internacionales sobre prevención, determinó que una intervención intensiva sobre los hábitos de vida redujo el riesgo relativo de desarrollar la enfermedad en un 58% durante unos tres años entre adultos con alto riesgo, en comparación con quienes recibieron placebo.

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El sedentarismo, el envejecimiento y la alimentación influyen en el aumento de la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda una alimentación saludable y sostenible, actividad física regular y programas de prevención adaptados a cada persona. Como referencia, plantea al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Para determinados grupos de alto riesgo con sobrepeso u obesidad, menciona objetivos de reducción de peso de entre 5% y 7%, siempre con acompañamiento profesional.

Reemplazar las bebidas azucaradas por agua, aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos con fibra, reducir el sedentarismo y evitar el tabaco puede contribuir a la salud metabólica. Identificar los factores de riesgo y realizar controles médicos incluso sin síntomas permite encontrar alteraciones tempranas antes de que la enfermedad progrese.

“Que casi tres de cada diez personas con diabetes en Argentina desconozcan que tienen la enfermedad nos muestra cuánto trabajo queda por hacer en materia de prevención y concientización”, destacó Ailín Catalá, especialista en Comunicación en Salud y jefa de Comunicación Institucional de OSPEDYC. Catalá remarcó la responsabilidad de acercar información clara, confiable, accesible y oportuna para que las personas reconozcan sus riesgos, comprendan la necesidad de controlarse y tomen decisiones informadas.

La glucosa elevada puede afectar el corazón, los riñones, la visión y los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío sanitario reúne dos frentes: prevenir nuevos casos y garantizar atención integral a quienes ya viven con diabetes. Fortalecer la atención primaria, facilitar los controles, asegurar la continuidad de los tratamientos y promover entornos saludables forman parte de las medidas señaladas para responder a esa situación.

Los tratamientos con GLP-1 incorporan un foco sobre la salud metabólica y funcional

En los últimos años aparecieron medicamentos como los agonistas del receptor GLP-1 y los agonistas duales GIP/GLP-1, que modificaron el tratamiento de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Según especialistas de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), estas herramientas farmacológicas permiten alcanzar beneficios metabólicos y reducciones de peso que antes resultaban difíciles de conseguir.

“Estamos atravesando un cambio extraordinario en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Hoy contamos con herramientas farmacológicas que permiten mejorar significativamente el control metabólico y reducir el riesgo de complicaciones. Pero debemos recordar que el verdadero objetivo no es solamente que el paciente pese menos, sino que viva más y mejor, preservando su salud cardiovascular y su capacidad funcional”, señaló el Dr. Jorge Riera Stival (MP 3658), presidente del Comité de Obesidad y Diabetes de la FAC.

La Dra. Julia Susana Márquez (MP 23290), secretaria de ese comité, advirtió que el descenso de peso no basta por sí solo para evaluar el resultado de un tratamiento. “Un paciente puede bajar muchos kilos y, sin embargo, no estar mejorando integralmente su salud. Si durante ese proceso pierde fuerza, reduce excesivamente su ingesta de proteínas o compromete su capacidad funcional, necesitamos revisar cómo estamos acompañando ese tratamiento”, explicó. Para Márquez, “el músculo es un órgano fundamental para la salud metabólica”, además de no ser una cuestión estética.