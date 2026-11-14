Crean un sensor capaz de detectar el estrés de las plantas en tiempo real antes de que presenten daños visibles

Ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá desarrollaron un sensor del tamaño de una moneda que mide el estrés vegetal en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST) en Thuwal, Arabia Saudita, presentó un sensor del tamaño de una moneda capaz de medir en tiempo real el estrés de las plantas sin causarles lesiones graves. El dispositivo busca detectar señales fisiológicas antes de que los daños sean visibles y, a futuro, podría ayudar a los agricultores a responder a la sequía, el calor y otras condiciones adversas.

La tecnología, descripta en un estudio publicado en la revista científica Cell Reports Physical Science, combina un sensor de grafeno con agujas diminutas que extraen pequeñas cantidades de líquido del interior de las hojas para analizar su composición.

PUBLICIDAD

El peróxido de hidrógeno en plantas

Las plantas producen peróxido de hidrógeno en pequeñas cantidades durante el día. La molécula participa en la activación de defensas frente a patógenos, como hongos y bacterias, pero sus niveles pueden aumentar de manera repentina cuando el organismo enfrenta calor o luz excesivos.

En concentraciones elevadas, el peróxido de hidrógeno puede dañar los tejidos vegetales y provocar otros problemas. Hasta ahora, seguir esa señal exigía recolectar fragmentos de las plantas, un procedimiento que también podía afectarlas.

El dispositivo utiliza microagujas de 0,4 milímetros y grafeno fabricado con láser para extraer fluidos foliares sin causar lesiones graves a la planta (X: @CellPressNews)

Pruebas con Aloe vera bajo luz intensa

El dispositivo se coloca sobre la superficie de una hoja y sus agujas, de apenas 0,4 milímetros de ancho, alcanzan el fluido interno. El equipo utilizó un láser para fabricar el sensor de grafeno que registra las variaciones químicas asociadas con el estrés.

PUBLICIDAD

Para ponerlo a prueba, los investigadores lo colocaron en plantas de Aloe vera cultivadas en un invernadero y expusieron a algunas de ellas a luces especialmente brillantes. La respuesta fue inmediata: los niveles de peróxido de hidrógeno comenzaron a subir poco después de encender la iluminación.

A una temperatura de cultivo de 19 °C (66 °F), el incremento apareció casi de inmediato. La reacción fue más intensa cuando las plantas crecían a 28 °C (82 °F), aunque en ambos casos los valores descendieron después de aproximadamente una hora.

Pese a que las pruebas se realizaron en Aloe vera, el equipo sostiene que la estrategia es generalizable. El diseño del sensor no depende de características propias de esa especie, lo que abre la posibilidad de aplicarlo en cultivos de mayor escala comercial, desde hortalizas hasta cereales.

PUBLICIDAD

El rendimiento del dispositivo también quedó documentado con precisión: el sensor alcanza un límite de detección de 1,84 micromoles por litro y una sensibilidad de 700 miliamperios por mol por centímetro cuadrado, valores que lo posicionan como una herramienta de alta precisión para la detección de señales químicas en tejidos vivos.

Las pruebas de laboratorio demostraron la activación inmediata del peróxido de hidrógeno en hojas de Aloe vera bajo iluminación intensa (Imagen: Gentileza, estudio "Wearable laser-scribed graphene-integrated microneedle sensor for continuous in planta oxidative stress monitoring", publicado en Cell Reports Physical Science)

El potencial de la herramienta nueva

Mufeeda Mundummal, primera autora de la investigación e integrante de KAUST, señaló que la herramienta podría tener especial utilidad en Arabia Saudita y otras regiones áridas, donde la producción agrícola depende de temperaturas elevadas y recursos hídricos limitados.

Pese a que las pruebas se realizaron en Aloe vera, el equipo sostiene que la estrategia podría aplicarse a otras especies, ya que el diseño del sensor no depende de características exclusivas de esa planta. Sin embargo, todavía deben realizarse ensayos en distintos cultivos antes de considerar su utilización agrícola, desde hortalizas hasta cereales.

PUBLICIDAD