Cambios en el estilo de vida pueden reducir hasta 60% el riesgo de diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 puede permanecer durante años sin síntomas, por lo que los controles de glucosa resultan claves para un diagnóstico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hábitos alimentarios inadecuados, la vida sedentaria, el tabaquismo y el sobrepeso son factores de riesgo de las enfermedades más frecuentes del siglo XXI. Todos ellos están asociados al avance de la diabetes, considerada una de las grandes epidemias modernas, ya que su impacto se cuadruplicó en poco más de tres décadas y hoy afecta a más de 800 millones de personas a nivel global, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los avances en los tratamientos permiten en la actualidad evitar muchas de las complicaciones asociadas a esta patología metabólica, pero uno de los grandes desafíos es que lleguen a tiempo a una mayor cantidad de pacientes y a la vez promover un estilo de vida saludable y sostenible para que los beneficios de estas terapias se extiendan en el tiempo.

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Una de cada diez personas tiene diabetes en Argentina

“En Argentina, aproximadamente una de cada diez personas adultas tiene diabetes, y esta proporción aumenta con la edad. Algunos estudios observacionales realizados en nuestro país, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, muestran que en los mayores de 60 años la frecuencia de diabetes puede alcanzar a dos de cada diez personas. Uno de los problemas más importantes es que una proporción significativa de quienes tienen diabetes desconoce su diagnóstico”, explica el doctor Hugo Sanabria (MN 98220), jefe del Programa de Prevención Cardiovascular del ICBA Instituto Cardiovascular.

Una paciente de diabetes se mide los niveles de azúcar en sangre (Magnific)

“Esto significa que muchos conviven durante años con la enfermedad sin recibir tratamiento y, en algunos casos, llegan al diagnóstico cuando ya presentan alguna complicación”, agrega Sanabria.

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Si bien todos podemos desarrollar una diabetes, existen grupos que tienen un mayor riesgo. Entre ellos se encuentran las personas con sobrepeso u obesidad, quienes tienen antecedentes familiares directos, como padres o hermanos, las personas con enfermedad cardiovascular y las mujeres que tuvieron diabetes durante el embarazo. También tienen mayores probabilidades los pacientes con hipertensión arterial, alteraciones del colesterol y triglicéridos, y a quienes mantienen una vida sedentaria.

“La diabetes tipo 2 –que representa el 90% de los casos- puede permanecer durante mucho tiempo sin producir síntomas. Una persona puede sentirse bien, desarrollar sus actividades habituales y, sin embargo, tener valores elevados de glucosa en sangre. Por eso, no debemos esperar a que aparezcan síntomas para realizar los controles y es clave entender que la ausencia de estas señales de alerta no significa ausencia de enfermedad. El control periódico, especialmente en quienes presentan factores de riesgo, sigue siendo una de las herramientas más importantes para llegar al diagnóstico oportuno”, completa el experto.

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El doctor Sanabria destaca que la medicina hoy aporta una ventaja importante: el diagnóstico es sencillo. Un simple análisis de sangre permite identificar la enfermedad e incluso detectar alteraciones de la glucosa que indican un mayor riesgo de desarrollarla en el futuro.

Por ese motivo, explica, los controles periódicos son una de las principales pautas de prevención que se buscan difundir en el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado 14 de noviembre.

El diagnóstico temprano permite prevenir complicaciones

Los cambios sostenidos en la alimentación, la actividad física y el peso corporal pueden reducir hasta un 60% el riesgo de diabetes tipo 2 en personas con factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Detectarla en forma temprana nos permite iniciar el tratamiento a tiempo y, fundamentalmente, prevenir muchas de sus complicaciones”, remarca. Tenemos mejores herramientas: cómo optimizamos su uso En los últimos años hubo avances muy importantes en el tratamiento de la diabetes. Esto se debe en gran parte a que el desarrollo de las terapias y su mayor efectividad estuvo acompañado por un cambio de paradigma: hoy los especialistas no apuntan solamente a controlar los niveles de glucosa en sangre, como se hizo tradicionalmente, sino que buscan proteger también el corazón, los riñones y prevenir las complicaciones asociadas a la enfermedad. Una mirada integral de la patología y su impacto en el organismo.

