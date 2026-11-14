La madre de Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1, reveló cómo le manejan el dinero al piloto: “Tiene que arreglárselas”

La madre de Andrea Kimi Antonelli reveló que tiene una paga mensual que debe administrar (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de México. El joven de 20 años brilló en su segunda temporada con Mercedes para conseguir el título, pero su exposición pública en todo el mundo continúa bajo el atento cuidado de sus padres, Marco Antonelli y Verónica Pomaro. Su madre reveló que el flamante ganador recibe una paga mensual que tiene que gestionar para aprender a administrar sus primeros ingresos millonarios.

“Verónica y yo nunca hemos dejado de trabajar. Lo único que ha cambiado respecto al pasado es que ahora también tenemos que estar pendientes de Kimi. A él nunca se le ha subido a la cabeza y no está interesado ni en la fama ni en el dinero. Piensen que todavía cobra una paga”, afirmó Marco con el portal italiano La Repubblica.

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El pacto, conocido en Italia como paghetta —una asignación o paga—, establece que el dinero pertenece al piloto, pero no puede exceder un presupuesto mensual, incluso durante sus vacaciones. La medida busca evitar que la fama y las ganancias modifiquen sus hábitos cuando todavía tiene 20 años recién cumplidos. “Se la doy cada mes y tiene que arreglárselas con eso. Nada te es debido, te lo tienes que ganar. No venimos de familias ricas”, explicó su madre.

Antonelli junto a su padres, Marco y Verónica, y su pequeña hermana de 11 años, Maggie (@kimi.antonelli)

Verónica Pomaro confirmó que el acuerdo incluye un tope que debe respetarse en cualquier circunstancia. “Con Kimi hemos fijado un presupuesto, y él tiene que aprender a respetarlo. Le he dicho: si quieres irte de vacaciones pero ya te has gastado todo el dinero de los meses anteriores, tendrás que apañártelas”, explicó. “A Kimi le parece bien. Le gustan los coches, esos sí. De vez en cuando manifiesta el deseo de comprarse uno, y le respondemos que ya se verá”, añadió la mamá del campeón.

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El propio piloto campeón del mundo en la Fórmula 1 había hablado sobre esta metodología en una entrevista con La Gazzetta dello Sport días atrás: “Mis padres siempre han intentado inculcarme el valor del dinero, y ahora que gano una cantidad considerable, quieren asegurarse de que sepa cómo y dónde lo gasto. Pero digamos que para mí es bastante fácil, porque no soy de aficiones caras. Tengo mi simulador en casa, así que me divierto con él; no necesito ir de compras. Gasto el dinero en comida, artículos para el hogar, gasolina... y luego me compro algunas pistas nuevas para conducir el simulador”, dijo entre risas.

En relación a su deseo de comprar autos, reconoció que es en lo único que deben contralarlo: ”Bueno, digamos que lo que mis padres tienen que vigilar son los coches... porque hay un par que realmente quiero comprar. Así que creo que si gano el título me daré el gusto de comprarme uno", había dicho horas antes de consagrarse finalmente campeón.

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Según SalaryLeaks, una base de datos privada de salarios deportivos basada en estimaciones periodísticas, el ingreso aproximado de Antonelli es de USD 4 millones fijos por contrato con Mercedes, el cual puede alcanzar la línea de los USD 9 millones por bonus de rendimiento. Para reflejar su juventud en la grilla, el italiano está en el puesto 16° de la lista, lejos de su compañero George Russell (USD 40 millones) y figuras como Max Verstappen (USD 110 millones) o Lewis Hamilton (USD 50 millones).

El abrazo de Antonelli con su familia luego de ser campeón mundial en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Las cifras del portal especializado no suman los ingresos por patrocinios personales. Además, los pilotos que se consagran campeones de la Fórmula 1 no reciben un premio económico. “Los pilotos no reciben premios en metálico por ganar, aunque probablemente reciban una buena bonificación económica además del salario base que les paga su equipo. Los premios se otorgan a los equipos de F1. Por supuesto, el éxito también puede generar nuevas oportunidades de patrocinio y publicidad”, afirma la categoría en su página web oficial.

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La madre de Kimi, de 53 años y antigua empleada de correos, se quejó entre risas por su forma de actuar pese a ser conocido en todo el mundo: “No le interesa la fama, el dinero ni la ropa. A veces le ruego que me envíe una foto cuando tiene que vestirse para una ocasión especial; él sería capaz de ir a una boda en pantalones cortos. De hecho, ni siquiera lo veo como un piloto de F1; para mí es simplemente mi ratoncito. Cuando empezamos a dar vueltas por el circuito, yo hacía la compra y cocinaba para el equipo; Marco era camionero y yo tenía que mantenerlo despierto durante el viaje”.

La cuarta integrante de la familia es Maggie, de 11 años, que también suele visitar a su hermano en el paddock de la Fórmula 1. “Está loca por él, es muy lista, si quiere lo engaña con dos palabras. No, a ella no le interesan los coches, por suerte, ya estamos bastante ocupados. Hace gimnasia rítmica”, comentó Verónica Pomaro.

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Marco Antonelli acompaña a Kimi en la mayoría de las carreras del calendario de la Fórmula 1 (REUTERS/Benoit Tessier)

Antes de la irrupción de Kimi en la Fórmula 1, Marco Antonelli reflejó el esfuerzo económico que atravesaron para que pudiera cumplir su sueño. “He trabajado tres vidas. No me sobraba ni un céntimo. Para una carrera con BMW Italia en Pergusa, para comprarme el billete de avión, un casco nuevo y el equipamiento, pedí un préstamo al banco”, reveló con La Repubblica.

“Un buen chico, aplicado, respetuoso, que sabe que para conseguir cualquier cosa hay que trabajar. Eso es todo”, definió Marco a su hijo. “Y Kimi es como yo. Estamos contentos, lo celebramos y luego lo dejamos atrás, pensando en el próximo Mundial. Si te conformas con lo que has hecho, entonces más vale que te retires, como Rosberg en 2016. Esto es solo el principio”, completó.

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Antonelli fue uno de los “protegidos” de Toto Wolff, jefe de Mercedes, y la escudería impulsó su carrera desde sus inicios. Luego de una temporada de debut irregular, el italiano se consagró campeón en la temporada 2026 con cuatro Grandes Premios de antelación. “No me imagino en ningún otro equipo que no sea Mercedes, sobre todo ahora. Me ficharon cuando tenía 11 años, apostaron por mí y siempre han creído en mí. Estoy increíblemente feliz con mi situación actual y agradecido por todo lo que hemos hecho juntos y seguiremos haciendo. Se han convertido en una segunda familia para mí, y creo que este año he dado un gran paso adelante al darme cuenta de que el equipo me acepta tal como soy. Y en cuanto al futuro, aún muy lejano, quién sabe. Ya veremos”, expresó ante la Gazzetta Kimi cuando le plantearon que Bernie Ecclestone había dicho que tarde o temprano iría a Ferrari.