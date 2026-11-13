Ciencia

Sobresaltos del sueño: qué causa la sensación de caída al dormir y cómo se vincula con la ansiedad

Un estudio de científicos europeos asoció estos episodios frecuentes con menor calidad de descanso, más insomnio y mayor malestar emocional

Una mujer con cabello castaño duerme boca arriba sobre una almohada gris, cubierta con una manta gris oscuro en una habitación a oscuras.
Un estudio de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo vinculó las sacudidas hipnóticas frecuentes con una peor calidad del sueño y mayores niveles de ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sobresalto puede durar apenas un instante: el cuerpo da una sacudida, aparece la sensación de caer al vacío y el corazón se acelera justo cuando parecía que el sueño comenzaba. ¿A qué responde? Una reciente investigación asoció las sacudidas hipnóticas frecuentes con peor calidad del sueño, mayor intensidad del insomnio y más síntomas de ansiedad.

El trabajo, publicado en la revista científica PLOS Mental Health, analizó las experiencias de personas de Alemania y Austria que sufrían estos episodios al menos una vez por semana. Los autores, la investigadora Tanja Grünberger y el especialista Manuel Schabus, de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo, advirtieron que el fenómeno puede involucrar más que un movimiento muscular aislado.

PUBLICIDAD

Las llamadas sacudidas hipnóticas, también conocidas como sobresaltos del sueño, ocurren durante el pasaje de la vigilia al descanso. Para muchas personas son episodios ocasionales y sin consecuencias. El estudio plantea que, cuando se repiten y generan temor, pueden quedar ligados a un estado de activación física y emocional que dificulta conciliar el sueño.

Una mujer sentada al borde de una cama deshecha en una habitación oscura, junto a una mesa de noche con un reloj despertador digital.
Los sobresaltos nocturnos combinan contracciones musculares repentinas con sensaciones de caída al vacío, palpitaciones o ruidos sin causa externa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son las sacudidas hipnóticas y por qué se repiten

Una persona está a punto de dormirse y, de forma repentina, siente que cae, que pierde el equilibrio o que recibe una descarga. Después llega una contracción brusca de una pierna, un brazo o de todo el cuerpo. Ese cuadro se conoce como sacudida hipnótica.

PUBLICIDAD

El término describe movimientos involuntarios que aparecen en el inicio del sueño. También pueden acompañarse de hormigueo, adormecimiento, destellos de luz, imágenes breves parecidas a sueños o la percepción de un ruido fuerte sin una causa externa. Algunas personas registran palpitaciones, respiración rápida, alarma o miedo.

Las sacudidas al conciliar el sueño son mucho más que un simple espasmo muscular”, afirmó Grünberger. La investigadora señaló que los participantes relataron “sensaciones de caída, taquicardia, destellos de luz o ruidos fuertes, y fuertes sentimientos de alarma o miedo”.

La mayoría de quienes atraviesan uno de estos episodios logra volver a dormirse poco después. El problema puede surgir cuando se presentan con frecuencia, prolongan el tiempo en la cama despierto o instalan el temor a que el sobresalto se repita.

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados que descansa sobre una almohada entre sábanas oscuras.
La investigación comparó las respuestas de 96 adultos con espasmos semanales frente a un grupo de control de 98 personas sin episodios recurrentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué elementos aparecieron con mayor frecuencia

El equipo de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo, en Austria, realizó una encuesta en línea entre 194 adultos de Austria y Alemania. Los investigadores excluyeron a participantes con trastornos del movimiento durante el sueño o enfermedades que pudieran explicar los síntomas.

Del total, 96 personas informaron despertares bruscos al menos una vez por semana junto con otro síntoma asociado. Las otras 98 integraron el grupo de comparación, formado por participantes que no padecían estos episodios de forma frecuente.

Los voluntarios respondieron cuestionarios sobre calidad del descanso, gravedad del insomnio, somnolencia diurna, pensamientos negativos o rígidos sobre dormir, ansiedad y depresión. Los especialistas buscaron identificar qué elementos aparecían con mayor frecuencia entre quienes sufrían sobresaltos al iniciar el sueño.

Los resultados mostraron diferencias entre ambos grupos. Quienes tenían sacudidas hipnóticas semanales informaron peor calidad de sueño, más síntomas de insomnio, mayor ansiedad y más creencias disfuncionales sobre el descanso. Estas creencias incluyen ideas como pensar que una noche de mal sueño tendrá consecuencias inevitables o que es necesario dormirse de inmediato para funcionar al día siguiente.

Silueta de una persona recostada sobre una almohada, rodeada por ondas en tonos azules y violetas con entramados de líneas geométricas.
Las personas con sacudidas habituales manifestaron más creencias disfuncionales y una mayor presión por conciliar el sueño de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por dormirse y las creencias disfuncionales, entre los factores asociados

La investigación halló una relación entre la frecuencia de los episodios, la ansiedad y la forma en que los participantes pensaban sobre el sueño. Las personas con mayor preocupación por no poder descansar también solían describir más sobresaltos durante esa transición.

Cuanto más arraigadas estaban las creencias negativas sobre el sueño y más ansiosos se sentían los participantes, con mayor frecuencia informaban de estos episodios”, sostuvo Grünberger. También indicó que muchas personas describieron una fuerte presión por quedarse dormidas en el momento previo a la sacudida.

Los autores evaluaron los resultados mediante un modelo estadístico. La calidad del descanso, las creencias disfuncionales sobre el sueño, la ansiedad, la edad y el género explicaron el 26,9% de las diferencias en la frecuencia de las sacudidas hipnóticas entre los participantes.

