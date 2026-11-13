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Las postales de Antonela Roccuzzo durante su estadía en Perú: los sitios turísticos que visitó y el mensaje que compartió

Durante su visita al país, la esposa de Lionel Messi compartió imágenes de Cusco, mostró algunos lugares históricos y se expresó en sus redes sociales

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela Roccuzzo compartió un álbum de fotos durante su estadía en Perú (@antonelaroccuzzo)
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Antonela Roccuzzo recorrió Perú esta semana como embajadora de una marca de joyería de lujo que la convocó para una visita por el país sudamericano. Su llegada coincidió con la presencia del papa León XIV, cuya visita se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y mantiene a Perú bajo la atención internacional.

La esposa de Lionel Messi mostró parte de su itinerario mediante sus redes sociales, donde publicó un video de una alpaca y varias postales tomadas en paisajes de Cusco. Las imágenes combinaron escenarios de la región andina con referencias a la historia, las tradiciones y la actividad artesanal de los lugares que eligió conocer.

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El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La esposa de Lionel Messi visitó Moray, un antiguo centro agrícola inca en Cusco (@antonelaroccuzzo)

La empresaria visitó la zona arqueológica de Moray, uno de los destinos que destacó en sus publicaciones. “Un antiguo laboratorio agrícola inca, donde experimentaban con distintos cultivos gracias a sus terrazas circulares”, escribió Roccuzzo al referirse a ese enclave de Cusco. La visita formó parte de una agenda vinculada con su papel como representante de la firma de lujo, aunque también le permitió compartir aspectos culturales y turísticos del país.

Otro de los puntos incluidos en el recorrido fueron las Salineras de Maras. “Más de 3.000 pozas de sal que se siguen trabajando artesanalmente desde hace cientos de años”, señaló la esposa del ex capitán de la selección argentina sobre el lugar. En una publicación que reunió buena parte de las fotos de su viaje, Roccuzzo resumió su impresión con una frase dirigida a sus seguidores: “Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente”.

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El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Roccuzzo describió su recorrido en las Salineras de Maras (@antonelaroccuzzo)

Antes de difundir la selección principal de postales, Roccuzzo había compartido una historia con una alpaca, uno de los animales más asociados con la región andina. La escena despertó numerosos mensajes en Instagram y algunos usuarios relacionaron de inmediato al animal con Lionel Messi. “El GOAT, Messi”, escribió uno de los seguidores, a partir del parecido entre la alpaca y la cabra. El comentario aludió a la palabra inglesa goat, cuya traducción es cabra, y a la sigla GOAT, utilizada para referirse a Greatest Of All Time, una expresión que significa el mejor de todos los tiempos.

Otros mensajes preguntaron si la empresaria estaba acompañada por Messi durante el viaje. El futbolista no apareció en las imágenes compartidas y Roccuzzo publicó una foto de espaldas en la que lució un conjunto informal compuesto por jean, remera blanca, botas negras y un trench largo marrón.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La embajadora expresó su entusiasmo en su faceta como embajadora en Perú (@antonelaroccuzzo)

La visita se sumó a otros compromisos laborales que Roccuzzo asumió de forma independiente desde que consolidó una agenda propia como figura pública. La designación como embajadora de la marca, anunciada en abril de este año, reforzó su presencia en el mercado global de las embajadurías y amplió sus actividades fuera de los compromisos familiares.

En una entrevista publicada el año pasado por la revista Vogue, Roccuzzo explicó que Messi la acompaña en esta etapa profesional. “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”, contó a la publicación.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
"Descubriendo la magia de Perú", manifestó Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

En el mismo reportaje con Vogue, la empresaria habló sobre la organización cotidiana de su familia y la educación de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes”, afirmó. También añadió: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”.

Lionel Messi explicó que la familia reorganiza su rutina cuando Antonela Roccuzzo debe cumplir compromisos laborales y que él asume el cuidado de sus hijos para que ella pueda desarrollar esas actividades con tranquilidad. En una charla que concedió al conductor Pollo Álvarez, el futbolista afirmó: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”.

El jugador de 39 años también señaló: “Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La empresaria combinó compromisos comerciales con los paisajes andinos (@antonelaroccuzzo)

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