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“Actualmente contamos con nuevos medicamentos que permiten mejorar el control glucémico, favorecer el descenso de peso y, en determinados pacientes, reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales. A esto se suman los avances tecnológicos, como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, que permiten conocer los valores de glucemia a lo largo del día y facilitan un seguimiento más preciso del tratamiento”, explica la doctora Lucía Selvaggio (MN 158151), endocrinóloga especialista en diabetes del staff de Prevención Cardiovascular del ICBA Instituto Cardiovascular

La experta advierte que, a pesar de estos avances, los resultados aún están lejos de ser los deseados porque existe una distancia importante entre los desarrollos científicos y los logros obtenidos en la práctica cotidiana.

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“Diferentes estudios muestran que aproximadamente la mitad de las personas con diabetes logra un control adecuado de la glucemia. Pero cuando evaluamos el control integral de la enfermedad, considerando simultáneamente la glucemia, la presión arterial y el colesterol, los resultados son todavía más preocupantes: solamente alrededor de uno de cada cinco pacientes alcanza estos tres objetivos. Hoy tenemos herramientas que nos permiten tratar mejor la diabetes, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida. El desafío es que cada vez más personas puedan beneficiarse de estos avances”, señala.

Hábitos que reducen el riesgo de diabetes tipo 2

Los especialistas recomiendan alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, con ejercicios aeróbicos y de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de prevención de la diabetes, es importante tener en cuenta que hay dos variantes de esta enfermedad. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, puede prevenirse o retrasarse en gran medida. Aunque existe una predisposición genética, los hábitos de vida tienen un papel fundamental en su desarrollo. Diversos estudios muestran que las intervenciones intensivas sobre la alimentación, la actividad física y el peso corporal pueden reducir el riesgo de desarrollar este subtipo hasta un 60% en personas con alto riesgo.

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“Desde el área de Nutrición promovemos una alimentación variada, equilibrada y que pueda sostenerse en el tiempo. Recomendamos priorizar verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y fuentes de proteínas de buena calidad. Patrones alimentarios como la dieta mediterránea han demostrado beneficios tanto en el control de la glucemia como en la reducción del riesgo cardiovascular. Estos beneficios no dependen de consumir o evitar un alimento en particular, sino de la calidad de la alimentación en su conjunto y de los hábitos que mantenemos a lo largo del tiempo. Tampoco existe un único plan alimentario adecuado para todas las personas. Las recomendaciones deben adaptarse a las necesidades, preferencias, posibilidades y tratamientos de cada paciente”, plantea la licenciada en Nutrición María Sol Rey (MN 9134), coordinadora del área de Nutrición del ICBA Instituto Cardiovascular.

La diabetes eleva el riesgo cardiovascular y exige controles más amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la alimentación se suma la importancia de realizar actividad física regularmente, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza, con el objetivo de alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada. También se recomienda cuidar la calidad del descanso, incorporar herramientas para manejar el estrés, evitar el tabaquismo y limitar el consumo de alcohol.

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Otro aspecto importante es trabajar sobre los factores de riesgo que frecuentemente acompañan a la diabetes, como la hipertensión arterial, las alteraciones del colesterol y triglicéridos, y el exceso de adiposidad.

“Los hábitos saludables tienen una influencia muy importante en la efectividad del tratamiento de la diabetes, ya que pueden mejorar el control metabólico, favorecer el manejo del peso corporal y contribuir a reducir el riesgo de complicaciones. Además, complementan y potencian los beneficios de los tratamientos farmacológicos. Los cambios en el estilo de vida no reemplazan la medicación cuando esta se encuentra indicada. Ambos forman parte de una misma estrategia terapéutica y deben acompañarse mutuamente”, explica la doctora Rey, quien remarca la importancia de que las recomendaciones puedan sostenerse a largo plazo.

