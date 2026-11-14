Marilina Bertoldi reveló que el beso con Lali y Tini en River no iba a suceder y ella lo propuso: "Era raro que no pasara"

Marilina Bertoldi en el programa Otro día perdido detalló los pormenores y el detrás de escena de su colaboración sobre el escenario junto a Lali Espósito y Tini Stoessel, en la que homenajearon la clásica presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

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Marilina Bertoldi visitó Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece, y contó, por primera vez en detalle, el detrás de escena de su participación en el show de Lali Espósito en el Estadio Monumental. Lo que arrancó como una anécdota fue revelando, de a poco, una historia de dudas, secretos guardados bajo siete llaves y una decisión de último momento que terminó por definir el momento más comentado de la noche.

La propuesta llegó directamente de Espósito. Ya se conocían: habían cruzado agendas antes sin poder concretar nada, pero esta vez Lali insistió. Primero un mensaje de texto, luego un encuentro en el estudio donde Bertoldi estaba trabajando. “Me quiero acercar a contarte bien toda la propuesta”, le dijo. Fue en esa reunión cara a cara donde le reveló el detalle que convertía la invitación en un secreto de Estado: Tini Stoessel iba a subir al escenario esa noche.

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“Me lo cuenta bien y ahí es donde yo intento per...”, dijo Bertoldi en el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini, sin terminar la frase. El “per...” que quedó trunco era “bajarme”. Guardó el secreto durante dos o tres semanas. “A nadie le dije nada”, afirmó. “Lo mantuve en secreto.”

Las cantantes se presentaron juntas por primera vez y fueron las protagonistas de un icónico momento (Video: Gelatina)

El beso no estaba en el guion del ensayo

El jueves previo al show, con Stoessel ya presente en los ensayos, las tres repasaron la performance completa. Todas las escenas, menos una: el beso. “Ensayamos todo salvo el beso, que no iba a suceder”, contó Bertoldi con una pausa cargada de ironía ante las risas del estudio.

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Fue ella quien cambió eso. El viernes, el día libre entre el ensayo y el show, le escribió a Lali. El mensaje, que leyó en el programa entre risas, era una mezcla de lógica artística y confesión: le planteó que, si seguían los pasos de la performance original —la que Madonna había hecho junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003—, el cuadro quedaba incompleto sin ese gesto. “Me parece que quizás quede raro si pasa toda esta perfo y no sucede”, le escribió. Lali respondió de inmediato: “Yo recoincido con vos”. Stoessel se enteró en el momento, según contó Bertoldi: “Tiene comunicación y ahí todo bien”.

“Siempre hay alguien mejor”: el autoboicot que casi le costó el momento

Incluso con todo acordado, con el vestuario listo y el ensayo hecho, Bertoldi no estaba en paz. “De repente digo: ‘Hay alguien mejor para esto, seguro’”, le confesó a Pergolini. Es una lógica que el conductor conoce bien en ella: el entusiasmo inicial, la planificación, el compromiso total… y después el freno. “Tengo la autoestima curada, pero todavía está ahí”, admitió la músico.

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El miedo físico también estuvo presente. Bertoldi contó que soñó que se caía en el escenario. Los tacos altos, el piso que podía resbalar, la trampa desde la que salía al escenario: cada detalle era una fuente de ansiedad. Recordó además el episodio de Amaia Montero, cuya trampa se trabó durante un show, dejándola cantando en una posición incómoda. “Le pudo haber pasado a mí”, dijo.

Lali Espósito, Marilina Bertoldi y Tini Stoessel hicieron Like a Virgin en River

Tres mujeres, una foto y una página de historia

La noche del sábado en el estadio River Plate, en el barrio porteño de Núñez, las tres subieron juntas. Lali y Tini salieron vestidas de novia —un guiño a sus respectivos casamientos— y reinterpretaron “Like a Virgin” al estilo de los VMAs 2003. Bertoldi entró después, con la guitarra, y protagonizó los besos que el público respondió con una ovación.

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Al día siguiente, la foto de las tres juntas se convirtió en un momento icónico. Para Pergolini, la imagen ya tiene un lugar asegurado en cualquier libro sobre la historia de la música argentina. “Esta es una clara fotografía de la música argentina del primer cuarto del siglo XXI”, dijo el conductor. Su hija, que estuvo en el show, le mandó un mensaje: “Por fin hay una heroína de la guitarra”.

Bertoldi aprovechó el espacio para nombrar a otras guitarristas argentinas que considera referentes: María Gabriela Epumer, su hermana Lula Bertoldi y Lucy Patanè. “Para las chicas que busquen guitarristas que toquen increíble”, las mencionó una por una.

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Tras la actuación, Lali le dedicó palabras desde el escenario: “Qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’”. La frase con la que cerró su discurso hacia Stoessel marcó el tono de la noche: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. Después de “Like a Virgin”, Tini y Lali cantaron “1Amor”, canción que la ex Casi Ángeles escribió sobre el amor sano que encontró junto a Pedro Rosemblat, con quien contraerá matrimonio en los próximos meses.