Un futbolista de San Martín de Burzaco habría recibido un balazo en la pierna tras intentar separar una pelea entre amigos

Rodrigo Díaz, futbolista de San Martín de Burzaco, permanece internado tras recibir un disparo en Virrey del Pino.

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El delantero Rodrigo Díaz, jugador de San Martín de Burzaco, permanece internado luego de que recibiera un disparo en la pierna izquierda cuando intentaba separar una pelea en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, según especificó el medio de la zona El Diario Sur. El futbolista fue operado de urgencia y su evolución definirá los pasos siguientes del tratamiento.

El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre. Díaz intervino en una discusión que derivó en una pelea, con la intención de detener el conflicto: “El hecho ocurrió cuando intentó intervenir para detener un intercambio de golpes entre sus ‘conocidos’”, indicó el citado portal. En ese contexto, sufrió una herida de arma de fuego en la parte posterior del muslo izquierdo, cerca del isquiotibial. La bala ingresó por la zona posterior de la pierna y salió por la cara interna. La lesión obligó a trasladar al jugador a un centro médico, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

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El jugador de San Martín de Burzaco continúa internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, bajo observación médica. De acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud, los profesionales evalúan su evolución y no descartan que deba afrontar una segunda operación.

En medio de la internación, Díaz utilizó sus redes sociales para solicitar donantes de sangre. El delantero difundió los datos necesarios para quienes pudieran acercarse al establecimiento médico y pidió que los donantes indicaran su nombre y apellido. “Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!”, escribió el futbolista en una historia publicada en Instagram.

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El futbolista Rodrigo Díaz fue operado de urgencia por una herida de bala en el muslo izquierdo.

El pedido expuso la necesidad de acompañamiento para el tratamiento posterior a la cirugía. La familia y los allegados al jugador solicitaron colaboración mientras continúa la atención médica en Ramos Mejía.

Rodrigo Díaz, que inició su carrera profesional en Sacachispas y tuvo un paso por Atlético Villegas, arribó a San Martín de Burzaco a inicios de este año. En lo que va de la temporada en el conjunto del sur del conurbano bonaerense disputó 30 partidos, en los que no marcó pero brindó dos asistencias. Vale recordar que el elenco de Burzaco no clasificó a los playoffs por el ascenso a la B Nacional al finalizar el torneo en el puesto 12° con 51 puntos, nueve menos que Comunicaciones, el último en acceder a esta fase. Tiene contrato con el equipo del partido de Almirante Brown hasta fines de diciembre.

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Rodrigo Díaz pidió donantes de sangre desde el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa bajo observación médica.

Según la reconstrucción, el delantero decidió intervenir en una pelea entre conocidos con el objetivo de separar a quienes intercambiaban golpes. En ese momento recibió el impacto de bala que motivó la operación y la posterior internación. El caso fue conocido públicamente el jueves 13 de noviembre, cuatro días después del hecho. Los reportes difundidos hasta el momento no aportaron detalles sobre las circunstancias previas que dieron origen a la pelea ni identificaron al autor del disparo. Tampoco precisaron si hubo otras personas heridas durante el conflicto. Su situación médica abre una incógnita sobre su regreso a la actividad futbolística. “De acuerdo al parte oficial, existe la posibilidad de que deba ser sometido a una nueva intervención quirúrgica”, puntualizaron en El Diario Sur.

Personas cercanas al futbolista de 26 años le indicaron al medio citado que “no estaba disputando un partido por dinero al momento del episodio”, ya que esa versión había empezado a “circular falsamente en las últimas horas en redes sociales”.

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