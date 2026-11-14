Política

El mensaje de Pettovello en medio de la disputa con Barrionuevo: “No es correcto mentir ni presionar y, aún más intolerable, hostigar”

La ministra de Capital Humano publicó un mensaje en X en medio de la disputa judicial por la certificación de autoridades de la UTHGRA. Además, advirtió que evalúa recurrir a los tribunales para proteger su integridad

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Sandra Pettovello evalúa una presentación judicial tras denunciar presiones vinculadas con las autoridades de la UTHGRA. (Foto NA)
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció presiones y hostigamiento en medio de la disputa judicial por las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA).

La funcionaria afirmó que analiza realizar una presentación judicial o una denuncia para resguardar su “integridad moral y física”.

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El reclamo se relaciona con el reconocimiento de las autoridades electas del gremio que encabeza Luis Barrionuevo, cuyo resultado permanece bajo discusión en la Justicia. El Ministerio de Capital Humano recurrió ante la Corte Suprema una orden que disponía otorgar una certificación provisoria. Mientras tanto, el sindicato prevé una movilización ante la cartera.

El posteo de Pettovello sobre las presiones

En un mensaje publicado este sábado en X, la ministra cuestionó las acciones que atribuyó a quienes reclaman por la certificación de autoridades sindicales. “No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió.

Pettovello afirmó que la elección de autoridades del gremio “se encuentra judicializada” y señaló que recibió presiones para que el Ministerio desistiera del recurso extraordinario presentado en el expediente. “Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión”, sostuvo.

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Captura de pantalla de una publicación de Sandra Pettovello en la red social X con un mensaje sobre presiones y posibles denuncias judiciales
La ministra Sandra Pettovello señala en la red social X que evalúa una acción judicial ante presiones recibidas por un conflicto gremial vinculado a Luis Barrionuevo en Argentina.

La funcionaria vinculó la manifestación anunciada con una campaña de hostigamiento. “La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores”, afirmó.

La ministra expresó que evaluará recurrir a los tribunales. “Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física”, señaló. También exhortó a que “cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona”.

Qué discute la Justicia y por qué intervino la Corte Suprema

El recurso del Gobierno no se refiere de forma directa a la homologación del aumento salarial de los gastronómicos, sino a la certificación de autoridades de la UTHGRA. Esa acreditación permitiría que Barrionuevo quede reconocido formalmente como representante del sindicato y pueda intervenir en trámites gremiales, entre ellos la negociación y homologación de acuerdos salariales.

El Papa León XIV y Luis Barrionuevo
Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo protagonizaron una discusión en la Universidad Católica Argentina previo a un encuentro con el papa León XIV por el aval formal a los comicios gremiales.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó en septiembre que la Secretaría de Trabajo emitiera, en un plazo de cinco días, una certificación provisoria de autoridades para Barrionuevo. El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que se revise esa decisión.

El Gobierno sostiene que la certificación no debe ser resuelta por la Secretaría de Trabajo mientras exista una disputa judicial sobre el resultado electoral. La controversia incluye la impugnación de la lista encabezada por Barrionuevo por parte del sector Gris/Naranja, liderado por Dante Camaño, titular de la Seccional Capital de Gastronómicos.

Capital Humano basa su postura en el decreto 342, dictado en 2025, que limitó la intervención estatal en las elecciones sindicales. La norma establece que el Estado puede designar un funcionario por hasta 120 días hábiles cuando un sindicato no tiene autoridades y su estatuto no contempla cómo solucionar esa situación.

De acuerdo con fuentes de la cartera citadas por Infobae, el decreto trasladó al fuero laboral los conflictos por listas, padrones e impugnaciones. “No corresponde que el Gobierno intervenga en conflictos internos de los sindicatos y por eso el decreto 342 apuntó a evitar que, como pasó siempre, se resuelvan políticamente asuntos que son judiciales”, argumentaron.

La discusión con Barrionuevo y la movilización anunciada

Sandra Pettovello y Julio Cordero
La ministra Pettovello junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero

Barrionuevo le reprochó a Pettovello que el Gobierno no hubiera firmado el certificado de autoridades que convalidaría su triunfo en las elecciones de la UTHGRA, realizadas en diciembre. El dirigente sostuvo que la falta de reconocimiento formal impide homologar el último incremento salarial y afecta el cobro de los trabajadores gastronómicos, según Infobae.

La discusión ocurrió en el Campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), antes de un discurso del papa León XIV ante empresarios, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales.

Pettovello respondió al reclamo de Barrionuevo: “A mí no me extorsiones porque vamos mal”. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la ministra le planteó que debía solicitar ante la Justicia una excepción para que la Secretaría de Trabajo pudiera intervenir y homologar el aumento.

Desde Capital Humano sostienen que la falta de certificación no responde a una decisión política, sino al trámite judicial abierto sobre los comicios gremiales. La cartera mantiene el recurso ante la Corte Suprema y plantea que la definición debe quedar en manos de la Justicia.

La oposición a Barrionuevo cuestionó la resolución de la Sala VI que dispuso la certificación provisoria. Los apoderados de la lista Gris/Naranja denunciaron presuntas irregularidades procesales y afirmaron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir recusaciones contra los magistrados.

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