Solicitan prisión preventiva para un hombre acusado de agresión sexual contra una niña en República Dominicana

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán por la presunta agresión sexual a una niña de un año. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, imputado por presunta agresión sexual contra una niña de un año en el Distrito Nacional de República Dominicana. El hombre fue arrestado la noche del jueves, según informó el medio dominicano Acento.

La petición fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el fiscal Nelson Beltré, integrante de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional.

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La investigación comenzó tras una alerta por la publicación de videos en TikTok. En esas grabaciones, de acuerdo con el expediente del caso, el imputado aparecía con la niña en brazos mientras abordaba contenidos de índole sexual.

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional localizó las publicaciones durante labores de ciberpatrullaje. Las autoridades identificaron el perfil como “Carlos Tejeda” y realizaron verificaciones para determinar quién era la persona que aparecía en los audiovisuales.

A partir de esas diligencias, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento. Las medidas, autorizadas por la oficina judicial del Distrito Nacional, buscaban localizar teléfonos, equipos de grabación y otros dispositivos que pudieran estar vinculados con los hechos bajo investigación.

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La Fiscalía incorporó capturas y un disco compacto con los archivos audiovisuales para preservar las evidencias del caso. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado fue detenido en las instalaciones de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, situadas en la avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional.

El padre reconoció a la niña en un audiovisual que recibió por redes sociales

El expediente incorpora la denuncia presentada por el padre de la menor. El hombre informó que conoció la situación después de que le enviaran un video difundido en redes sociales, en el que identificó a su hija en brazos del imputado.

Según su declaración, las imágenes mostraban acciones de naturaleza sexual, hecho que motivó su denuncia ante las autoridades. La investigación también incluyó una entrevista con la abuela materna de la niña.

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La mujer indicó que los hechos habrían ocurrido en su vivienda, donde Tejeda Guzmán tenía acceso a la menor. Además, relató que conoció la existencia de los videos luego de que una amiga la llamó para avisarle que los había visto publicados en TikTok.

La documentación entregada a la Fiscalía del Distrito Nacional contiene un informe técnico de la Policía Cibernética fechado el 13 de noviembre de 2026. El material describe las tareas de ciberinteligencia y la verificación del perfil investigado.

La Fiscalía preservó las publicaciones como parte de la investigación

El expediente judicial atribuye al imputado violaciones a las leyes sobre delitos de alta tecnología, pornografía infantil y protección de menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe incorpora capturas de las publicaciones y un disco compacto con los videos que fueron preservados durante las pesquisas. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjeron y difundieron esos contenidos, además de determinar si existen otros elementos de interés para el proceso.

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El Ministerio Público otorgó de forma provisional a los hechos una calificación que incluye artículos de la Ley núm. 74-25, así como el artículo 24 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, referido a pornografía infantil.

También citó disposiciones de la Ley núm. 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La institución exhortó a no reproducir ni compartir los videos, al advertir que su difusión puede constituir una vulneración de la ley y afectar los derechos de la niña. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente deberá conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

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