Nuevo gigante retail: De Narváez suma como socio a José Luis Manzano para manejar las cadenas Dia y ChangoMás

Francisco de Narváez (Marcelo Umpierrez)

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La compra de supermercados Dia Argentina por parte del grupo liderado por Francisco de Narváez quedó formalizada en las últimas horas y trajo una importante novedad en la composición accionaria del negocio: José Luis Manzano se incorporó como socio a través de Dorinka, la sociedad que adquirió Walmart Argentina en 2020.

De esta manera, el empresario –que hoy también se supo se quedó con la operación de Burger King en el país– no solo participarán de la operación de la cadena española, sino que también compartirán la propiedad de ChangoMás y otros negocios retail en una alianza que reunirá a dos importantes referentes del mundo de los negocios argentino.

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La novedad fue confirmada por GDN Argentina (nombre de fantasía de Dorinka), la compañía que opera la marca ChangoMás, mediante un comunicado en el que anunció formalmente la adquisición de la filial local de la cadena española. Según informó la empresa, Integra Capital, el grupo inversor de Manzano, se incorpora como accionistas para “fortalecer el plan de crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado”.

La asociación tiene un alcance mayor al de la compra de Día. Al ingresar en GDN, el nuevo inversor también participará del negocio de ChangoMás, la cadena que De Narváez desarrolló a partir de los activos que pertenecían a Walmart. De esta manera, los dos empresarios compartirán la propiedad de una estructura que reunirá dos de las principales marcas del comercio minorista argentino.

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José Luis Manzano

La compañía no precisó qué porcentaje accionario el nuevo socio ni cómo quedará distribuido el capital de la sociedad después de la incorporación de Manzano. Pero según pudo saber Infobae, De Narváez será el socio mayoritario. Tampoco informó el monto de las inversiones que realizará el nuevo accionista.

Con esta adquisición, GDN Argentina alcanzará una red de más de 1.000 tiendas, presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos. La incorporación de Dia aportará más de 900 sucursales, con una fuerte concentración en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

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La operación permitirá reunir bajo una misma estructura societaria dos negocios con formatos comerciales diferentes. Mientras Dia desarrolló su presencia en el país principalmente a través de tiendas de proximidad, ChangoMás continuó la operación de los establecimientos que pertenecían a Walmart Argentina, con una propuesta vinculada a supermercados e hipermercados.

Dia Argentina cuenta con más de 900 sucursales. Tras la aprobación de Defensa de la Competencia comenzará la integración con ChangoMás, cuyas 90 tiendas podrían cambiar de marca

El acuerdo de compra se anunció originalmente el pasado 5 de noviembre. Ese día, la compañía española informó que el cierre de la transacción estaba previsto para el 12 de noviembre, fecha en la que finalmente se firmó la operación.

Como viene detallando este medio, la compra se da en el contexto de un inminente cambio regulatorio. Desde el 17 de noviembre está previsto que entre en vigor el sistema de control previo de concentraciones económicas. Se trata de una modificación en la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, que establece un régimen suspensivo para las operaciones alcanzadas por la normativa. Bajo ese esquema, las fusiones y adquisiciones sujetas a notificación deberán obtener la autorización estatal antes de concretarse: hasta ahora es después.

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La entrada en vigencia del nuevo mecanismo, que ahora está en manos de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), está prevista para un año después de la constitución formal de la autoridad de competencia.

Qué pasará con Dia y ChangoMás

Uno de los aspectos centrales de la adquisición será el proceso de integración de ambas cadenas, que no se realizará de manera inmediata. Según la información que trascendió, Dia y ChangoMás continuarán funcionando como empresas separadas desde este viernes, mientras se espera la aprobación de la compra por parte de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Durante ese período, las dos compañías mantendrán sus operaciones diferenciadas. La autorización del organismo será necesaria para avanzar con la siguiente fase del proceso, que contempla la transición y posterior fusión de ambas estructuras. Una vez que se obtenga la aprobación, comenzará la integración de los negocios, un proceso que incluirá la reorganización de las operaciones y la adaptación de la estructura comercial del grupo.

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En ese marco, uno de los cambios que se evalúan es el futuro de las marcas. Según trascendió, las 90 sucursales que actualmente opera ChangoMás podrían pasar a llamarse Dia, lo que implicaría extender la identidad comercial de la cadena de proximidad a los establecimientos que hoy funcionan bajo la marca desarrollada por De Narváez.

Por el momento, ese cambio no fue anunciado oficialmente y su implementación dependerá del avance del proceso de integración. Tampoco se comunicaron plazos para una eventual modificación de las fachadas y la identidad comercial de los establecimientos.

En el comunicado, GDN Argentina destacó: “Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”.

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La empresa también indicó que continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.

Los negocios de Manzano

José Luis Manzano, que ingresa a Dorinka a través de Integra Capital, cuenta con una amplia cartera de inversiones en distintos sectores de la economía. Exministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, fundó su grupo inversor en 1995 y desarrolló negocios en energía, petróleo y gas, minería, medios de comunicación e infraestructura. Entre sus principales participaciones figuran Edenor, MetroGas, Edemsa y Phoenix Global Resources, con actividad en Vaca Muerta. En minería, tiene inversiones en litio, uranio, zinc, plomo y plata, a través de compañías como Minera Aguilar y Volcan, además de intereses en el puerto de Chancay, en Perú.

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También participa en el Grupo América y Telefe, y cuenta con negocios vinculados a la producción de alimentos, vinos, aceite de oliva y educación. Su incorporación a Dorinka representa una nueva inversión en el comercio minorista, un sector diferente de los principales negocios que integran su cartera.

Los antecedentes de la compra

La adquisición de Dia Argentina se concretó después de un proceso de venta que coordinó el banco Santander y en el que participaron distintos interesados. Entre los nombres que aparecieron durante las negociaciones figuraron GDN, el grupo peruano Intercorp y PedidosYa.

Finalmente, el grupo liderado por De Narváez resultó comprador de la filial argentina. El acuerdo se anunció la semana pasada, cuando la compañía española comunicó su decisión de desprenderse de la operación local para concentrar sus recursos y su estrategia de crecimiento en España. Según informó entonces Grupo Dia, la venta le permitirá ingresar alrededor de USD 53,8 millones en efectivo, fondos que destinará a acelerar su expansión orgánica en el mercado español.

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La empresa señaló que la decisión se tomó después de evaluar diferentes alternativas estratégicas para su filial argentina y desarrollar un proceso competitivo de venta.