Esa cifra no implica que esos factores causen por sí solos los sobresaltos. Indica una asociación dentro de la muestra estudiada. La encuesta no permite establecer si la ansiedad precede a los episodios, si los episodios elevan la ansiedad o si ambos fenómenos se retroalimentan.

Mujer recostada en cama, durmiendo. Cabello oscuro y mojado. Vaso de agua en mesita de noche junto a pila de libros. Ventana con luna llena.
Los participantes del estudio reportaron una mayor aparición de sacudidas en períodos de tensión emocional y estrés psicológico que por falta de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés emocional, con más peso que la falta de sueño

Las personas encuestadas señalaron que los episodios aparecían con mayor frecuencia en períodos de estrés psicológico y tensión emocional. La privación de sueño tuvo una influencia menor, de acuerdo con los recuerdos y las percepciones de los propios participantes.

Los investigadores vincularon ese patrón con la hiperactivación relacionada con el sueño. Se trata de un estado en el que el organismo conserva señales de alerta cuando debería iniciar el descanso. Es decir, el cuerpo parece preparado para reaccionar ante una amenaza aunque la persona se encuentre en la cama e intente dormir.

Schabus explicó que las sacudidas suelen ser inofensivas para la mayoría de la población, aunque un subgrupo puede padecerlas con angustia y tardar más en conciliar el sueño. “Aún no se ha comprobado si las estrategias que reducen la activación y la preocupación relacionada con el sueño también ayudan a aliviar estos episodios”, afirmó.

El estudio no analizó tratamientos ni probó intervenciones clínicas. Sus autores plantearon que futuras investigaciones deberían usar herramientas validadas y registros objetivos del sueño para conocer mejor la relación entre los sobresaltos, la ansiedad y el insomnio.

La investigación tuvo limitaciones que señalaron los propios autores señalaron. La muestra fue relativamente pequeña y se basó en cuestionarios en línea y en el recuerdo de los participantes. Además, el instrumento para evaluar las sacudidas fue diseñado para este estudio, debido a la ausencia de un cuestionario estandarizado sobre el fenómeno.

Los especialistas tampoco pudieron diferenciar con precisión las sacudidas hipnóticas de otras experiencias que pueden aparecer al comienzo del sueño, como ciertas alucinaciones hipnagógicas. Son percepciones breves que ocurren al dormirse y pueden incluir imágenes, sonidos o sensaciones físicas sin un estímulo externo.

No se puede inferir causalidad a partir de estos datos transversales de autoinforme”, escribieron los autores. Aun así, consideraron que los resultados justifican estudiar estos episodios dentro de un marco más amplio de alteraciones del sueño y activación emocional.

Temas Relacionados

InsomnioansiedadEstrésÚltimas noticiasSacudidas hiptónicasSueñoDormir

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dolor, rigidez e hinchazón: los ejercicios que ayudan a cuidar las articulaciones y cuándo consultar al médico

Mantenerse activo, elegir alimentos nutritivos y no automedicarse son claves para proteger el cartílago y conservar la movilidad

Dolor, rigidez e hinchazón: los ejercicios que ayudan a cuidar las articulaciones y cuándo consultar al médico

El secreto de un naufragio de 1683: un zapato exclusivo y anillos usados en el comercio de esclavos

Una investigación submarina frente a Gotemburgo reconstruyó una travesía danesa marcada por violencia a bordo, ambiciones coloniales y una trama que permaneció bajo el agua durante siglos

El secreto de un naufragio de 1683: un zapato exclusivo y anillos usados en el comercio de esclavos

SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

La empresa espacial de Elon Musk lanzará esta noche el megacohete de 122 metros e intentará recuperar sus dos etapas para reutilizarlas. El objetivo es abaratar los próximos vuelos espaciales a la Luna. La nave orbital desplegará 26 satélites Starlink V3

SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

Una nueva prueba genética detecta el riesgo de padecer glaucoma, la principal causa de ceguera

Investigadores australianos crearon un modelo capaz de identificar a las personas con mayor predisposición hereditaria a la enfermedad ocular. El hallazgo podría permitir controles más tempranos para prevenir el deterioro de la visión

Una nueva prueba genética detecta el riesgo de padecer glaucoma, la principal causa de ceguera

El MIT y la Universidad del Nordeste crean metamateriales inspirados en la naturaleza que resisten impactos sin colapsar

El nuevo enfoque, publicado en Nature, aplica la ciencia de redes para diseñar estructuras fabricadas con impresión 3D que distribuyen el daño sin romperse y podrían mejorar cascos, embalajes y armaduras

El MIT y la Universidad del Nordeste crean metamateriales inspirados en la naturaleza que resisten impactos sin colapsar

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

Las postales de Antonela Roccuzzo durante su estadía en Perú: los sitios turísticos que visitó y el mensaje que compartió

Duras declaraciones de Insua contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

El llanto de Mauricio Pochettino durante la conferencia de prensa en su despedida de Estados Unidos antes de asumir en Manchester United

TELESHOW

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron su día a día en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

Wanda Nara habló de su cruce con la China Suárez: “Tengo sangre que corre por mis venas, no me pude controlar”

En medio del escándalo familiar, Andrés Nara tomó una tajante decisión

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

INFOBAE AMÉRICA

Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Costa Rica: estudio científico revela que el marlín azul y el pez vela pueden recuperarse en menos de nueve horas tras ser liberados en el mar

Editorial Piedrasanta abre la sexta edición de Cuéntame tu Cuento para publicar historias de niños guatemaltecos

Un planeta 11 veces más grande que Júpiter desafía la ciencia y cambia lo que se sabía de la formación de otros mundos