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En los casos de diabetes tipo 1 el panorama es distinto, aunque los tratamientos hoy también brindan alternativas para actuar cuando es diagnosticada a tiempo. “Es una enfermedad autoinmune que no puede prevenirse mediante cambios en la alimentación o la actividad física. De todas formas, actualmente existen avances que permiten retrasar su aparición en determinados grupos de riesgo, aunque estas estrategias tienen indicaciones específicas”, apunta la doctora Selvaggio.

La prediabetes, una oportunidad para actuar a tiempo

La prediabetes ofrece una oportunidad para actuar antes de que se desarrolle la enfermedad, con seguimiento médico y cambios sostenidos en los hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prediabetes es una condición en la que los valores de glucosa en sangre están por encima de lo normal, pero todavía no alcanzan los criterios diagnósticos de diabetes. Es una situación que merece especial atención porque permite identificar a personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y actuar antes de que aparezca.

“En muchos casos, los valores de glucosa pueden volver a niveles normales mediante cambios sostenidos en los hábitos de vida, aunque esto no ocurre en todas las personas. Por eso, recibir un diagnóstico de prediabetes no debe interpretarse como algo inevitable, sino como una oportunidad para intervenir tempranamente. El seguimiento médico, una alimentación adecuada, la actividad física y el control del peso, cuando corresponde, pueden modificar favorablemente la evolución de esta condición”, indica la doctora Selvaggio.

Un abordaje integral de la diabetes

Las personas con diabetes presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, renales y otras complicaciones. Este escenario implica evaluar otros aspectos de la salud, como la presión arterial, los niveles de colesterol y triglicéridos, el peso corporal, la función renal y los hábitos de alimentación y actividad física, además de realizar controles de los ojos cuando sea oportuno. También es importante identificar la presencia de enfermedades cardiovasculares y otros factores de riesgo que puedan modificar las decisiones terapéuticas.

La glucosa alta sostenida puede afectar vasos sanguíneos, mientras colesterol, tensión arterial y función renal requieren seguimiento médico periódico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este abordaje requiere una mirada interdisciplinaria. El trabajo conjunto entre profesionales especializados en diabetes, endocrinología, cardiología y nutrición permite identificar las necesidades particulares de cada paciente y establecer estrategias de tratamiento individualizadas. El desafío es dejar de considerar cada factor de riesgo como un problema aislado y comenzar a abordar la salud de las personas con diabetes de manera integral. Esto nos permite tomar mejores decisiones y actuar antes de que aparezcan las complicaciones”, plantea la doctora María del Rosario Rodríguez (MN 171261), cardióloga especialista en cardiometabolismo del ICBA Instituto Cardiovascular.

“El seguimiento de una persona con diabetes debe adaptarse a sus características individuales. La frecuencia de los controles depende del tipo de diabetes, el grado de control metabólico, el tratamiento que recibe y la presencia de otras enfermedades o complicaciones. En términos generales, las personas con diabetes tipo 2 que se encuentran estables suelen realizar controles médicos cada tres a seis meses. En cambio, quienes tienen un diagnóstico reciente, requieren modificaciones del tratamiento o presentan dificultades para alcanzar sus objetivos pueden necesitar evaluaciones más frecuentes”, agrega. La especialista destaca un punto que es determinante para que el tratamiento sea exitoso: el seguimiento no depende solamente de los profesionales.

“Es fundamental que la persona con diabetes conozca su enfermedad, comprenda los objetivos del tratamiento y participe activamente en las decisiones relacionadas con su salud. La continuidad del seguimiento y el trabajo conjunto entre el paciente y el equipo de salud son esenciales para lograr buenos resultados a largo plazo”, afirma la doctora Rodríguez.

“Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento y en las posibilidades de tratamiento de esta enfermedad. Nuestro desafío es que esos avances lleguen a todas las personas que los necesitan. Y para la comunidad, el mensaje es sencillo: no esperemos a tener síntomas para ocuparnos de nuestra salud. Un control a tiempo puede cambiar la evolución de una enfermedad y evitar complicaciones que, en muchos casos, son prevenibles”, concluye el doctor Hugo Sanabria.

*El Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) fue creado en 1978 con el objetivo de trabajar para que los pacientes con afecciones cardiovasculares vivan más y mejor. Es un centro de excelencia en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y es una institución referente en Argentina y la región.