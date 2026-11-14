La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

James Vowles, jefe de Williams, reflejó su dolor por los problemas de rendimiento del equipo (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Williams mostró un rendimiento por debajo de las expectativas en la temporada 2026 por serios problemas en el desarrollo del monoplaza. James Vowles, jefe de la escudería, afirmó que se vio obligado a tomar una decisión “terriblemente dolorosa” para revertir la situación en 2027: desistieron de trabajar en actualizaciones aerodinámicas para reservar recursos del límite presupuestario para el coche del próximo año.

En una campaña en la que suma 12 unidades y ocupa el noveno puesto del Campeonato de Constructores entre 11 equipos, Williams dejó de trabajar en el monoplaza de 2026 después de las mejoras que implementaron en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde lograron solucionar el problema de sobrepeso del chasis. Cabe destacar que el equipo se perdió las primeras pruebas de pretemporada por retrasos y, en la primera parte del año, sufrió el efecto de “tres ruedas”, que se produce cuando uno de los neumáticos queda en el aire.

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“Es terriblemente doloroso. No puedo decirles lo doloroso que fue sentarse en la reunión y tomar esas decisiones, porque simplemente no es la manera en que uno piensa. Quieres cada milisegundo en la pista”, comentó durante el Gran Premio de Brasil.

La interna de la decisión se centró en solventar los gastos de la escudería, al punto de que desistieron de incorporar piezas que hubieran mejorado el rendimiento del equipo. “Deliberadamente no hemos gastado dinero, teníamos más aerodinámica guardada en el túnel de viento que no hemos llevado a la pista, realmente ahorrando los dólares del límite presupuestario para el año que viene”, argumentó Vowles a Sky Sports en Interlagos.

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El monoplaza de Williams dejó de recibir actualizaciones, pese a los problemas del rendimiento (REUTERS/Jean Carniel)

En las últimas semanas, según reveló el medio The Race, James Vowles lideró una propuesta de cambiar el límite de presupuesto que rige sobre los equipos de la Fórmula 1. El jefe del team británico presentó un mecanismo para ayudar a los equipos que culminen en la parte baja de la tabla, con el objetivo de que tengan mayor libertad financiera para invertir en actualizaciones y reducir la diferencia con los líderes.

Esta restricción presupuestaria dejó a Williams con pocos repuestos y obligó a extender el uso de componentes “hasta su límite de kilometraje”, según explicó Vowles. El objetivo es evitar destinar dinero a piezas que quedarán obsoletas con el cambio de proyecto. “Somos conscientes de que, con este coche en este momento, los puntos solo van a estar ahí si la fortuna cae de nuestro lado, y la realidad detrás de eso es que nos conviene más invertir en el futuro”, afirmó.

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En este contexto, algunas sesiones de prácticas de los viernes se convirtieron en pruebas para reunir datos sobre el desarrollo de 2027, aun cuando eso implique sacrificar parte de la preparación para cada fin de semana de competencia. “El trabajo que hemos estado haciendo en Austin y México también fue trabajo de preparación para 2027. Entender el paquete, los mecanismos de desarrollo aerodinámico por los que hemos pasado, nos ayuda a adelantarnos a la curva”, sostuvo el jefe de la escudería.

Williams suma 12 unidades y ocupa el noveno puesto del Campeonato de Constructores entre 11 equipos (REUTERS/Amanda Perobelli)

En el mismo fin de semana del GP de Brasil, James Vowles le brindó una entrevista a Infobae en la que vinculó los problemas de rendimiento de Williams con una acumulación de factores que excede el diseño del monoplaza de esta temporada. “Ojalá fuera tan simple como una sola cosa, pero no lo es. Si voy a la causa raíz, son 20 años de falta de inversión en el equipo, un límite presupuestario que restringe cuánto puedo cambiar en unos pocos años, y las regulaciones más complejas y el mayor cambio normativo que hemos tenido en este deporte. Así que se creó una tormenta perfecta. Pero, en realidad, detrás de todo eso, diría que nos ha lastrado un trabajo que, en mi vida anterior, llevaría 30 segundos y que a veces puede llevar tres semanas, porque, francamente, no tenemos sistemas ni métodos a nuestro alrededor”, argumentó.

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En esta línea, detalló: “Lo que he aprendido es que, cuando cometemos un error, otros equipos cuentan con la capacidad suficiente para gestionarlo sin problemas. Aquí, en cambio, la situación obliga a las personas a hacer un esfuerzo extraordinario, trabajando jornadas de 70 horas semanales para poder salir adelante. En otras palabras, la capacidad actual no está al nivel que debería. Lo he explicado fuera del equipo diciendo que, en Williams, existe una pasión y una motivación enormes; eso es indudable. Sin embargo, hay un límite a lo que podemos hacer: aunque el límite presupuestario es, en esencia, algo muy positivo, también restringe mi margen de maniobra en el plano operativo”.

El proyecto de Williams para 2027 apunta a ofrecer un salto respecto del coche que conducen Alex Albon y Carlos Sainz. El mejor resultado del tailandés fue un octavo puesto, mientras que el español obtuvo tres novenos lugares. “No lo sabes hasta que sale a pista. Lo que quiero decir es que estoy contento con todo lo que estamos haciendo, pero nunca sabes qué están haciendo tus competidores como resultado de ello. Parece que, sin duda, será un avance respecto a donde estamos ahora”, remarcó sobre el futuro FW49.

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Consultado sobre la posibilidad de que Williams vuelva a ganar carreras, Vowles fue categórico con Infobae: “Sí. De lo contrario, no me habría unido”. La escudería con sede en Grove intentará dejar atrás la temporada 2026. A falta de tres Grandes Premios, con 12 unidades, necesita una buena cosecha de puntos para alcanzar a Audi, que tiene 28. Por debajo del equipo británico se ubican Aston Martin (7) y Cadillac (0).